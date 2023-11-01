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2Drots или ФК «10»? А может «Эгриси», «Амкал» или «Броуки»? Выбираем лучший продакшен года в медиафутболе

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Winline Медиалига Winline Медиалига
ЛФК «Титан» ЛФК «Титан»
Эгриси Эгриси
ФК 10 ФК 10
Амкал Амкал
БроукБойз БроукБойз
2Drots 2Drots
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Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на награды по итогам года.

Следующая номинация – продакшен года в медиафутболе.

На приз претендуют: ФК «10», 2Drots, «Титан», «Эгриси», «Амкал», «БроукБойз».

Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Подробная информация о голосовании и о других номинациях

14 комментариев

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СТАС ЛАКЕР
какой Амкал , что за бред.
+11
0
+11
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EM
Очевидно, что должна побеждать 10-ка. Но, боюсь, армии детей-фанатов 2Д и Амкала сделают свое дело, и какая-то из этих команд победит, что будет просто воровством :(
+6
0
+6
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TizzeR 1337
Ответ Max Bandilore
Амкал делает самые качественные видео вокруг команды, объективно. Их шоу никто не может перебить. Вот каким образом тут оказались дешёвые челлендж 2д, непонятно. 12 летним кто право голоса дал?
Качественные челленджи на 50к просмотров
+5
0
+5
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Max Bandilore
Ответ СТАС ЛАКЕР
какой Амкал , что за бред.
Амкал делает самые качественные видео вокруг команды, объективно. Их шоу никто не может перебить. Вот каким образом тут оказались дешёвые челлендж 2д, непонятно. 12 летним кто право голоса дал?
+3
0
+3
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AllexBochenkov
Ответ EM
Очевидно, что должна побеждать 10-ка. Но, боюсь, армии детей-фанатов 2Д и Амкала сделают свое дело, и какая-то из этих команд победит, что будет просто воровством :(
У ФК10 вся аудитория 25+ чтоль? Ты проводил какое-то исследование? Узнавал статистику?
2drots уже более 7 лет существуют. Даже если допустим с их основания зрителям было по 11-12 лет, то сейчас им уже по 18-19. Но среди них были и постарше люди: 14, 15, 16 лет, и им сейчас уже за 20 лет. Не может же такого быть, что канал существует годы, а возраст зрителей не меняется. Понятное дело кто-то вырастает и перестает смотреть, но кто-то остается.
+3
0
+3
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AllexBochenkov
Ответ Max Bandilore
Амкал делает самые качественные видео вокруг команды, объективно. Их шоу никто не может перебить. Вот каким образом тут оказались дешёвые челлендж 2д, непонятно. 12 летним кто право голоса дал?
Ну несогласен, например, на 2drots days выходят крутые ролики о команде, ролики со сборов, битвы треков, влоги, ролики с раздачей премок. Это все не ролики вокруг команды?
А качественные ролики Амкала вокруг команды это какие? Аааааа это те самые ролики за которые нынешний Амкал все называют невзрачной и безликой командой? Что фиг пойми что за челы на поле, их даже никто не может узнать. Дело не в медийности, а просто банальной узнаваемости и какой-то различимости одного человека от другого.
Зашел на канал German El Classico — АМКАЛ, последние ролики: Хочу в Амкал с легендами (интересный ролик), обзоры, пара челленджей и влогов. Вот это конечно ролики вокруг команды, ни у кого таких нет.
Кто-то из парней Амкала пилит влоги и т.д, я не спорю. Но я не понимаю, что за "качественные видео вокруг команды", еще и как ты пишешь "объективно" качественные. Может у Амкала есть какой-то отдельный канал с такими видосами, но я про него не знаю.
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AllexBochenkov
Ответ Vladlenoff
Фан 2Д не злись
Фан Амкала пересмотри "качественные ролики о команде", насладись контентом. Он же объективно качественный.
+2
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+2
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Евгений Мелеховец
по моему лучший продакшн года должны оценивать специалисты а не армия школьников. голосование изначально глупое. вы ставите на голосование каналы которые существую в разных промежутках времени как минимум. 10ке год, 2д - 7 лет. голосование в чем, у кого подписчиков больше в итоге?
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Vladlenoff
Ответ AllexBochenkov
Ну несогласен, например, на 2drots days выходят крутые ролики о команде, ролики со сборов, битвы треков, влоги, ролики с раздачей премок. Это все не ролики вокруг команды? А качественные ролики Амкала вокруг команды это какие? Аааааа это те самые ролики за которые нынешний Амкал все называют невзрачной и безликой командой? Что фиг пойми что за челы на поле, их даже никто не может узнать. Дело не в медийности, а просто банальной узнаваемости и какой-то различимости одного человека от другого. Зашел на канал German El Classico — АМКАЛ, последние ролики: Хочу в Амкал с легендами (интересный ролик), обзоры, пара челленджей и влогов. Вот это конечно ролики вокруг команды, ни у кого таких нет. Кто-то из парней Амкала пилит влоги и т.д, я не спорю. Но я не понимаю, что за "качественные видео вокруг команды", еще и как ты пишешь "объективно" качественные. Может у Амкала есть какой-то отдельный канал с такими видосами, но я про него не знаю.
Фан 2Д не злись
0
0
0
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Vladlenoff
Ответ AllexBochenkov
Фан Амкала пересмотри "качественные ролики о команде", насладись контентом. Он же объективно качественный.
так разница между нами в том, что я не фан Амкала, а ты фан 2Д) Тут объективен только я, а ты субъективен максимально в сторону 2д, так еще и не шаришь что такое продакшен)
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Евгений Мелеховец
Ответ Max Bandilore
Амкал делает самые качественные видео вокруг команды, объективно. Их шоу никто не может перебить. Вот каким образом тут оказались дешёвые челлендж 2д, непонятно. 12 летним кто право голоса дал?
то есть контент 10ки не качественный?))
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EM
Ответ AllexBochenkov
У ФК10 вся аудитория 25+ чтоль? Ты проводил какое-то исследование? Узнавал статистику? 2drots уже более 7 лет существуют. Даже если допустим с их основания зрителям было по 11-12 лет, то сейчас им уже по 18-19. Но среди них были и постарше люди: 14, 15, 16 лет, и им сейчас уже за 20 лет. Не может же такого быть, что канал существует годы, а возраст зрителей не меняется. Понятное дело кто-то вырастает и перестает смотреть, но кто-то остается.
Делаю выводы по людям на трибунах. И никто не отменял поток новых детей, особенно после роста популярности медийного футбола в последние годы. Основной посыл был всё-таки в количестве фанатов, и что они сделают свое дело. Надеюсь, ошибусь, и 10-ка заберет заслуженную награду
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AllexBochenkov
Ответ EM
Делаю выводы по людям на трибунах. И никто не отменял поток новых детей, особенно после роста популярности медийного футбола в последние годы. Основной посыл был всё-таки в количестве фанатов, и что они сделают свое дело. Надеюсь, ошибусь, и 10-ка заберет заслуженную награду
У ФК10 интересный контент, я же не спорю. Но вот, что-то на трибуны у ФК10 особо не видно толпы взрослых людей. Было там 30 человек. Но назвать их прям топовой аудиторией я не могу. Какие-то нефоры с розовыми волосами, у которых инфантилизм изо всех щелей лезет похлеще чем у якобы 12 летних фанов 2д))
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Евгений Мелеховец
Ответ AllexBochenkov
У ФК10 вся аудитория 25+ чтоль? Ты проводил какое-то исследование? Узнавал статистику? 2drots уже более 7 лет существуют. Даже если допустим с их основания зрителям было по 11-12 лет, то сейчас им уже по 18-19. Но среди них были и постарше люди: 14, 15, 16 лет, и им сейчас уже за 20 лет. Не может же такого быть, что канал существует годы, а возраст зрителей не меняется. Понятное дело кто-то вырастает и перестает смотреть, но кто-то остается.
так 7 лет назад у них небыло столько подписчиков)) у них основная масса после 1 мфл поперла.
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