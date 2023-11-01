2Drots или ФК «10»? А может «Эгриси», «Амкал» или «Броуки»? Выбираем лучший продакшен года в медиафутболе
Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на награды по итогам года.
Следующая номинация – продакшен года в медиафутболе.
На приз претендуют: ФК «10», 2Drots, «Титан», «Эгриси», «Амкал», «БроукБойз».
Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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2drots уже более 7 лет существуют. Даже если допустим с их основания зрителям было по 11-12 лет, то сейчас им уже по 18-19. Но среди них были и постарше люди: 14, 15, 16 лет, и им сейчас уже за 20 лет. Не может же такого быть, что канал существует годы, а возраст зрителей не меняется. Понятное дело кто-то вырастает и перестает смотреть, но кто-то остается.
А качественные ролики Амкала вокруг команды это какие? Аааааа это те самые ролики за которые нынешний Амкал все называют невзрачной и безликой командой? Что фиг пойми что за челы на поле, их даже никто не может узнать. Дело не в медийности, а просто банальной узнаваемости и какой-то различимости одного человека от другого.
Зашел на канал German El Classico — АМКАЛ, последние ролики: Хочу в Амкал с легендами (интересный ролик), обзоры, пара челленджей и влогов. Вот это конечно ролики вокруг команды, ни у кого таких нет.
Кто-то из парней Амкала пилит влоги и т.д, я не спорю. Но я не понимаю, что за "качественные видео вокруг команды", еще и как ты пишешь "объективно" качественные. Может у Амкала есть какой-то отдельный канал с такими видосами, но я про него не знаю.