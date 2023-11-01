2Drots или ФК «10»? А может «Эгриси», «Амкал» или «Броуки»? Выбираем лучший продакшен года в медиафутболе

Winline Медиалига и Sports.ru продолжают публиковать номинантов на награды по итогам года.

Следующая номинация – продакшен года в медиафутболе.

На приз претендуют: ФК «10», 2Drots, «Титан», «Эгриси», «Амкал», «БроукБойз».

Голосование стартовало 1 ноября и продлится до 12 ноября. 22 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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