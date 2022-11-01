Сибскана наехал на Слона из 2Drots и его девушку. Обвинил в кидалове с гивом и припомнил скандал с украденным миллионом

Перед финалом первого сезона Winline Медиалига организовала розыгрыш мерча. Болельщик Илья из Москвы выиграл футболку, но так ее и не получил. Связь с ним держала Александра, девушка полузащитника 2Drots Влада Ослоновского.

Сибскане эта история очень не понравилась. Он обвинил подругу Слона в обмане и потребовал, чтобы победителю вручили приз. Рассказываем хронологию конфликта.

2Drots уже проводили конкурс на миллион рублей. Всех кинул оператор

Сначала Андрей вспомнил скандальный розыгрыш 2Drots, в котором можно было выиграть десять PlayStation и компьютер – общий призовой фонд составлял один миллион рублей. «Дроты» провели прямой эфир, в котором выбрали победителей. Доставкой подарков занимался оператор команды Павел Коломин.

Игроки уже думали, что все подарки отправлены, однако в соцсетях посыпались обвинения, что призы никому не пришли, а 2Drots всех обманули. Коломин в качестве доказательства отправлял скрины переписок и уверял, что скоро призы будут у победителей.

А затем приставки всплыли на Avito. Жека и Некит потребовали от Коломина чеки, но их не существовало в природе – призы, как выяснилось, так и не были оправлены.

Оператор перестал выходить на связь с 2Drots. Призы он решил продать – по его словам, ему срочно потребовались деньги.

2Drots извинились перед аудиторией и отправили призы еще раз. На этот раз все было честно.

«История повторяется. Cнова обманывают болельщиков. Они ###### кидалы»

Сибскана рассказал в своем телеграм-канале «Дисс на всех» о победителе, которому не был доставлен приз.

Девушка Слона Александра ранее работала в SMM Медиалиги, а сейчас перебралась в 2Drots. Именно она отвечала за доставку приза, который был разыгран перед финалом первого сезона. Футболка не была предоставлена по вине организаторов, но Александра при этом просто игнорировала победителя. Сиб узнал об этом и возмутился.

Андрей предоставил переписку, в которой Александра писала, что о задержке футболки ей написал Слон. Именно это и стало основной претензией Сибсканы.

«Выясняется, что они еще и ###### кидалы! В начале июля МФЛ совместно с «ВТБ Ареной» провели конкурс, где победитель выиграл футболку. Победил Илья из Москвы, но его тупо #######. Все по классике: «Да, да, скоро отправим, очень скоро, вот уже высылаем», – а потом игнор! ######, отдайте футболку пацану!

Выяснилось, что баба, которая вела переписку от имени лиги, мутит с игроком 2Drots, Слон его погоняло. Теперь-то все встало на свои места, быстро они пропитались «семейным» духом. Напомню, что «дроты» ####### аудиторию на лям, когда делали гив, потом им БК закинула денег, и они еще раз всех #######. Кстати, закупку с подписчиком жду до сих пор, если что.

МФЛ и Николай-главарь, у вас сутки, чтобы доставить победителю приз и ништяки, еще добавить за свой косяк. После этого я буду вас ##### как Стиль. Давайте реще, #####!» – написал Сибскана в своем телеграм-канале.

Слон заступился за девушку и скинул все на организаторов

Слон, конечно, ответил, заявив, что Саша не виновата и что сначала нужно разобраться в ситуации.

«Какой же ты кусок говна редкостный, отвечаю тебе на твоем же языке. Ты прежде чем лезть куда-то, хотя бы разберись в ситуации, проверяй свои доводы.

Ах, точно, я же забыл, что тебя не интересует суть вещей, твоя цель и работа – просто выводить людей на эмоции.

Для тех, кто хочет знать правду: Саша, когда работала СММщицей в МФЛ, делала все, чтобы эта футболка доехала до победителя, но вышестоящее руководство (речь совсем не про Николая Осипова, он тут вообще ни при чем), которому она миллион раз напоминала про победителя, который ждет и написывает в социальной сети, делало вид, что не замечают этого и не придают значения.

Есть конкретные люди, у которых была эта футболка, и по их вине она никому не отправилась. Я не буду называть имен, это вообще не мое дело. Пусть люди, кто за это ответственен, скажут свое слово, а не отмалчиваются, сидя в тени.

И баба – это твоя жена, а ##### я буду только твой грязный рот и ваш «Амкал» так же, как и мы ##### его в начале сентября», – написал Слон в своем телеграм-канале Slonsky.

Затем Слон записал кружок, в котором рассказал о лицемерии Сибсканы.

«Чуваки, знаете, самое обидное, что большая аудитория смотрит за медиафутболом. Большинство ребят, которые в том числе и на меня подписаны – это молодые люди, которые не все обладают критическим мышлением, многие даже не пытаются как-то проанализировать. Просто видят текст и думают, что так и есть.

Просто если задуматься, чему учит 40-летний мужик свою аудиторию. Вы просто подумайте, что транслирует человек, он зарабатывает этим деньги. За кадром, обсирая людей на камеру, он просто подходит к тебе, жмет руку, в глаза смотрит и улыбается. Я, наверное, не слишком понимаю, что происходит.

Я не знаю, как к этому относиться. Мне все говорили, что забей. Есть дед, который забывает выпить таблетки и несет #####, но мне просто обидно за поколение, которое следит за нами, которое все это читает и смотрит», – добавил Слон.

Реакция Сибы: «Если она не виновата, почему не написал об этом честно?»

Андрею и на это нашлось что ответить.

«Слон открыл хобот. По классике: виноватые стыдливо прикрывают свой зад и вместо пояснения ситуации и извинений кидаются необоснованными оскорблениями. Это мне лишь дает полный карт-бланш, спасибо. Это было, как обычно, легко, я-то могу пояснить за каждое слово, ведь оно обосновано и имеет вес, именно поэтому людям так больно слышать правду.

По факту же имеем, что баба Слона вела переписку с победителем конкурса, и она же его заигнорила, не пояснив ситуацию. Допустим, она и правда виновата косвенно и приз не смогла достать у главных организаторов, но так и отпишись честно, как есть, #### морозиться-то? Мол, косяк не мой, приз не отдают. Она еще ко всему и Слона упомянула, значит он тоже как-то был замешан в схеме. Так что уже не отвертеться.

Мы же лишь обратили внимание на зашквар и помогли пацану получить приз. Вернее, он еще не получил, так как ему сообщили, что футболка исчезла, но обещали взамен какой-то мяч с автографами. Надеюсь, в этот раз не кинут и все будут счастливы», – ответил Сибскана.

«Самая зашкварная команда!» Сибскана давно хейтит «На Спорте», а теперь вбросил про Текилу