Холанд пропал и в этом топ-матче. Касаний вдвое меньше, чем у вратаря

«Реал» отрезал.

Пока Фил Фоден и Йошко Гвардиол тащили «Манчестер Сити» в матче с «Реалом», где-то впереди одиноко стоял Эрлинг Холанд.

Блеклый топ-матч от норвежца. Снова.

У Холанда меньше касаний, чем у вратаря. И лишь один удар

Цифры, в которых вся эта тоска:

● Всего 20 касаний мяча. Для сравнения: у вратаря Штефана Ортеги – 51. Меньше в два с лишним раза!

● Единственный удар – на 6-й минуте. Потом замолчал на весь матч.

● Эрлинг не помог и в созидании: девять пасов за игру, никто из игроков старта не совершил меньше.

Так выглядела карта передач «Сити» в первом тайме. Явно кого-то не хватает.

Что происходит с Эрлингом?

Холанд потерялся в большом матче. В чем его проблема?

В этом тексте мы разбирали первый кризис реализации в карьере Холанда. Здесь – коротко о матчах с топ-соперниками.

Вот несколько ярких флэшбэков:

● Матч первого круга с «Ливерпулем» – топовый пример того, как «не забиваешь ты – забивают тебе». При 1:0 в пользу «Сити» Холанд запорол убойный момент из вратарской – в ответной контратаке «Ливерпуль» сравнял. Минус два очка для «Сити».

● Поездка к «Астон Вилле» за 0:1 в декабре. Официально худший матч «Сити» в сезоне и, возможно, в карьере Пепа Гвардиолы вообще. При этом уничтожение началось после двойного промаха Холанда в одной атаке. Сначала не забил ногой, потом – головой. Не факт, что «Сити» удержал бы победу, но состав Пепа с пятью защитниками намного лучше подходил под игру вторым номером.

● Недавний матч с «Челси» на «Этихаде». Холанд нанес 10 ударов – рекорд для норвежца в Бундеслиге и АПЛ. Запорол все 10, в том числе три явных момента, которые насчитала Opta. Промахи Холанда – разница между победой и ничьей для «Сити» в тот вечер.

Ни с «Арсеналом», ни с «Реалом», он тоже не впечатлил. До игры с «Кристал Пэлас», последней перед «Мадридом», вообще молчал шесть игр, не забивал аж с начала весны.

«Он выглядит как игрок Лиги 2». Может, Кин все-таки по делу разносит Холанда?

Фраза, которую припоминают при каждом провале Эрлинга. Автор – Рой Кин, критиковавший норвежца за матч с «Арсеналом»:

«Уровень его игры в целом очень низкий. Перед воротами он лучший в мире, но его игра в целом для такого футболиста очень плоха. Надо прибавлять. Для меня он выглядит как игрок Лиги 2 (4-й по силе дивизион Англии – Sports). Должен прибавить в плане игры в целом. Думаю, это произойдет в ближайшие несколько лет».

Пеп вступился: «Я не согласен, совершенно не согласен. Это как если бы я сказал, что он тренер для второй или третьей лиги. Я так не считаю. Эрлинг – лучший нападающий мира, он помог нам завоевать трофеи в прошлом сезоне. Причина, по которой мы создавали недостаточно много моментов, заключается не в Эрлинге. Нам нужно, чтобы на финальной трети поля было больше игроков».

Может, именно это помешало Эрлингу сверкнуть на «Бернабеу»?

3:3 «Реала» с «Сити» – великий матч? Ваши впечатления!

Фото: Gettyimages /Angel Martinez, David Ramos