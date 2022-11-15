«Роналду пора уйти. Пути назад нет». Собираем реакции на интервью Криша

Да, сестра уже высказалась.

Второй день шумит интервью, которое Криштиану Роналду дал английскому журналисту Пирсу Моргану. В нем Криш наговорил если не на гарантированный уход из клуба, то точно на изменение отношения к нему со стороны футбольного мира.

Кто на данный момент высказался на эту тему и как отреагировал клуб?

В «МЮ» очень недовольны интервью игрока, но пока ничего не предпринимают

• В «Манчестер Юнайтед», разумеется, недовольны интервью Криштиану Роналду. Но речь не только о руководстве и тренере. По информации Sky Sports, партнеры португальца тоже крайне разочарованы стилем и моментом публикации этого интервью. Они узнали о его выходе, когда готовились возвращаться из Лондона после матча с «Фулхэмом» (2:1). Они не понимают, почему Роналду сказал все это.

• По информации Sky Sports, игроку сообщили, что он будет включен в заявку на игру с «Фулхэмом», но не попадет в стартовый состав. Роналду ответил, что он болеет.

• Члены команды считают, что Криштиану таким образом проявил неуважение не только к тренеру и клубу, но и к ним. По информации The Telegraph, игроки «МЮ» разочарованы поведением форварда в последние недели. Согласно одному источнику, футболисты «МЮ» «не прольют ни слезинки», если португалец покинет команду в ближайшее время.

Считается, что действия Роналду дестабилизировали ситуацию в то время, как среди остальных игроков наблюдается единение. Другой источник сообщил, что игроки «МЮ» «не позволили истерикам Роналду отвлекать их».

• Руководство «МЮ» обсудит меры в отношении португальца: Эрик тен Хаг, исполнительный директор клуба Ричард Арнольд, спортивный директор Джон Мерто и совладелец клуба Джоэл Глейзер проведут встречу, на которой обсудят принятие определенных мер в отношении Криштиану.

• ESPN сообщает, что клуб оставит тен Хагу возможность разбираться с последствиями скандального интервью 37-летнего португальца. У Эрика будет поддержка спортивного директора Джона Мерто и исполнительного директора клуба Ричарда Арнольда.

• По данным The Telegraph, рассматриваются различные варианты санкций по отношению к давшему скандальное интервью португальцу. Среди них – расторжение контракта по соглашению с футболистом. Это возможно в том случае, если Криштиану не будет претендовать на выплаты, положенные ему до конца сезона. В клубе опасаются, что португалец все же потребует выплатить остаток зарплаты, поэтому не будут эскалировать ситуацию.

• Клуб также выпустил заявление – но в нем нет никакой определенности. «Манчестер Юнайтед» отметил освещение в СМИ интервью Криштиану Роналду. Клуб обдумает свой ответ после того, как будут установлены все факты. Наше внимание по-прежнему сосредоточено на подготовке ко второй половине сезона и сохранении импульса, веры и сплоченности, которые формируются среди игроков, главного тренера, персонала и болельщиков», – говорится в сообщении клуба.

С резкой критикой Криштиану выступили Каррагер, Невилл и Фердинанд

Яркие высказывания Роналду вызвали огромный ажиотаж в медиа.

•‎ Джейми Каррагер отреагировал на пестрящие фразы и написал в соцсетях: «Роналду под руководством Эрика тен Хага: объявил, что хочет уйти, отказался выходить на замену, ушел со скамейки и до финального свистка покинул стадион. 99% болельщиков «Юнайтед» будут на стороне тен Хага, что показывает, насколько плохо Роналду справляется с этим. А 1% болельщиков, поддерживающих Роналду, – это Рой [Кин], Патрис [Эвра] и Рио [Фердинанд]...».

Твит Каррагера стал вирусным: он набрал более 80 тысяч лайков.

•‎ Журналист The Athletic Лори Уитвелл добавил: «Напоминаю: Криштиану Роналду пытался уйти из «МЮ» прошлым летом, но ни один клуб из Лиги чемпионов не смог/не захотел позволить себе его. Голевой рекорд в этом турнире был одной из мотиваций Роналду для трансфера: у Месси уже 4 гола в этом сезоне – он в 11 мячах от Роналду».

•‎ Гари Невилл, ранее поддерживавший португальца: «То, что сказал Роналду, – абсолютный позор. И я действительно не думаю, что «Арсенал» выигрывает лигу. Я все еще считаю, что у «Ман Сити» больше сил. Я знаю, что это интервью Роналду не очень хорошо выглядит для «Манчестер Юнайтед», но Бен Уайт все еще должен доказать мне свою ценность в «Арсенале».

•‎ Роналду разочаровал и Рио Фердинанда. «Нельзя сидеть и защищать этот поступок Роналду. В глубине души, и я знаю это точно, все это было устроено для одного – чтобы он покинул клуб.

Роман с «Манчестер Юнайтед», который был у Криштиану, закончился, на мой взгляд. Я не вижу пути назад, не вижу, как клуб может принять его. И я не думаю, что он хочет вернуться. По этой причине все это и было сделано.

Вплоть до этого интервью я защищал его и говорил, что на клубе лежит большая ответственность в том, что касается улучшения коммуникации», – говорил «МЮ» бывший защитник в подкасте Vibe with Five.

•‎ Довольно непримиримую позицию занял и экс-форвард «МЮ» Тедди Шерингем: «Он сказал, что его «не уважают» и он сам не уважает тренера. Когда кто-то рассказывает такое, всегда будет очень много недовольных болельщиков «Юнайтед», когда они все это прочитают. Определенно, Роналду пора уйти. Пути назад нет. Он должен был уйти перед началом сезона, но не ушел, они пытались работать в этих условиях. Язык тела Роналду, очевидно, был не на высоте. Думаю, ему нужно уйти сейчас»

• Даррен Бент отреагировал кратко, но емко: «Вау, Роналду стреляет во всех, кто связан с «МЮ».

• Бывший футболист Джермейн Дженас не одобрил действия Роналду: «Прежде всего, я сбит с толку этим интервью. Я думаю, оно отражает то, что чувствует Криштиану Роналду на протяжении всего сезона. Мы не видели ничего, кроме раздражительности. Я думаю, что клуб неправильно распорядился всей ситуацией.

Я думаю, что его время в «Манчестер Юнайтед» подошло к концу. Определенное отношение к Криштиану позволит тен Хагу повысить свое положение в клубе и наладить атмосферу в раздевалке. Но в то же время Роналду должен вести себя так же, как и остальные игроки в команде. Сейчас он не вовлечен в коллектив и поэтому не должен играть».

Криштиану поддержала сестра, Сунесс и Морган

У Роналду нашлись защитники.

• Сестра Криштиану, Элма Авейру выложила серию сторис в инстаграме в поддержку португальца.

Сначала Авейру поделилась цитатой из интервью Роналду. В ней говорилось: «Я не молчу о дверях, которые вряд ли открою снова, не столько из-за гордости, сколько из уважения к себе». Во втором сообщении она опубликовала фотографию Роналду во время интервью. Над фотографией она написала: «Я всегда буду гордиться тобой, мой дорогой».

В третьей истории Авейру выложила отрывок из интервью и назвала Роналду самой большой гордостью своей жизни. Следующая история содержала новость о том, что Роналду сказал, что не уважает тренера «МЮ» тена Хага. Элма подписала ее так: «Правда рассказана». В завершение сестра Роналду поделилась твитами с поддержкой.

• В числе поддержавших Криштиану неожиданно оказался бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс.

«Разумеется, я на стороне Роналду. Была встреча, два человека высказались и покинули помещение с пониманием ситуации, а потом один из них не сдержал свое слово (имеется в виду разговор португальца с главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом – Sports.ru).

Роналду никогда открыто не высказывался, но теперь почувствовал, что пришло время представить свою версию событий. Я просто считаю, что тен Хаг обманул его. Как тренер с двадцатилетним опытом, я оцениваю ситуацию и думаю, что именно тен Хаг не сдержал обещаний, которые были даны при их встрече. И Роналду мощно выступил. Ни капли уважения.

Со стороны кажется, что у игрока есть претензии, и он имеет на них право. Мы не знаем полной картины, но я склонен верить в то, что с Роналду поступили плохо. Кто-то поведал ему байку и не сдержал свое слово, вот и все. В футболе логика не действует. Иногда и здравого смысла тут нет», – сказал Сунесс в эфире Talksport.

• Высказался и Пирс Морган – журналист, взявший то самое интервью: «Криштиану попросил меня сделать это – вот так просто. Я не просил его, он попросил меня.

Все это было совсем недавно. Он думал об этом некоторое время. Я думаю, ни для кого не секрет, что он чувствовал нарастающее глубокое разочарование из-за того, что происходило в «Юнайтед» в течение последнего года.

Он почувствовал, что пришло время высказаться. Он знал, что это произведет фурор, он знал, что это наведет шороху, но он также чувствовал, что должен это сделать. Он знает, что люди будут критиковать его, но он также знает, что говорит правду. Иногда правда ранит.

С тех пор, как сэр Алекс [Фергюсон] ушел на пенсию, они стагнировали и превратились в посредственный клуб. Все это знают. Роналду прав в своей критике».

Фото: Gettyimages.ru/Naomi Baker, Alex Livesey /Allsport; REUTERS/Peter Powell, Craig Brough