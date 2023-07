Репортаж с финиша.

После впечатляющего старта в Казани, красот Башкирии и ночевки на хоккейной арене «Металлурга» караван ралли «Шелковый путь» выдвинулся в сторону Самары, минуя поля Оренбургской области.

Ралли – город на колесах, который никогда не спит. Мы проехали «Шелковый путь» вместе с гонщиками сквозь грязь, жару и красоту России

К пятому дню в режиме нон-стоп усталость накапливалась как у экипажей, так и у команд, постепенно превращая гонку в триллер. Слишком выросла вероятность ошибки утомленного пилота, штурмана или механика – равно как и цена любого просчета. Особенно когда финиш в Москве все ближе, а машина летит к нему по бездорожью со скоростью выше сотни километров в час.

Гром и слезы (Оренбург – Самара. Этап 5)

– А где проходит ралли? Под Бузулуком? – интересуется наш новый собеседник на заправке. В этот раз пожилой мужчина явно из местных.

– Нет, не доезжая. В полях, где Рычковка, Спасское... – начинает вспоминать маршрут мой коллега.

– Зачем там сейчас ездить? Там же грязи нет – одни поля! Весной приезжайте – грязь будет. Как раз для ралли.

За утро это уже наша вторая остановка, причем не для заправки. Автомобиль мы заправляем на биваке в конце дня, а на АЗС покупаем «топливо» для себя, то есть кофе. Он неплохо бодрит в сочетании с другим продуктом G-Drive – энергетическими батончиками, которые входят в пайки всех участников ралли, включая гонщиков.

Ребята из команды Анастасии Нифонтовой рассказывают мне, что между гонками часто дарят ей коробочку любимых батончиков с шоколадным вкусом. Впрочем, найти фирменные снэки без труда можно в любом кафе сети «Газпромнефть».

Едва взбодрившись, мы запрыгиваем во внедорожник и по объездной мчим сразу на финиш спецучастка, чтобы не пропустить никого из лидеров. В первую очередь именно Нифонтову – вчера она вновь выбила Сергея Карякина с первого места в зачете мотовездеходов и вряд ли планирует сбавлять обороты.

По дороге к Спасскому, где заканчивается скоростной отрезок, нам навстречу проносится джип организаторов и техничка. Чья – разглядеть не удается из-за скорости кортежа и нашей сонливости. Но уже ясно, что у кого-то из экипажей серьезные проблемы на маршруте.

Финишный створ можно заметить издалека по длинным рядам припаркованных автомобилей. Наверное, первый раз за все время я вижу столько людей, собравшихся ради ралли на очередном краю России. Сцену, с которой несутся духоподъемные песни, не успели затянуть навесом, поэтому музыканты выступают прямо на остове. Правда, большая часть зрителей уже сбежала поближе к дороге – смотреть, как гоночные машины закладывают эффектный вираж перед самым финишем.

Тем временем в техническую зону начинают поступать новости, что GPS-отметка экипажа №207 Анастасии Нифонтовой и ее штурмана Екатерины Жадановой прекратила движение. Спустя какое-то время точка на онлайн-карте, означающая багги девушек, вдруг едет куда-то в сторону от маршрута, а затем окончательно встает на месте. Еще через пару минут мы узнаем, что Нифонтова сходит с дистанции.

После неудачного приземления в канаву на ее машине треснул кардан. С экипажем все в порядке, но обломки вала пробили мотор с коробкой передач. Починить самостоятельно такую поломку в полевых условиях невозможно, поэтому оставшуюся часть этапа багги доезжает на прицепе технички. Той самой, которая пронеслась нам навстречу утром.

Для Нифонтовой это означает конец ралли. Даже если механикам менее чем за сутки удастся починить ее Кроша (прозвище багги – прим. Sports.ru), то по правилам экипажу полагается около 20 часов штрафа за постороннюю помощь. «Шелковый путь» не покоряется гонщице уже в четвертый раз подряд.

В отличие от напарницы по команде Роман Русинов избегает опасного места благодаря случайности. Из-за перегрева вариатора ему приходится сбросить скорость, зато злополучную яму второй багги G-Drive Racing проходит без проблем.

По итогам этапа Русинов перемещается на вторую позицию в своей категории и уже сам начинает прессинговать Карякина в борьбе за «Белого тигра» (главный трофей ралли «Шелковый путь» – прим. Sports.ru). На финише новоиспеченного претендента на победу со всех сторон сразу обступают репортеры, на время оставляя юного Дмитрия Охотникова – штурмана Романа – совсем одного. Получается идеальный кадр для мемов.

Другим объектом внимания становится «КАМАЗ» Эдуарда Николаева. После двух разбитых лобовых стекол Эдуард, до этого гнавшийся за лидирующим «МАЗом» Сергея Вязовича, вынужден замедлиться, и на второе место у грузовиков выходит другой камазовец – Андрей Каргинов.

По биваку ползут слухи, что у челнинцев нет третьего запасного стекла для уникального «КАМАЗа» капотной компоновки, на котором ездит Николаев, поэтому все хотят расспросить гонщиков о том, как команда выпуталась из форс-мажора. В итоге на финиш черный грузовик действительно приезжает с чужим стеклом не по размеру, которое штурман сразу после остановки начинает фиксировать скотчем.

На все вопросы гонщики лишь отшучиваются. «Есть все запчасти. У нас же импортозамещение!» – говорит штурман Евгений Яковлев, закончив накладывать заплатки. А Эдуард Николаев с фирменным сарказмом обещает в крайнем случае сходить за новым стеклом в магазин. И все же тринадцатое издание «Шелкового пути» у «синей армады», как называют «КАМАЗ-мастер», явно не ладится. Причем с каждым этапом все сильней.

Встретив первых финишировавших и узнав о драме с Нифонтовой, мы собираемся выезжать на лиазон до Самары, когда вдали раздается гром и с серого неба начинает моросить мелкий дождь.

Тише едешь (Самара – Саратов, Саратов – Волгоград. Этапы 6 и 7)

«Механики посмотрели и сказали, что можно починить. С вероятностью 90 процентов все получится», – говорит Анастасия Нифонтова на биваке в Самаре. Под вечер пятого гоночного дня накал эмоций спадает и Анастасия спокойно общается с прессой, рассказывая, как после поломки ее багги вытаскивали через подсолнечные поля фермеры, а главный конкурент Сергей Карякин одолжил для ремонта недостающую запчасть.

Во время интервью рядом с Анастасией стоит ее младший сын Тимофей, сопровождающий маму всю гонку на машине механиков. Еще накануне старта в Казани мальчишка упал с самоката и сломал руку, поэтому теперь на левом предплечье у него красуется свежий гипс.

«Видимо, Тимофей решил так откосить от уроков пианино. Но врачи сказали, что перелом без смещений и через пару недель все заживет», – весело рассказывает Нифонтова. Кажется, ничто в мире не может сбить ее вечно позитивный настрой.

На старт следующего этапа Самара – Саратов Нифонтова выходит с 23 часами штрафного времени за помощь механиков после схода и дальше едет по сути в свое удовольствие. Теперь в погоне за лидирующим в категории багги Сергеем Карякиным Анастасию сменяет ее напарник Роман Русинов.

Его первый карт привез из Европы сам Чагин. А сейчас российская звезда «Ле-Мана» впервые поедет ралли «Шелковый путь»

За счет стайерского темпа, в котором Русинов едет с самого старта, ему удается не только сберечь технику, но и вплотную подобраться к опытнейшему сопернику в дебютном для себя ралли-марафоне. По итогам шестого дня гонки G-Drive Racing оформляет дубль в своем зачете – Нифонтова выигрывает спецучасток, Русинов приходит следом.

Еще через день звездный пилот «Ле-Мана» сокращает отставание от первого места до 8 минут. В ралли-рейдах такое время отыгрывают за один спецучасток, но у Романа впереди еще два этапа. Шанс на победу становится все реальнее. Конечно, если экипаж проедет оставшиеся дни без приключений. Тише едешь – дальше будешь. На «Шелковом пути 2023» эта тактика оправдает себя еще не раз.

Без мелочей (Волгоград – Липецк. Этап 8)

Предпоследний день ралли напоминает «Дакар» в миниатюре. Экипажам предстоит не только проехаться по настоящим песчаным дюнам Арчеды, но и преодолеть рекордную общую дистанцию в почти 800 километров от Волгограда до Липецка. Маршрут, хорошо знакомый опытным пилотам по бахе чемпионата России (ралли по пересеченной местности на короткие дистанции – прим. Sports.ru), поражает контрастом ландшафтов. После натуральной пустыни на старте дорога уводит в зеленые поля с узкими грунтовыми тропами и многочисленными бродами, которые одинаково опасны как для легких багги, так и для десятитонных грузовиков. Этот насыщенный этап становится развязкой многодневной гонки и самым сложным испытанием для всех участников.

В лучших традициях ралли-рейдов предпоследний день выдается богатым на драматичные события.

Утром всех повергает в шок лидер абсолютного зачета Владимир Васильев, разбивающий машину в жесткой аварии. В отсутствие главных соперников Васильев выигрывал на своем прототипе «БМВ» Х5 класс внедорожников и вез 100 минут ближайшему преследователю, но все равно продолжал атаковать. Рискованная езда в итоге и лишила питерца гарантированной победы.

Уже после дюн гонщик зацепил на узкой дороге в полях лужу, потерял управление и вылетел на пашню, где автомобиль несколько раз перевернулся вокруг своей оси. После кульбитов от «БМВ» лидера гонки остался лишь каркас безопасности, но экипаж, к счастью, не пострадал. Рекордсмен «Шелкового пути» по выигранным спецучасткам и один из самых титулованных российских раллистов в третий раз не смог выиграть заветного «Белого тигра».

Вслед за аварией Васильева неприятности постигают еще одного лидера. На этот раз у мотоциклиста Олега Павленко, шедшего первым в самой суровой дисциплине G-MOTO Challenge (где весь марафон приходится ехать в одиночку без помощи команды), развалилось заднее колесо. В почти безвыходной ситуации челябинец смог провести ремонт подручными средствами, но шестичасовая остановка отбросила его на второе место зачета.

Не менее сложно складывается день для грузовиков. На одном из бродов у «КАМАЗа» Андрея Каргинова замыкает коробку передач и уже второй экипаж «синей армады» выбывает из дуэли с лидирующим «МАЗом» Вязовича. Для белорусских грузовиков водные преграды тоже являются одним из самых опасных мест, объяснил нам другой пилот команды Минского автозавода Алексей Вишневский.

«Воздушный фильтр нашего мотора стоит спереди под капотом. Заборник воздуха прямо в передней решетке, так что если пустить хорошую волну или сильно удариться об воду, то набьется полный фильтр. Этот злополучный брод нам пришлось ехать максимум со скоростью 5 километров в час». – говорит на финише Алексей, чей «МАЗ» захлебнулся здесь год назад.

Свой урожай поломок, к сожалению, собирает и Роман Русинов. За 60 километров до финиша у его багги заканчивается вода в омывателе и экипажу приходится тащиться вслепую с запачканным лобовым стеклом, пока у них ко всему прочему не прокалывает колесо. Понимая, что этап уже проигран, Русинов не останавливается для замены и ковыляет так до конца. Первое место становится фактически недосягаемым для пилота G-Drive Racing из-за мелочи – резервуара стеклоочистителя, до которого прошлым вечером у измотанных механиков просто не дошли руки.

Под красными звездами (Москва. Финиш)

Хотя местом финиша тринадцатого издания ралли «Шелковый путь» с самого начала была заявлена Красная площадь, устраивать гонки по субботней Москве никто, конечно же, не планировал. Непосредственно спортивная часть дистанции завершалась в 300 километрах от столицы рядом с поселком Турдей в Тульской области. А под звездами Кремля должна была состояться только торжественная церемония – зато с обязательным проездом всех уцелевших машин и мотоциклов участников.

К слову, заключительный этап едва не проредил раллийный караван еще сильнее, чем за предыдущие восемь дней гонки. Короткий спецучасток залило дождями, которые шли в регионе несколько суток, и разлившиеся броды стали серьезной преградой для гонщиков. Особенно тех, кто ехал на легкой технике.

«Я думал, машина оттуда вообще не выедет», – описал свои впечатления на финише Роман Русинов. Несмотря на два тяжелых дня под занавес ралли Русинов выдал неплохой дебют для человека, который всего полгода назад впервые сел за руль багги. Еще до того, как получить трофей за второе место в классе мотовездеходов, Роман забрал один из своих самых необычных призов – тульский пряник. Такие вручали всем, кто добрался до конца маршрута.

А победа в зачете Т3, где выступали экипажи Русинова и Нифонтовой, все-таки досталась Сергею Карякину – одному из сильнейших гонщиков своего класса в мире.

После нелепой аварии Владимира Васильева первым в классе внедорожников стал Андрей Рудской на отечественной разработке G-Force Bars. Борьба в элитной категории едва не завершилась двойной сенсацией, так как днем ранее Рудской сам был на грани схода из-за отказа генератора. В таком случае две аутсайдерские «ГАЗели» заводской команды претендовали бы на победный дубль, но в итоге у Александра Русанова и Алексея Игнатова серебро и бронза.

Другой неожиданный результат принес зачет грузовиков, где Сергей Вязович на «МАЗе» смог умчаться от попеременно наседавших на него камазовцев – и впервые c 2011 нарушить гегемонию российских грузовиков в ралли-рейдах (тогда «Шелковый путь» выиграл Алеш Лопрайс на «Татре» – прим. Sports.ru). Эдуард Николаев и Андрей Каргинов заняли только 2 и 3 места соответственно.

«Наконец-то мы стали победителями этой сложнейшей гонки. Я всегда говорю – красные тачки едут быстрее!» – прокомментировал исторический успех Вязович.

В оставшихся категориях призы поделили мотогонщики. Илья Щеглов – у мотоциклистов, Анатолий Кузнецов на квадроцикле и Дмитрий Калинин в G-MOTO Challenge.

Что же касается «КАМАЗ-мастера», то история этого легендарного коллектива обнаруживает одну интересную особенность еще с самых первых выступлений в конце 1980-х. После каждой неудачи команда из Набережных Челнов всегда возвращалась с победой. Даже самое обидное поражение камазовцы воспринимают не как катастрофу, а повод продолжать совершенствовать технику и навыки.

Совершенствуется во всех аспектах и само ралли «Шелковый путь». Инфраструктура, информационное обеспечение, доступность для зрителей. Во многом это получается за счет новых возможностей, предоставляемых местными властями и партнерами. Например, многолетний партнер ралли сеть АЗС «Газпромнефть» закрывает топливные потребности участников всех классов, обеспечивая их как бензином, так и дизелем с улучшенными характеристиками. Объем поставленного топлива в этом году составил 200 тысяч литров, что на 40% больше, чем в прошлом. Для этого были задействованы 7 бензовозов сети, которые могут одновременно заправлять технику и бензином, и дизелем.

В 2023 специально для раллийных «тяжеловесов» и судейских внедорожников было поставлено новое дизельное топливо G-Drive Diesel, которое сначала прошло проверку во время разведки маршрута (так называемого реконессанса), а после ни разу не подвело экипажи в гонке.

Контролем качества топлива по ходу ралли занимались независимые лаборатории, проверки которых обязательны для всех АЗС сети «Газпромнефть», где простые автомобилисты могут заправиться тем же бензином и дизелем, что и участники «Шелкового пути».

Из-под Турдея победители, призеры и просто все, кто добрался до финала грандиозного марафона, направились в Москву, с остановкой на душ и мойку машин.

На Васильевском спуске в ожидании церемонии гонщики то и дело выходили в фан-зону и смешивались со зрителями. Рядом со сценой можно было увидеть чемпиона России Дмитрия Мордковича, которому не было равных среди баггистов на последних этапах «Шелкового пути», но из-за поломки еще под Казанью за призы он в этом году не боролся.

Механики «МАЗ-СПОРТавто» тем временем решили заценить гоночный симулятор в фан-зоне.

А некоторые, как Илья Щеглов, провести экскурсии в закрытом парке для СМИ и вип-гостей:

После короткого официального блока на подиум пригласили для награждения победителей, а за ними – всех остальных участников.

Парад экипажей оказался самым трогательным моментом этого ралли. Например, вместе с победным экипажем «МАЗа» на подиум поднялась вся белорусская команда, работавшая последние дни на пределе ради долгожданной победы.

Спустя некоторое время после награждения «МАЗа» произошла забавная история. Получавший бронзу квадроциклист уехал со сцены, забыв взять подаренный велосипед, и тогда кто-то из организаторов бросился догонять его прямо на подарке.

Роман Русинов в свою очередь решил отметить второе место «по-кольцевому» и в отличие от остальных гонщиков открыл призовое шампанское прямо на Красной площади, чтобы «угостить» им пресс-ложу и своего штурмана Дмитрия Охотникова.

Празднование получилось достойным победы в ралли – которая, будем надеяться, у Романа впереди.

Уже после награждения во всех классах на подиум поднимались гонщики, занявшие непризовые места, включая Анастасию Нифонтову. На сцене ее сопровождала семья.

Проезд экипажей закончился лишь к ночи, а вместе с ним подошло к концу и наше большое путешествие. Чувства, которые переполняли нас в этот момент, напомнили мне о разговоре с Анастасией еще в Казани до старта ралли.

«Каждый раз ты вроде думаешь – побыстрее бы финиш! Я уже устала! Но после финиша появляется ощущение, что поскорее ждешь следующую гонку. Это что-то необъяснимое».

Чтобы осознать это, нужно действительно провести полторы недели за рулем. Без сна, в пыли и погоне за непередаваемым ощущением главного приключения всей жизни.

