Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Латинский футбол
    Tudo futebol latim / Todo fútbol latín / Tot futbol llatí
      Автор Котики о футболе

      Занимательная лингвистика для футбольных болельщиков. Часть 4: Нидерландский (Нидерланды)

      С разрешения моего дружища J.Mammadov’а я продолжу размышлять о футбольной лингвистике, четвёртая часть данной серии расскажет о национальном языке двух сборных, одна из которых переживает один из самых серьёзных кризисов в своей истории и пропустившей два последних крупных турнира, а другая расцвет и имеющая в своём составе золотое поколение. На очереди нидерландский язык, он же голландский, он же фламандский. Давайте же разберёмся что из себя представляет этот увлекательный язык и поведаю я вам о непростых правилах чтения этого довольно простого языка. В первой части о нидерландском ра...
      +8
      8
      Автор Котики о футболе

      11 лучших игроков среди Романских народов Европы в ХХІ веке

      Как я обещал в одном из комментариев сделать сборную из Романских народов Европы, смотрите, читайте, комментируйте объективно! :)
      +2
      9
      Автор Котики о футболе

      11 лучших игроков Римской Империи в ХХІ веке

      Список людей, которые могли бы составить лучшую команду в истории Римской Империи, если бы она существовала на данный момент. :) Post scriptum: это может показаться вам бредом. :D
      +21
      26
      Автор Котики о футболе

      DIOLCH!

      Драконы — супер! Cambria super est!
      +2
    Показать ещe

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться