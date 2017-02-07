Латинский футбол

20 февраля, 22:29 Автор Котики о футболе Занимательная лингвистика для футбольных болельщиков. Часть 4: Нидерландский (Нидерланды) С разрешения моего дружища J.Mammadov’а я продолжу размышлять о футбольной лингвистике, четвёртая часть данной серии расскажет о национальном языке двух сборных, одна из которых переживает один из самых серьёзных кризисов в своей истории и пропустившей два последних крупных турнира, а другая расцвет и имеющая в своём составе золотое поколение. На очереди нидерландский язык, он же голландский, он же фламандский. Давайте же разберёмся что из себя представляет этот увлекательный язык и поведаю я вам о непростых правилах чтения этого довольно простого языка. В первой части о нидерландском ра...