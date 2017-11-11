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    baltika

    Песнь льда и пламени
    Сборная России по хоккею, НХЛ, КХЛ. Аналитика, обзоры.
      Автор Владимир Шабанов

      По горячим следам: кто мог бы усилить КХЛ прямо сейчас?

      В то время, как болельщики сборной России разбились на два радикальных лагеря «ЭтапобедафейковаябезНХЛ, теперьКХЛпридетпипец» и «МытеперьвсехпобедЮ», малая часть оставшихся в живых и не присоединившихся к этим экстремистам пытается осмыслить итоги игр в Корее. Пока разборы матчей находятся в процессе и, благодаря упокоившемуся с миром ноутбуку, слегка подвисли, предлагаю Вашему вниманию легенькую статью, без намека на какой-либо глубокий анализ, про игроков, которые могли бы (по моему мнению) усилить КХЛ уже сейчас...
      +19
      1
      Автор Владимир Шабанов

      Один день из жизни хоккейного аналитика

      Доброго дня и хорошего настроения всем, кто читает эти строки! На дворе десятое февраля, а это значит, что сборная России по хоккею заканчивает цикл подготовки к олимпиаде и готовится радовать своих болельщиков искрометной игрой и яркими победами в Пхенчхане. Мы же, бойцы диванно-цифирЬного фронта, находимся на низком старте в предвкушении исследования действий игроков и анализа тренерских решений. Сегодня, пользуясь случаем, я решил рассказать немного о том, каким именно образом происходит разбор хоккейного матча.
      +17
      3
      Автор Владимир Шабанов

      Финский Годзилла - самый недооцененный игрок КХЛ?

      Прекрасно помню свое обещание выложить статью про Олега Валерьевича Знарка - она на подходе. А пока, по следам матча Кубка Карьялы между сборными России и Финляндии, разберем игрока хозяев, который меня впечатлил больше, чем остальные, вместе взятые. Нет, это не Элли Толванен. И не Никита Гусев. Это бывший нападающий новокузнецкого «Металлурга», а ныне - правый край «Йокерита» Марко Анттила, своими габаритами и внешностью очень напоминающий монстра из фильма «Годзилла», только не японского, а американского, с Жаном Рено в главной роли.
      +8
      Автор Владимир Шабанов

      Минутка юмора, пока статья в разработке

      Немного юмора от моей супруги, помешанной на хоккее не меньше, чем я сам. Для вас подборка хоккеистов и персонажей (реальных и не очень), внешне походящих на наших героев. Выкладываю из ее личного блога безо всяких изменений и комментариев. Просьба не судить строго :)
      +24
      15
      Автор Владимир Шабанов

      Свидетели Ковальчуковы

      Подвиги Ильи Ковальчука в августе и сентябре впечатляют. Что это - выход на новый уровень игры, влияние мощи СКА или же везение а-ля Овечкин (14 бросков - 7 голов? А может быть, имеет место быть смешение всех факторов? Для того, чтобы понять чем же обусловлена высокая результативность нападающего петербуржцев на старте сезона, проанализируем все его индивидуальные показатели за указанный период времени.
      +17
      3
      Автор Владимир Шабанов

      Капризов и Ковальчук: не такой уж и плохой хоккей для жары?!

      По итогам августа СКА и ЦСКА сыграли по 4 матча. Илья Ковальчук и Кирилл Капризов участвовали во всех играх своих команд. Продолжаем следить за этими хоккеистами и оценивать их игровые показатели сквозь призму результатов их команд.
      +7
      3
      Автор Владимир Шабанов

      Армейское дерби: станет ли Капризов лидером ЦСКА?

      Позавчера стартовал новый, уже десятый по счету сезон КХЛ. В матче открытия сыграли, пожалуй, два главных претендента на победу в розыгрыше Кубка Гагарина: московский ЦСКА, проведший летом беспрецедентную трансферную кампанию, и питерский СКА, стабильно «числящийся» фаворитом при любой погоде. Для проведения детального анализа мы выбрали из каждой команды по одному игроку. Клуб из Петербурга представляет опытнейший Илья Ковальчук, а московских армейцев - Кирилл Капризов - молодое дарование, за судьбой которого наблюдают миллионы болельщиков от Новокузнецка до Миннесоты.
      +4
      1
      Автор Владимир Шабанов

      Шипачев: to be or not to be?

      Из всех игроков, добившихся существенного успеха в КХЛ и отправившихся испытать удачу за океан, именно с именем Вадима Шипачева связаны самые большие опасения. Талантливый распасовщик, «русский Кросби», мастер паса, и в то же время, мягкий игрок, падающий чуть ли не от дуновения ветра. Карьера в НХЛ - несбыточная мечта или реальность? По многочисленным заявкам любителей «Вегаса», да и просто трудящихся, рассматриваем статистику экс-центра СКА.
      +87
      29
      Автор Владимир Шабанов

      Панарин: хлебный год в Коламбусе?

      Как гром среди ясного неба прогремел пару дней назад один из главных обменов межсезонья в НХЛ. Нежданно-негаданно, из «Чикаго» в «Коламбус» отправился российский нападающий Артемий Панарин, а обратно, в уже знакомом для себя направлении, вернулся американец Брендан Саад. Кто остался в плюсе: титулованные «Индейцы» или задиристые «Жакеты»? И кому вообще было нужно менять второго бомбардира клуба на игрока, набравшего 53 очка? С помощью статистических данных минувшего сезона проведем анализ и сделаем выводы.
      +66
      7
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