Песнь льда и пламени

26 февраля, 18:25 Автор Владимир Шабанов По горячим следам: кто мог бы усилить КХЛ прямо сейчас? В то время, как болельщики сборной России разбились на два радикальных лагеря «ЭтапобедафейковаябезНХЛ, теперьКХЛпридетпипец» и «МытеперьвсехпобедЮ», малая часть оставшихся в живых и не присоединившихся к этим экстремистам пытается осмыслить итоги игр в Корее. Пока разборы матчей находятся в процессе и, благодаря упокоившемуся с миром ноутбуку, слегка подвисли, предлагаю Вашему вниманию легенькую статью, без намека на какой-либо глубокий анализ, про игроков, которые могли бы (по моему мнению) усилить КХЛ уже сейчас...