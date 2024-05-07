«Не думай, что ты центр мира». Как жить – объясняет Луис Энрике

И рассказывает Любовь Курчавова.

В апреле мы рассказали о принципах жизни Хаби Алонсо, самого обожаемого тренера Европы в этом сезоне.

Луис Энрике далек от такого статуса, но не менее интересен: успешный игрок и классный тренер с нетипичными интересами и непростой судьбой.

Сегодня у Энрике есть шанс вывести «ПСЖ» в финал ЛЧ второй раз в истории клуба.

Это рассказ о том, как жить. Версия Луиса Энрике.

Нужно ставить цели – но реалистичные

Энрике известен нетипичными для тренера хобби: с 2005-го он бегает марафоны (его тренер по бегу называл Луиса «миллионером, который умеет и любит страдать»). Вот что Энрике рассказывал в 2014-м:

«Уйдя из футбола, я захотел заняться бегом, но через 45 минут у меня опухли ноги – настолько я привык к ритму футбола. В футболе ты бежишь 50 метров, останавливаешься, потом еще 10 метров, снова останавливаешься. Я привык к этому. Я мог бежать долго, но по-футбольному. Когда бежишь марафон, нужно все время держать один темп. К этому было сложно привыкнуть, но я много тренировался и справился. После этого я занялся триатлоном. Велосипед и плавание очень отличаются от бега, тренировки куда приятнее. Когда я тренируюсь, три дня бегаю по утрам и плаваю по вечерам. А на велосипеде занимаюсь каждые три или четыре дня. Нужны часы тренировок. Это сложно, когда у тебя есть и другие занятия.

Поэтому нужно ставить цель. Ты можешь пробежать марафон, но не обязан делать это за три часа. Если четыре часа – это реалистичное время, нацелься на четыре часа.

Сейчас я не так много тренируюсь: 10-12 часов велосипеда в неделю, два дня бега, серфинг и зал.

Триатлон – большой вызов, но с ним можно справиться, если дать себе время. Нужно просто быть реалистичным. Невозможно вдруг успешно заняться триатлоном, если ничего не делал до этого».

Испытания – это удовольствие

В апреле 2016-го «Барселона» трижды проиграла и максимально осложнила борьбу за победу в Ла Лиге. Перед матчем с «Депортиво» Энрике сказал:

«Может, дело в том, что я из Хихона, но я получаю удовольствие от невзгод.

Вы, возможно, посчитаете это странным – кому-то больше нравятся победы. Но я люблю вызовы. Они меня мотивируют. Не можете представить, с какими чувствами я готовлюсь к предстоящей игре, и как мы будем рады, если удастся прервать эту серию.

Если не получится, я буду первым, кто поздравит нового победителя Ла Лиги.

Со спортивной точки зрения у нас плохая серия, но я не думаю, что события стоит вырывать из контекста. Нужно просто сконцентрироваться на том, что мы можем контролировать».

Шесть оставшихся матчей сезона «Барса» выиграла с общим счетом 26:0. И стала чемпионом, на одно очко опередив «Реал».

Надежда есть всегда

После 0:4 от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов пресс-конференция Луиса Энрике звучала неожиданно.

«Если нам могут забить четыре, значит, мы можем забить шесть, – сказал тренер «Барсы». – Но это не означает, что мы будем сходить с ума. За 95 минут может случиться бесконечное количество вещей. Мы постараемся сделать так, чтобы эти события сложились в нашу пользу.

Мы сконцентрируемся на том, что нужно сделать для достижения результата, а не на самом результате. Так легче добиться нужного исхода. Пока мы живы, надежда есть».

А дальше – один из самых невероятных камбэков в истории Лиги чемпионов. «Барселона» действительно забила шесть.

Футбол без сюрпризов – как танцы с сестрой

«Если бы побеждали только команды с лучшими составами, футбол был бы еще скучнее, чем танцы с сестрой».

Игроки счастливее тренера

«Когда я закончил карьеру футболиста, мы с женой поехали в Австралию, чтобы пожить там и позаниматься серфингом. Мы каждое лето совершали такое путешествие, и я не знал, чем займусь после. А потом просто записался на курсы.

Я работаю ради денег, как и все. Но еще – ради мотивации. Я тренировал лучших игроков мира. Больше ни в одном клубе нет таких футболистов [как в «Барселоне»]. Это был прекрасный вызов.

Но в роли игрока ты счастливее, чем в роли тренера».

Жизнь – это не только про счастливые моменты

В 2019-м Энрике прошел через ад: в августе его девятилетняя дочь Ксана умерла от рака. За пару месяцев до этого Луис ушел в отставку с поста тренера сборной Испании – не мог работать из-за переживаний.

«Да, физически наша дочь не с нами, но каждый день она рядом, – говорил Энрике через три года после потери. – Мы часто ее вспоминаем. Смеемся и думаем о том, что она сделала бы в той или иной ситуации.

Такова жизнь. В ней есть не только что-то прекрасное или попытки найти счастье. С такими ситуациями тоже нужно уметь справляться».

Смерть ждет каждого – и странно, что вокруг нее столько табу

«Мы многое читали о смерти и скорби. К сожалению, нам всем предстоит пройти через это – но, конечно, далеко не все пройдут через это так, как моя семья.

Забавно: мы все знаем, что будем терять любимых в ходе жизни, но у нас так мало информации об этом. Вокруг темы смерти слишком много табу. Много страха. И жаль, что дело обстоит так.

Важно понимать, как стоит обращаться с человеком, который только пережил потерю. Тут нет математической формулы или точного правила. Каждый проживает это по-своему. Есть те, кто предпочитают больше не работать. А есть те, кто готовы вернуться к работе на следующий день. Некоторые вспоминают умершего каждый день, а кто-то вообще этого не делает».

Чрезмерная амбициозность – не достоинство

Уже к ноябрю 2019-го Энрике оправился от потери дочери. После триумфального завершения отбора на Евро-2020 (5:0 с Румынией) появились инсайды, что Луис готов сменить возглавившего сборную вместо него Роберта Морено и вернуться к работе.

Морено постоянно говорил, что очень ценит дружбу с Энрике, и обещал уступить ему должность, как только Луис захочет. Но когда дошло до дела, грянул скандал: Роберт обиделся и покинул сборную.

Тогда Энрике безжалостно его приложил.

«Понимаю, его воодушевляет возможность быть главным тренером сборной, – говорил Луис на презентации после возвращения. – Это шанс всей жизни, но я считаю, что он проявил чрезмерные амбиции. Преувеличенные. Это не добродетель. Это серьезный недостаток, и я не хочу видеть такого человека в своем штабе. Для меня это проявление нелояльности. Я сказал Роберту Морено, что больше не вижу его своим ассистентом. Я силен и хочу работать».

И после побед можно расти

«Даже когда побеждаешь, можно стать лучше во многих аспектах, – сказал Энрике в марте 2016-го после 2:0 с «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. – Мы приближаемся к целям, повторяя то же, что и в прошлом сезоне, или улучшая нашу игру. Но нужно оставаться достаточно скромными, чтобы продолжать работать».

Всем не угодишь – и это нормально

«После чемпионата мира я перестал пользоваться соцсетями и читать испанскую прессу. В мире профессионального футбола всех не удовлетворишь и не возьмешь под контроль все, что о тебе говорят.

Я посвящаю себя работе, максимально отдаюсь делу. Мне все равно, что говорят, этим я по-своему наслаждаюсь».

Подход нужно искать к каждому – универсальных методов нет

«Мне нравится находить консенсус. Люблю говорить с игроками. Но они, конечно, смотрят на все с личной точки зрения. А я – с командной. Соглашусь с чем смогу, а потом начну решать более сложные задачи.

Иногда игроку нужна мягкая рука, объятия, а иногда – удар по голове. К каждому игроку тренер должен относиться уникально. Я к каждому из своих троих детей отношусь по-разному, а ведь у них один и тот же отец, одна и та же мать. Представьте тогда, что такое сборная! К каждому отношусь так, чтобы они выдавали максимум.

Я без проблем проявляю жесткость. Но делаю это искренне, с убеждением. Я не люблю придумывать кучу правил, но люблю ввести два-три правила, об уважении которых мы все договариваемся. Без этого все превращается в какую-то шутку».

Нельзя позволять эмоциям захватить разум

Перед полуфиналом Евро-2020 против Италии Энрике говорил, как важно контролировать эмоции.

«В таких матчах игроки склонны к взвинченному состоянию. Этого нам стоит избегать. Нужно концентрироваться на том, на что мы можем повлиять, и избегать эмоций, которые создает атмосфера вокруг такого матча.

Да, у нас не самая опытная сборная. Но это не означает, что игроки не воспользуются опытом, полученным в матчах за клубы».

И еще одна цитата – из 2017-го.

«На этом этапе сезона игроки уже более чем готовы и более чем внимательны. Четвертьфинал Лиги чемпионов – очень привлекательная стадия. Думаю, нам нужно успокоиться и контролировать себя, а не говорить о волнении или мотивации».

Похвала ослабляет

Вы точно помните начало ЧМ-2022: Испанию утопили в восторгах после семи голов Коста-Рике. Тогда Луис Энрике сказал:

«В следующем матче наша интенсивность будет не ниже, а даже больше, потому что игра с Германией мотивирует. Я в этом не сомневаюсь. Очевидно, похвала ослабляет, но не волнуйтесь: эта команда не собирается расслабляться. Я вижу, как они сосредоточены. Германия может обыграть нас, но, если это произойдет, то не из-за того, что мы расслабились».

Остаток чемпионата мира разочаровал: от игры Испании клонило в сон, а победа над Коста-Рикой так и осталась единственной.

Время без работы – не для стресса, а для наслаждения

«Я наслаждаюсь моментами, когда перестаю быть частью новостей, – говорил Энрике после ухода из сборной Испании в 2022-м. – Я очень люблю быть тренером, но люблю и жизнь вне футбола. Не знаю, когда вернусь к работе – это зависит от того, появятся ли интересные предложения. Но я обожаю обе своих жизни.

Сейчас хочу сосредоточиться на том, что пойдет на пользу моему телу и психологическому состоянию. Посвящу себя жизни, наслажусь свободным временем. Буду путешествовать, видеться с друзьями.

Делать обычные вещи, которые наполняют сильнее, чем что-либо еще».

Ходить к психологу – не стыдно

Энрике пригласил в штаб спортивного психолога еще в 2008-м, когда начинал работать с «Барсой Б». С тех пор Хоакин Вальдес сопровождает Луиса во всех командах.

«Я всегда считал его роль очень важной. Он будет в моих штабах, пока не завершит карьеру. У футболистов те же комплексы, страхи и сомнения, что и у любого другого человека. Разница лишь в том, что мы появляемся на экранах и играем на стадионах. Считаю, психолог помогает игрокам. Он поддерживает нас. Если игрок хочет что-то обсудить, всегда может обратиться к Хоакину.

Забавно, что все так беспокоятся о своей голове, считая при этом, что поход к психологу – это плохо. Игроки развиваются: теперь у многих есть личный психолог, который помогает им справляться с разными ситуациями и выступать лучше».

Ради счастья можно пойти на все (почти)

«Все, что освобождает и наполняет, – это хорошо. Вперед. Пусть все делают что хотят, если это не мешает окружающим.

Счастье – это то, что мы ищем».

Стоицизм помогает на поле

«Я увлеченно читаю классиков стоицизма и все, что связано с этой философией, – признался Энрике во время ЧМ-2022. – Считаю, их идеи могут помочь игрокам. Поэтому выписываю особенно понравившиеся мысли в специальную тетрадь.

Одно из наших правил – не жаловаться. Когда происходит что-то плохое, мы говорим: «Ничего страшного, мы преодолеем и это, и все остальное, что ждет нас впереди».

После 7:0 с Коста-Рикой Энрике говорил: «Нужно успокоиться, получить от этого удовольствие и сконцентрироваться на том, что можешь контролировать. Очень стоическая мысль: уделяю внимание тому, что могу контролировать, и оставляю в стороне то, на что не могу повлиять».

Новый ракурс помогает увидеть больше

Один из самых необычных приемов Энрике – наблюдение за тренировками со строительных лесов. Он делал это и в «Сельте», и в «Барсе», и в сборной Испании.

«Это простая идея, – сказал Луис перед ЧМ-2022. – Чтобы все четко увидеть, мне нужно посмотреть на игроков сверху. Я должен попытаться донести до них верную информацию, так что это базовый метод. Ничего особенного.

Все это постоянно обсуждают, и меня это забавляет. Я просто стараюсь делать максимум, чтобы помочь игрокам».

Игрок – не центр мира

«Футболисты – это в первую очередь люди. В командном виде спорта нужно радоваться, когда партнер забивает, даже если это твой конкурент. Нельзя думать, что ты центр мира.

Нельзя думать, что забивать должен только ты. Иногда отдать пас даже приятнее, чем забить».

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos, Alex Caparros, Laurence Griffiths, Clive Mason /Allsport, Julian Finney, Clive Brunskill, Wolfgang Rattay – Pool, Denis Doyle, Ryan Pierse; Луис Энрике