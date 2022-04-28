«Лучший партнер на свете». Эта речь юного регбиста точно заставит вас всплакнуть

Великолепно поддержал друга – оценил даже Гари Линекер.

В интернете завирусился ролик из матча по регби в частной школе Sedbergh, что находится на Северо-Западе Англии. Мальчик по имени Боб испытывал трудности в игре: «Они все старше и мощнее меня», – почти в слезах жаловался паренек тренеру. У взрослого не особо получалось успокоить Боба.

Но вскоре в кадре появился наш главный герой и выдал, кажется, одну из лучших мотивационных речей в истории. Вау, вы только послушайте!

Переведем его слова на русский: «Боб, послушай! Посмотри на меня! Я самый маленький здесь. Но это все не важно, поверь! Не важно, кто ты. Не важно, какого ты роста и сколько тебе лет. Не важно, толстый ты или нет. Боб, ты восхитительный игрок! Осознай, что ты безумно хорош для своего возраста. Дай я тебя обниму. Пойдем, Боб!»

«Лучший партнер на свете!» , – тренер идеально отреагировал на речь мальчика. И главное, что она сработала: Боб успокоился и поверил в себя.

А что это за матч и почему их снимали? В Англии существуют ‘Easter courses’ – весенние лагеря для школьников, где ребята могут провести каникулы с пользой: посвятить время изучению английского, попробовать себя в различных видах спорта и многое другое. В школе Sedbergh упор делают именно на регби, поэтому решили заснять один из матчей и нацепили микрофон на тренера. Как мы видим, не зря!

На магическую речь мальчика уже отреагировали тысячи людей в интернете, в том числе и мировые звезды. Например, Гари Линекер: «Прекрасно», – написал англичанин в соцсетях.

Актер Джон Красински, известный по роли Джима из сериала «Офис»: «Это... невероятно. Я в восторге».

«Мы можем отыскать этого потрясающего мальчика и назначить его премьер-министром? Нашей стране нужны такие ребята!»

«Вот он, прирожденный лидер!»

«Его родителей должно распирать от гордости, что они воспитали такого чудесного ребенка».

А как вы оцените поступок мальчика?