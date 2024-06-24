Джек Грилиш раньше срока прервал отпуск и вернулся на базу «Сити», чтобы впечатлить Гвардиолу

Джек Грилиш прервал свой летний отпуск, чтобы досрочно вернуться на базу «Манчестер Сити» на предсезонную подготовку.

28-летний плеймейкер не попал в состав сборной Англии из 26 человек и не принимает участия в Евро-2024.

После окончания сезона Грилиш отправился в Дубай, где неплохо погулял, а затем он продолжил отдыхать на Сардинию со своей девушкой Сашей Эттвуд. В Италии Грилиш решил не расслабляться полностью и даже посещал тренировочную базу «Ювентуса», чтобы поддерживать себя в форме.

Теперь Daily Star сообщает, что игрок стоимостью 100 миллионов евро вернулся в Манчестер пораньше. Сборы футболистов команды, не участвующих на Евро и Кубке Америки, назначены только на 9 июля, но Грилиш вернулся на неделю раньше, чтобы продемонстрировать Пепу Гвардиоле свою физическую форму и боевой настрой.