В Сингапуре прошел товарищеский матч между «Миланом» и «Арсеналом». «Канониры» одержали победу в основное время (1:0), но уступили в серии послематчевых пенальти (5:6) – да, такое бывает.

Лондонцам даже кубок вручили:

«Россонери» выручил молодой выпускник клубной академии, 20-летний голкипер сделал три сейва в серии пенальти . От «канониров» ответ дал Кепа Аррисабалага, вышедший на поле во второй тайме, – испанец тоже отразил три удара соперника.

Кепа присоединился к команде Артеты этим летом, за новичка «канониры» заплатили «Челси» 5 млн фунтов. После товарняка с «Миланом» поклонники «Арсенала» радуются:

«Кепа отразил три пенальти… «Челси» отдал нам голкипера стоимостью в 75 млн фунтов всего за 5 млн!»

Как Аррисабалага покажет себя в официальных матчах?