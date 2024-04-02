Перед матчем с «Арсеналом» «Сити» провел показательную тренировку: сразу стали понятны принципы обороны Гвардиолы

Все очень просто.

Перед матчем, закончившемся нулевой ничьей, «Сити» оттачивал принципы защитной линии своей игровой модели. Как оказалось, все весьма просто.

Обратите внимание, что один из игроков контролирует линию офсайда, при этом вся линия движется практически синхронно, соблюдая основные принципы - давление, прикрытие и баланс.

Эксперты отмечают, что все это идентично принципам обороны тотального футбола Йохана Кройффа.