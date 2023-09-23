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📹Не каждый игрок так бы смог. Тренер «Лидса» Фарке мастерски остановил летящий за боковую мяч

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Даниэль Фарке Даниэль Фарке
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Снимаем шляпу.

Экс-тренер «Краснодара», а сейчас главный тренер клуба чемпионшипа «Лидс» Даниэль Фарке показал, что находится в неплохой игровой форме.

Во время матча его клуба против «Уотфорда» (3:0) мяч улетал за боковую, а немец решил продемонстрировать свои футбольные скиллы. Круглый мягко приземлился прямо на ногу Фарке и не улетел куда-то на трибуны. Болельщики были в экстазе, а Даниэль сделал максимально довольный вид и явно наслаждался моментом.

В прошлом Даниэль Фарке был профессиональным футболистом и играл на позиции форварда. Правда, никаких особых успехов у него не было − только матчи за клубы низших немецких дивизионов. В 32 года немец решил, что самое время завершить игровую и начать тренерскую карьеру.

С тех пор он работал во второй команде «Дортмунда», «Норвиче», «Краснодаре», «Менхенгладбахе» и сейчас в «Лидсе». Главное достижение Фарке − дважды выводил «канареек» из чемпионшипа в АПЛ.

5 комментариев

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Дмитрий Кожевин
Отлично погасил , помнится Конте в Челси тоже отличился подобным
+3
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+3
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R
Крут.
Спасибо Фарке за Норвич! Смелый и атакующий футбол.
Храни вас Кройф таких.
+3
0
+3
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Доброжелатель98
Почти как Месси..
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fl4mer
Техника на уровне, не лучше чем у Евсеева, но всё же
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Макс Макс
Молодец. Открывал новость, ожидая чего-нибудь посредственного, а прием действительно очень неплох, реакция трибун понятна)
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