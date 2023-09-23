Снимаем шляпу.

Экс-тренер «Краснодара», а сейчас главный тренер клуба чемпионшипа «Лидс» Даниэль Фарке показал, что находится в неплохой игровой форме.

Во время матча его клуба против «Уотфорда» (3:0) мяч улетал за боковую, а немец решил продемонстрировать свои футбольные скиллы. Круглый мягко приземлился прямо на ногу Фарке и не улетел куда-то на трибуны. Болельщики были в экстазе, а Даниэль сделал максимально довольный вид и явно наслаждался моментом.

В прошлом Даниэль Фарке был профессиональным футболистом и играл на позиции форварда. Правда, никаких особых успехов у него не было − только матчи за клубы низших немецких дивизионов. В 32 года немец решил, что самое время завершить игровую и начать тренерскую карьеру.

С тех пор он работал во второй команде «Дортмунда», «Норвиче», «Краснодаре», «Менхенгладбахе» и сейчас в «Лидсе». Главное достижение Фарке − дважды выводил «канареек» из чемпионшипа в АПЛ.