🥳 Николя Пепе уже вовсю зажигает с фанатами «Трабзона». Ощущение, будто он ждал ухода из «Арсенала» всю жизнь
В соцсетях активно обсуждается видео торжественного приема Николя Пепе фанатами «Трабзонспора».
Больше похоже на запись рэп-баттла, но это не так.
Фанаты по-разному отреагировали на эту новость.
💭 «Поклонники «Трабзона», я обещаю вам, что вы передумаете».
💭 «Наконец-то он там, где его ценят».
💭 «Пепе нашел новый дом».
💭 «Он намного лучше, чем Санчо и Антони. Я не могу поверить, что «Арсенал» позволил ему уйти без компенсации. В любом случае, отличный контракт для «Трабзонспора».
💭 «Он был лучше, чем Сака».
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