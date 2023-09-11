В соцсетях активно обсуждается видео торжественного приема Николя Пепе фанатами «Трабзонспора».

Больше похоже на запись рэп-баттла, но это не так.

Фанаты по-разному отреагировали на эту новость.

💭 «Поклонники «Трабзона», я обещаю вам, что вы передумаете».

💭 «Наконец-то он там, где его ценят».

💭 «Пепе нашел новый дом».

💭 «Он намного лучше, чем Санчо и Антони. Я не могу поверить, что «Арсенал» позволил ему уйти без компенсации. В любом случае, отличный контракт для «Трабзонспора».

💭 «Он был лучше, чем Сака».