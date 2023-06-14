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Этого ждал весь футбольный мир: в сети появилось видео с Джеком Грилишем в стиле «Мальчишника в Вегасе» 😎🔞🥃

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Не благодарите.

На этой неделе «горожане» активно празднуют завоевание трех трофеев в сезоне-2022/23, а сильнее других старается полузащитник Джек Грилиш, известный своей любовью к максимальному погружению в празднования.

Одним из символов этого сезона «Сити» наверняка станет фото Грилиша с чемпионского парада.

«Повесьте это в Лувре 💙😂» – подписал это фото Грилиш у себя на странице.

А теперь в сети появилось видео с участием Джека, смонтированное в стиле «Мальчишника в Вегасе». Обратите внимание на название.

Бонус. К слову о названии🥃

2 комментария

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Спартак Уокер
Видео бомба
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2ran
Серьезно? Именно этого ждал весь мир?
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