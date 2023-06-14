Не благодарите.

На этой неделе «горожане» активно празднуют завоевание трех трофеев в сезоне-2022/23, а сильнее других старается полузащитник Джек Грилиш, известный своей любовью к максимальному погружению в празднования.

Одним из символов этого сезона «Сити» наверняка станет фото Грилиша с чемпионского парада.

«Повесьте это в Лувре 💙😂» – подписал это фото Грилиш у себя на странице.

А теперь в сети появилось видео с участием Джека, смонтированное в стиле «Мальчишника в Вегасе». Обратите внимание на название.

Бонус. К слову о названии🥃