Этого ждал весь футбольный мир: в сети появилось видео с Джеком Грилишем в стиле «Мальчишника в Вегасе» 😎🔞🥃
Не благодарите.
На этой неделе «горожане» активно празднуют завоевание трех трофеев в сезоне-2022/23, а сильнее других старается полузащитник Джек Грилиш, известный своей любовью к максимальному погружению в празднования.
Одним из символов этого сезона «Сити» наверняка станет фото Грилиша с чемпионского парада.
«Повесьте это в Лувре 💙😂» – подписал это фото Грилиш у себя на странице.
А теперь в сети появилось видео с участием Джека, смонтированное в стиле «Мальчишника в Вегасе». Обратите внимание на название.
Бонус. К слову о названии🥃
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