«Это по-прежнему лучший вратарь мира». Василевский пропустил 6 голов за 2 периода – и ушел на замену

«Даллас» вынес «Тампу» – 8:1.

Восемь шайб от «Далласа» пропускали два вратаря «Тампы», но Василевскому пришлось хуже его сменщика. Андрей отыграл два периода, в которые уместились шесть голов в его ворота. За это время он сделал 19 сэйвов, хотя три шайбы влетели «Тампа» получила уже с первых семи бросков. Затем вместо Василевского появился Юнас Юханссон (7 сэйвов) – сухим в итоге не остался и он.

«Тампа» проиграла 15 матчей в регулярке-2023/24, но столько голов за одну игру ей еще не забивали. 13 ноября «Даллас» громил «Миннесоту» и забрасывал в той игре восемь шайб – 8:3.

Кто и как забивал Василевскому – «Даллас» сделал общий результат на старте матча

Унижение «Тампы» началось уже на первых секундах. Летом контракт Тайлера Сегина попадал в число худших соглашений в НХЛ по версии The Athletic. Он зарабатывает 9,85 млн в год, а срок соглашения с «Далласом» истечет лишь после сезона-2016/17. Сегин и близко не входит в список лучших бомбардиров сезона. Для него гол в ворота «Тампы» стал всего восьмым в регулярке-2023/24.

Зато весь момент получился необычным – Сегин попал клюшкой по летящей шайбе. Кажется, это самый яркий гол «Далласа» Василевскому:

Василевский виноват не во всех шайбах от «Далласа», но Джейсон Робертсон нашел одну его недоработку. Андрей оставил возможность для прохода шайбы, когда прижимался к ближней штанге. Вместо обычного сэйва после броска Робертсона почти с нулевого угла – второй гол соперника. Джейсон находит подобные моменты регулярно, но не в играх против «Тампы» с Василевским.

Робертсон в итоге оформил дубль. Всего второй в сезоне – предыдущий был в матче с «Миннесотой» (8:3).

Нападающий «Далласа» Джо Павелски в той же игре с «Миннесотой» начал результативную серию. В матче с «Тампой» он набрал 3 очка (1+2) и продлил ее уже до девяти встреч. В них Павелски сделал 6+6, а его общий показатель по сезону – 24 очка (11+13). В регулярке-2023/24 Павелски пока остается главным бомбардиром «Далласа». Все это исполняет человек, которому 39 лет.

В эпизоде с пятым голом Джо изменил направление полета шайбы, подставив клюшку. Бенн еще раньше реализовал выход один на один. Главное: «Тампа» пропускала по-разному, хотя общее соотношение бросков вышло практически равным (34:33 в пользу «Далласа»). Василевский мог бы уйти на замену и раньше: Юханссон уже готовился, но Андрей остался на льду до перерыва.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер не винит Василевского в командном провале: «Это его четвертая игра – он восстанавливает форму. Это по-прежнему лучший вратарь мира». Не помог Андрею и российский защитник Михаил Сергачев. Он собрал полезность -3, но не остался худшим игроком в составе «Тампы». Перекрыл Чернак (-4).

У команды есть проблемы и с атакой, хотя единственный гол «Тампы» в ворота «Далласа» принес ей важное статистическое достижение. Никита Кучеров набрал 40-е очко (15+25) в регулярке-2023/24. На это у него ушло 24 матча – никто в истории «Тампы» не достигал такой отметки так быстро. Никита превзошел достижение Стэмкоса из сезона-2011/12: 40 очков за 25 игр.

Кучеров все еще лидирует в списке бомбардиров регулярки НХЛ. Это хотя бы какой-то позитив для «Тампы».

Возвращение Василевского никак не повлияло на результаты «Тампы» – с ним команда все равно проигрывает

Андрей Василевский пропустил старт сезона из-за операции на спине. Без него «Тампа» попадала в четверку худших команд лиги по надежности обороны. Василевский провел первый матч 25 ноября – разгромила «Каролину» (8:2). Эта игра пока остается лучшей для Андрея в регулярке-2023/24 и единственной, когда «Тампа» победила с ним в составе. Остальные матчи – боль.

Василевский потом выходил в основе против «Колорадо» (1:4) и «Питтсбурга» (2:4). Везде все заканчивалось одинаково: «Тампа» до последнего боролась, а затем соперник забивал в пустые ворота. У «Питтсбурга» автором четвертой шайбы вообще стал вратарь Тристан Джерри (об этом – тут). Василевский тогда уже находился на скамейке, а «Тампа» играла с дополнительным полевым.

До сезона «Тампа» надеялась, что на коротком отрезке обойдется и без Василевского. Вот слова главного тренера клуба Джона Купера: «Вася – важная часть нашей команды, но в организации есть и другие ребята. Ребята, желающие получить шанс». Швед Юханссон временно стал основным вратарем (8 побед, 11 поражений), Томпсон – его дублером (1 победа, 2 поражения).

Разнос от «Далласа» уже с Василевским только подчеркнул плохую форму «Тампы» на данном этапе сезона. Для команды поражение стало уже пятым в последних шести матчах. Единственный успех за этот период – та самая игра с «Каролиной» (8:2). Четыре встречи подряд «Тампа» вообще завершала без набранных очков. Выхода из кризиса пока не предвидится.

Следующая игра – все с тем же «Далласом».

Фото: AP/Julio Cortez, Karl B DeBlaker