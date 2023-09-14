Александр Плеханов искал ответы.

За 16 лет КХЛ получила семь чемпионов, открыла новых звезд и сама сильно изменилась. Вокруг всегда мелькает фраза: «КХЛ – конкурентная лига». Одна из ярких метрик этой конкуренции – овертаймы. Через них можно отслеживать состояние отдельных команд и хоккей в целом.

Теперь все овертаймы в КХЛ – это FONBET Overtime. У них изменился не только нейминг: авторы победных голов в овертаймах и сериях буллитов становятся героями овертаймов. Они будут приходить на послематчевые интервью, а болельщики – выбирать главных героев по месяцам и всему сезону.

В этом исследовании мы разобрали полную статистику по овертаймам за время существования КХЛ: выявили новые тренды, подсветили рекорды и сделали выводы по ключевым показателям клубов в сезоне-2022/23. Важно: все цифры по клубам и игрокам учитывались до старта текущего сезона.

Уникальные овертаймы в КХЛ: гол за 0,1 секунды до сирены, эмоции на скамейке и бутылки на льду

● В сезоне-2023/24 уже случился яркий сюжет, который выделяется из рутины календарных матчей. «Авангард» снял вратаря при игре в большинстве в овертайме против «Автомобилиста», а потом не мог вернуть его на лед до паузы. Трямкин выкатился к пустым воротам, но бросил мимо створа. В одной из следующих атак соперника «Автомобилист» пропустил и в итоге проиграл матч.

● На тренерской скамейке происходят отдельные истории. Андрей Мартемьянов во время работы в «Сибири» запомнился яркими высказываниями в раздевалке и на скамейке. В овертайме все с тем же «Авангардом» он проявил эмоции после удаления игрока «Сибири» – много говорил и показал в сторону льда средний палец. Затем объяснил жест: «Всем. Всем напутствие было».

● Эмоции идут и от болельщиков. Весной 2021-го минское «Динамо» отдало СКА очередной матч в серии плей-офф, но на домашнем льду все получилось спорно. В овертайме команда осталась втроем – СКА реализовал это большинство. Сразу после гола на лед в Минске полетели бутылки. Так фанаты выразили несогласие с судьями, а их настроение подтвердили участники игры.

● Не обходится и без вратарских помутнений. Одна из странных шайб в овертаймах КХЛ относится к игре «Амура» и «Автомобилиста». Защитник Михал Йордан выкатился к воротам «Автомобилиста», бросил и забил. По такому описанию все выглядит обыденно, но интересны действия вратаря Коваржа. Он не заметил передачу на Йордана и смотрел в другую сторону.

● Саша Хмелевский из «Салавата Юлаева» заслужил сравнения с Кобе Брайантом из-за серии шайб в овертаймах. Хмелевский забивал в четырех подряд победных овертаймах для «Салавата» – ни один игрок не делал подобное. Хмелевский называл в честь Кобе собаку, а до этого говорил: «Я носил его восьмой номер. Это единственный человек, с которым я хотел бы встретиться».

● Молодой японец Ю Сато в этом сезоне выпал из состава «Торпедо», но в истории КХЛ останется навсегда. Осенью 2022 года он забил самый поздний гол в регулярках КХЛ – за 0,1 секунды до завершения овертайма матча «Торпедо» – «Северсталь». В том моменте Сато сначала разогнался с шайбой от собственных ворот, отыгрался с Ларионовым и получил ответный голевой пас.

● Дмитрий Рашевский фактически сравнялся с Сато по времени гола, но его шайба уникальна. Нападающий «Динамо» убегал к воротам «Куньлуня» и нарвался на подкат соперника с нарушением правил. Свисток прозвучал на последней секунде овертайма. Рашевский реализовал буллит и принес «Динамо» победу. Еще мгновение – и буллиты растянулись бы на серию.

● Александр Радулов забросил одну из важнейших шайб в российской карьере в овертайме против «Авангарда» в последней игре регулярки сезона-2022/23. Это позволило ему войти в тройку лучших бомбардиров. Радулов еще и заработал 90 миллионов рублей – бонус предусматривался контрактом. Без того гола лидер «Ак Барса» остался бы без таких денег.

Расклад по командам и тренерам: «Барыс» лучше остальных в регулярках, Мартемьянов – самый успешный менеджер

Овертаймы проводились в каждом сезоне КХЛ, но менялась общая система начисления очков. Изначальный вариант: три очка за победу в основное время и два – за успешный овертайм или буллиты. Проигравшая команда всегда зарабатывала одно очко, если доходила до овертайма. Теперь в лиге все по-другому: любая победа в матче стоит два очка.

Для регулярки произошло еще одно изменение. Ранее команды убирали по одному хоккеисту и играли овертайм 4 на 4. В последние годы в большинстве мировых лиг наигрывается новая система – 3 на 3. Важно, что такие перемены никогда не касались плей-офф. Поэтому овертаймы в регулярке КХЛ и розыгрыше Кубка Гагарина всегда рассматриваются отдельно.

Популярный тезис: внутри регулярки в овертаймы часто уходят клубы, которым нужны очки для попадания в плей-офф. Они же там играют раскрепощенно, потому что очко уже никто не заберет. Минимум один показатель все подтверждает. Если посмотреть на рейтинг победных овертаймов без учета буллитов, вместе с топами КХЛ там вдруг найдутся «Барыс» и «Нефтехимик».

Овертаймы в плей-офф бесконечные: играются до заброшенной шайбы, но с полными составами и по принципу обычных периодов. После каждого отрезка в 20 минут идут перерывы – из-за этого матчи в сериях на вылет регулярно затягиваются. Лишь в первом сезоне КХЛ на ранних стадиях плей-офф еще существовали серии буллитов. В истории Кубка Гагарина они случались три раза.

«Автомобилист» – одна из худших команд по овертаймам в Кубке Гагарина. Всего клуб из Екатеринбурга 12 раз играл овертаймы в плей-офф. Результат – 11 поражений (91,7%). Интересны и показатели «Локомотива»: 18 побед и столько же проигрышей. За 60% победной эффективности ушли «Ак Барс», СКА и ЦСКА. У «Адмирала» – 6 побед в 10 овертаймах.

Андрей Мартемьянов тренировал в КХЛ «Амур», «Автомобилист» и «Сибирь». Летом 2023-го он вернулся в Хабаровск – в статусе главного тренера-победителя по овертаймам в регулярке КХЛ. За семь сезонов клубы Мартемьянова провели в лиге 36 победных овертаймов без учета буллитов. До такого показателя не добрались и люди, работавшие в КХЛ почти в два раза дольше.

Например, Владимир Крикунов отработал 14 сезонов в КХЛ – пропустил только предыдущий. У его команд 34 победы в овертаймах, хотя по общему числу их было на 39 больше, чем у Мартемьянова. Отрицательно выделяется тренировавший СКА и магнитогорский «Металлург» Илья Воробьев. Из 47 овертаймов без буллитов его команды выиграли всего 17 – 36,2%.

Дмитрий Квартальнов идет в топе по победным овертаймам в регулярке, а в плей-офф его клубы вообще играли в них успешнее остальных (18 побед). Еще важна история Зинэтулы Билялетдинова, который тренировал только «Ак Барс» – у них со Знарком всего на одну победу меньше.

Кстати, Илья Воробьев в овертаймах Кубка Гагарина работал уже успешнее.

Все они оказались далеко не лучшими по проценту победных овертаймов, но для этой метрики важно количество матчей. Сергей Федоров – однозначный лидер. Его ЦСКА проиграл лишь 1 овертайм из 5 в Кубке Гагарина. 70% побед в овертаймах выдавал отработавший три сезона в «Авангарде» Раймо Сумманен. При Сумманене клуб выиграл в плей-офф 7 овертаймов из 10.

Что у игроков: Мозякин проводил лучшие овертаймы в плей-офф, Кагарлицкий – главный по ним в регулярке

● Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий выделяется в регулярке КХЛ по нескольким показателям. Он чаще всех игроков вообще играл овертаймы – 173 раза. И входит в топы по шайбам (7) и ассистам (10) в овертаймах, а еще лидирует в них по очкам (17). Его партнер Шипачев – рядом (15).

● Андрей Стась (169 овертаймов) и Илья Каблуков (165) – за 15 сезонов в КХЛ ни разу не забивали в овертаймах и в сумме набрали только 3 ассиста. Черников, Мейя, Глухов, Глинкин и многие другие форварды имеют такой же нулевой показатель по голам, но хотя бы меньше отыграли в регулярках.

● Бывшие легионеры «Салавата» Теему Хартикайнен и Линус Умарк часто выступали ассистентами в овертаймах регулярки: Хартикайнен отдал 10 голевых пасов за 105 овертаймов, Умарк – 11 за 86. При этом оба набрали всего по 12 очков – забивать приходилось другим. Еще по ассистам выделяются Стефан Да Коста (9 за 64 овертайма) и Сергей Плотников (8 за 151).

● У Станислава Чистова 2 очка (2+0) в овертаймах внутри регулярки за длинную карьеру в КХЛ. Зато он остается одним из лучших исполнителей буллитов в истории лиги. Чистов 12 раз забрасывал решающие шайбы в послематчевых сериях. Мозякин, Ниживий, Клепиш, Зарипов, Дарзиньш – все забили по 11 главных голов в буллитных сериях в регулярке КХЛ.

● Летом 2023 года Владимир Ткачев стал самым высокооплачиваемым игроком в КХЛ. Лидер «Авангарда» идет на уровне других топ-форвардов по очкам в овертаймах в регулярке, но отличается от остальных количеством матчей. Пока Ткачев только 84 раза (в два раза меньше Кагарлицкого) выходил на лед в овертаймах регулярки – и даже так набрал 14 очков.

● Сергей Мозякин отыграл 152 овертайма в регулярках. Его статистика: 6 шайб и 5 ассистов. Удивительно, но в плей-офф Мозякин показал лучшие цифры всего за 43 матча с овертаймами: 10 голов, 5 передач. В число лидеров по количеству овертаймов входят Владимир Жарков (38), Евгений Тимкин (36) и все тот же Илья Каблуков (36). У всех – ноль голов в овертаймах в плей-офф.

● Найджел Доус в плей-офф вообще не набрал ни одного очка в овертаймах. Ян Коварж – специалист по ассистам в овертаймах Кубка Гагарина (6). Ему помогла связка с Мозякиным. Зато Максим Карпов интересен шайбами в овертаймах в плей-офф: при нуле голевых передач у него 4 гола за 31 матч. Столько же есть у Даниса Зарипова, сыгравшего на 12 овертаймов больше.

● Ник Бэйлен – самый результативный защитник в овертаймах регулярки. Он набрал 13 очков (3+10) за 79 овертаймов в восьми сезонах. Кто рядом с ним по этому показателю: Даллмэн (12), Ларсен (12), Диц (11), Никулин (11). Ларсен с отрывом лидирует по голам – 7 шайб в овертаймах регулярки. В плей-офф лучшим защитником в овертаймах остается Никулин – 4 очка (0+4).

● У вратарей количество пропущенных шайб вроде бы зависит от числа матчей, но и там есть интересное. Ярослав Янус три сезона играл в КХЛ за «Слован»: провел в регулярке 31 матч с овертаймами и пропустил там одну шайбу. У Виталия Колесника – 2 шайбы за 51 овертайм. По надежности в регулярке их опережает Александр Еременко: 85 овертаймов, 7 голов в его ворота.

● Василий Кошечкин чаще остальных выходил на овертаймы в плей-офф КХЛ (32). В них Кошечкин пропустил 12 шайб. Это один из худших показателей, но не все так однозначно. У Барулина – столько же голов за 22 игры. Интересно, что в топе по числу овертаймов остается уехавший в НХЛ Сорокин. У него – 5 шайб за 19 овертаймов. Напоминаем: в плей-офф они длятся бесконечно.

КХЛ приняла новый формат овертаймов в сезоне-2016/17 – что после этого поменялось?

В 2015 году НХЛ официально утвердила формат овертайма 3 на 3 – ранее команды играли дополнительную пятиминутку с четырьмя полевыми игроками. Зачем это в теории: больше пространства, чаще создаются моменты и забрасываются шайбы. Идею сразу подхватила Международная федерация хоккея.

ИИХФ только собралась переносить это на чемпионаты мира, а Третьяк уже громко реагировал: «Мне лично нравится игра в формате 3х3 – тяжелое испытание для вратарей и нападающих, но для зрителей очень интересно. В НХЛ это прижилось, с удовольствием смотрят». Он продвинул новый вариант в КХЛ, когда в 2016-м ИИХФ подтвердила такие овертаймы на ЧМ.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко осторожно относился к инициативе: «Честно скажу, не все у нас в восторге». В сезоне-2015/16 в России еще игрался классический овертайм. На старте следующего турнира пресс-служба КХЛ вообще утверждала, что в среднесрочной перспективе не планируется никакого обсуждения новых овертаймов. Все поменялось за несколько месяцев.

Формат овертаймов 3 на 3 утвердили для регулярки КХЛ (в плей-офф – 5 на 5) прямо в течение сезона-2016/17. 14 декабря 2016-го состоялось совещание представителей клубов КХЛ, а уже через три дня получился первый обновленный овертайм в российском хоккее: «Куньлунь» и «Автомобилист» завершили основное время 3:3, а дальше победную шайбу забросил Чад Ро.

Количество овертаймов в соотношении с числом матчей глобально не выросло – все варьируется в пределах 3-4%. Зато в регулярке КХЛ стало больше шайб в овертаймах. Раньше они чаще доходили до буллитов. Расклад поменялся сразу с сезона-2017/18, когда овертаймы 3 на 3 запустились полноценно. Тенденция сохраняется до сих пор.

У овертаймов 3х3 есть и противники. Бывший босс «Авангарда» Александр Крылов жестко реагировал на желание внедрить их в плей-офф: «Овертаймы в формате 3 на 3 больше похожи на шоу, а не на настоящий хоккей». Зато именно в регулярке КХЛ к ним привыкли практически все – следи за овертаймами, ставь на решающие секунды и выигрывай призы.

Овертаймы в сезоне-2022/23: «Нефтехимик» выиграл половину, «Трактор» – один из худших клубов лиги

● «Нефтехимик» – самая эффективная команда регулярки по проценту побед в овертаймах – 7 из 14. «Ак Барс» чаще завершал основное время вничью (23 раза). У клуба набралось 10 победных овертаймов в регулярке-2022/23 – это лучший показатель в КХЛ. Интересно, что 3 из 6 матчей «Ак Барс» – «Авангард» заканчивались голами в овертаймах (2:1).

● В сезоне-2022/23 «Сибирь» и «Северсталь» сыграли больше всех овертаймов в регулярке – по 24. Новосибирский клуб побеждал в два раза чаще (8-4). Основная часть пятиминуток у каждой из этих команд завершалась ничьей, но «Сибирь» при этом заработала максимальные очки сразу в 17 матчах. К восьми победам в овертайме клуб добавил еще девять успешных серий буллитов.

● СКА и «Автомобилист» выиграли по 6 овертаймов в регулярке. Они показали качественное соотношение побед к числу овертаймов (40% и 37,5%), но далеко не лучшее. Плохо выступил «Локомотив» – 3 победы и 7 поражений. Худшими в регулярке стали «Трактор» и «Сочи». У них всего по 2 победы в овертаймах, но челябинский клуб добавил к этому еще 6 побед в буллитах.

● «Салават Юлаев» показывал важность овертаймов в сравнении с буллитами. Команда выиграла всего 4 из 11 буллитных серий. Выделяются результаты «Салавата» в овертаймах – 6 побед и 3 поражения. Зато магнитогорский «Металлург» – одна из слабейших команд КХЛ по овертаймам и буллитам. Клуб четыре раза побеждал в овертаймах и лишь однажды выиграл серию буллитов.

● «Адмирал» легче остальных справлялся с овертаймами в плей-офф сезона-2022/23. Вместе с «Ак Барсом» клуб добился больше всех побед в овертаймах (по 4). Команда из Владивостока переводила в овертаймы 5 из 12 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина. Единственное поражение у «Адмирала» случилось в полуфинале конференции против того же «Ак Барса» – 1:2.

● «Динамо», «Салават Юлаев» и «Автомобилист» проиграли все овертаймы в плей-офф КХЛ сезона-2022/23. У каждой команды – по 3 поражения. Каждая вылетела уже на первой стадии Кубка Гагарина. Показательно выглядит ситуация «Динамо». Клуб вел 2:1 в серии с «Торпедо», но проиграл в овертаймах 3 матча подряд. «Салават» набрал поражения в серии с «Адмиралом».

● Минское «Динамо» – единственный клуб КХЛ, который не сыграл ни одного овертайма в плей-офф-2022/23. «Северсталь» и «Нефтехимик» доходили до него по одному разу. Они выиграли овертаймы и затянули серии против ЦСКА и «Ак Барса», но дальше не прошли. Чемпионский ЦСКА довел до овертайма только 2 игры из 27 в розыгрыше плей-офф. Результаты: победа и поражение.

● За время существования КХЛ в плей-офф 5 раз было 20+ овертаймов. Команды установили рекорд в сезоне-2013/14 – тогда их набралось 25. В сезоне-2022/23 в итоге случилось повторение этого показателя. При этом в финальной серии ЦСКА и «Ак Барса» так и не состоялось ни одного овертайма, хотя клубы отыграли семь полных матчей.

Становится ли овертаймов больше к концу регулярки КХЛ – изучаем статистику и факты

В сезоне-2022/23 каждая команда провела рекордные 68 матчей. Клубы играли 25 недель с 164 игровыми днями. Общее число матчей – 748. Это не рекордный показатель по числу игр, но раньше матчи набирались за счет количества команд. Всего за регулярку-2022/23 состоялось 197 овертаймов. До рекорда не хватило всего четырех – 201 в сезоне-2015/16.

Число овертаймов стало важным инфоповодом ближе к завершению регулярки. Ситуация обсуждалась на примере «Сибири». Только в 2023 году команда отыграла 10 овертаймов – распределила их на 21 матч. Тренер Мартемьянов даже оправдывался: «Намеки на дележки, договорняки – бред сумасшедшего». Он объяснял клубную тенденцию серьезной конкуренцией.

Бывший босс «Авангарда» Александр Крылов заступался за «Сибирь» и оценивал множество овертаймов – делал такую же отсылку на конкуренцию и упавший уровень игры. «Северсталь» и «Нефтехимик» в январе-феврале боролись за попадание в плей-офф – за этот период они вместе поучаствовали еще в 12 овертаймах (7 и 5). На общем фоне число овертаймов уже не так заметно.

197 овертаймов равномерно распределились на 25 игровых недель. К концу 12-й недели было уже 96 овертаймов. Оставшиеся 101 пошли на другие 13 недель. Большее число игр с овертаймами пришлось на 12-ю и 24-ю недели (по 14). Возникали отдельные истории с тремя овертаймами в трех матчах игрового дня, но они так никогда не перерастали во что-то большее.

КХЛ рассказывала, что в сезоне-2022/23 достигла равномерного распределения матчей по месяцам. Оказалось, что и число овертаймов в лиге прямо зависит от общего количества игр. Доля ничейных встреч в основное время не подтверждает вывод, что к концу сезона овертаймов становится больше. Рекордными получились ноябрь (29% игр с овертаймами) и январь (28,5%).

Для примера сравним эту статистику с рекордным сезоном-2015/16. Это последний полноценный турнир с классическими овертаймами в КХЛ. Там состоялось 840 матчей – лига раскинула их на семь месяцев. Подобной равномерности в распределении еще не было, но процент игр с овертаймами выглядит схожим. В среднем команды доходят до них чуть более чем в 20% матчей.

Общей аномалии в доле матчей с овертаймами не прослеживается, хотя отдельные команды действительно могут доходить до них чаще ближе к концу сезона.

Новый тренд овертаймов в КХЛ – замена вратаря: все пошло от ЦСКА и перенеслось на сборную

Овертаймы в сезоне-2022/23 выглядели необычно: команды часто меняли вратаря на полевого игрока. Это сказалось на цифрах и общем впечатлении от матчей. До прошлой регулярки клубы КХЛ 12 раз забивали с пустыми воротами и всего раз сами пропускали шайбу при таком варианте игры. Их показатели в сезоне-2022/23: 21 гол в подобном большинстве и 6 пропущенных шайб.

Тренд зародился чуть раньше – 17 ноября 2021 года: ЦСКА первым попробовал это в матче с «Динамо». Активность ни к чему не привела: команды завершили пятиминутку без голов, а дальше ЦСКА проиграл.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов удивился, когда вратарь ЦСКА уехал на скамейку за полторы минуты до сирены в овертайме. Сергей Федоров наоборот объяснял: «Знаете, над этим надо поработать. Сегодня был пробный вариант. Я думаю, в какой-то мере это может стать трендом».

Почему это так важно: клуб с дополнительным игроком получает своеобразное большинство и легче контролирует шайбу. Идти на перехват втроем сложнее, чем при классическом неравенстве составов. Подобные эксперименты начинались не с Федорова. Один из тренеров ЦСКА Евгений Корешков ранее работал в «Барысе» и уже использовал там необычную заготовку.

В ЦСКА Корешков и Федоров вместе обсуждали возможное снятие вратаря в овертайме. Но до осени 2021-го такой вариант использовался совсем редко. Федоров пошел дальше остальных: распространил эту тактику на ЦСКА и вдохновил других. На стыке регулярок у ЦСКА вообще получилась серия из пяти побед в овертаймах, где клуб сам выступал без вратаря.

Другие клубы КХЛ почти сразу начали поиск противодействий этой системе. Ярче всего это получилось у «Витязя». 7 января 2022 года (через два дня после победы над «Нефтехимиком») ЦСКА проиграл ему овертайм. Подмосковный клуб тогда сам успешно разыграл большинство с пустыми воротами – раньше игроков ЦСКА завладел шайбой и запер соперника в его зоне.

За полторы регулярки ЦСКА проиграл в овертайме только три матча, когда снимал там вратаря. Пять подобных игр дошли до буллитов – там для команды Федорова все хуже: лишь одна победа над «Амуром». По статистике получалось, что ЦСКА чаще играл без вратаря против «Динамо» и «Нефтехимика». С остальными клубами в регулярках КХЛ подобное случалось максимум 1-2 раза.

ЦСКА проигрывал с пустыми воротами СКА, «Нефтехимику» и «Салавату Юлаеву». В двух случаях соперники перехватили шайбу, когда ЦСКА терял над ней контроль в атаке. Отдельный и важный для Федорова эпизод произошел против «Салавата». Вратарь ЦСКА поехал на скамейку, когда игроки владели шайбой у своих ворот. Итоги момента: перехват от Уфы, броски, рикошеты, гол.

Потом ЦСКА забивал в овертаймах в большинстве 4 на 3 после удалений, в равенстве (но с четырьмя игроками) после выхода удаленного игрока, брал классический овертайм 3 на 3. Так Федоров объяснял временный отказ от замены вратаря: «Не стали менять вратаря в овертайме из-за ошибки в Уфе, и потому что хотели позиционно прочувствовать, каково это – играть 3 на 3».

Главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову еще в 2021 году пришлось отвечать на вопросы о возможных изменениях в правилах. Лигу в действиях ЦСКА тогда ничего не смущало – все соответствовало регламенту. Поэтому замену вратаря в овертаймах позже использовали и другие клубы КХЛ. Тренер «Динамо» Кудашов объяснял, что для этого важно быстро завладеть шайбой.

На практике подтверждалось, что лишний игрок в овертайме – это одновременно большой риск и полезное решение. Все понятно на примере матча минского «Динамо» и «Спартака». В нем «Динамо» сняло вратаря в овертайме, но пропустило в пустые ворота. Тренер Вудкрофт объяснил замену тем, что его команда плохо проводит серии буллитов – он хотел закончить игру раньше.

«Авангард», «Северсталь», «Салават Юлаев» и другие команды использовали подобную фишку в матчах КХЛ. Дошла она и до сборной России, где как раз работали Федоров и Кудашов. На Кубке Первого канала Россия проиграла Финляндии в овертайме, когда как раз поменяла вратаря. Тренер Жамнов рассказывал: «Сергей Федоров практикует это в ЦСКА, мы решили попробовать».

Интересно, что у клубов НХЛ подобной замены вратаря практически никогда не случается. Так происходит из-за детальных различий в правилах разных чемпионатов: если команда НХЛ играет овертайм без голкипера и затем пропускает в пустые ворота, то не получает даже очко.

Вау-рекорды овертаймов КХЛ: 142-минутный матч, гол на 6-й секунде, три быстрых поражения одной команды

ЦСКА несколько раз становился участником самых продолжительных матчей в истории КХЛ. Дерби ЦСКА – СКА однажды проходило почти 114 минут и едва не дотянуло по чистому игровому времени до двух матчей. Правила в плей-офф КХЛ позволяют играть бесконечные овертаймы до первой шайбы. Именно ЦСКА доказывал: длительные игры в плей-офф – норма.

Никто в КХЛ так и не добрался до отметки 142 минуты и 9 секунд – ее установили ЦСКА и «Йокерит» в сезоне-2017/18. Это единственный случай за время существования лиги, когда матч переходил в пятый овертайм. Игра завершилась в 01:33 по московскому времени.

В сезоне-2021/22 ЦСКА и «Локомотив» добрались до второго показателя по времени. Все произошло в третьей игре их серии, когда «Локомотив» еще и отыгрался на 59-й минуте. Лишь в четвертом овертайме Максим Соркин реализовал большинство.

В России есть рекордная игра «Динамо» СПб – «СКА-Нева», но она относится к ВХЛ. Ее итоговая продолжительность – 163:36.

Длительность овертаймов в регулярке КХЛ не связать с рекордами – они идут всего по пять минут. Происходило несколько случаев, когда команды забивали на последних секундах овертаймов. В 2019 году Да Коста подобным образом приносил «Автомобилисту» победу над «Салаватом». Тот же «Автомобилист» уже в 2023-м так проигрывал «Нефтехимику» из-за позднего гола Воробьева.

Зато иногда овертаймы в регулярке завершаются быстро. Павел Бойченко стал рекордсменом КХЛ с самой быстрой шайбой в истории овертаймов – на шестой секунде. Следи за героями FONBET Overtime и их рекордами в новом сезоне – теперь это еще удобнее и интереснее.

В подборках шайб засветился бывший легионер «Салавата» Филип Ларсен. КХЛ развивала проект World Games и проводила матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» в Давосе. Линус Умарк набрал там 400-е очко в КХЛ, когда отдал на Ларсена результативный пас. Овертайм в Швейцарии продлился всего 10 секунд – на этой отметке Ларсен забил победный гол «Ак Барсу» при ничейном счете 3:3.

Таких быстрых шайб в плей-офф КХЛ еще не случалось. Там лучшим показателем пока остается 22-я секунда овертайма в сезоне-2014/15. Ренат Мамашев из «Сибири» отметился победным голом в игре против магнитогорского «Металлурга». Его бросок оказался первым и единственным за пределами основного времени. «Сибирь» тогда забрала серию 4-1.

«Металлург» со временем превратился в команду, которая постоянно пропускает рекордные голы в овертаймах. На статистику повлияли встречи с «Барысом». Два года подряд казахстанский клуб выигрывал отдельные матчи Кубка Гагарина в Магнитогорске со счетом 2:1. Сначала Виделль забросил на 31-й секунде овертайма, а через год Дитц перебил его достижение на две секунды.

Перед этим ЦСКА и «Динамо» показали уникальный матч для плей-офф КХЛ. В основное время – нули, но уже на 35-й секунде овертайма «Динамо» неожиданно победило благодаря голу Брюквина. Тот начинал в «Динамо» и провел там почти всю карьеру, но в сезоне-2022/23 перешел в ЦСКА. В Кубке Гагарина у Брюквина никогда не набиралось больше четырех шайб.

Интересно, что быстрые голы в плей-офф чаще случаются на ранних стадиях. Все шайбы из таблицы относятся к мартовским играм. По каждой важен контекст с обстоятельствами. Например, гол Конькова в игре с ЦСКА произошел на фоне трех упущенных моментов в основное время. Потом Сергей даже оправдывался: «Все же понимают, что не специально промахиваюсь».

Овертаймы влияли и на исход ярких серий плей-офф. Выделяется сезон-2008/09, когда «Ак Барс» прошел «Авангард». В решающей игре «Авангард» лидировал за 18 секунд до сирены, но защитник Никулин сравнял счет. Овертайм тогда продлился чуть больше двух минут – гол Олега Петрова выбил «Авангард» из турнира. «Ак Барс» потом взял первый Кубок Гагарина.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко