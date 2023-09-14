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Овертаймы в КХЛ – исследование Sports.ru: кто в них самый успешный и зачем вратаря меняют на полевого

КХЛ КХЛ
ЦСКА ЦСКА
Дмитрий Кагарлицкий Дмитрий Кагарлицкий
Ю Сато
Ак Барс Ак Барс
Йокерит Йокерит
Нефтехимик Нефтехимик
Саша Хмелевски Саша Хмелевски
Сергей Федоров Сергей Федоров
Дмитрий Рашевский Дмитрий Рашевский
Динамо Динамо
Александр Радулов Александр Радулов
Сергей Мозякин Сергей Мозякин
Сибирь Сибирь
Хоккей Хоккей

Александр Плеханов искал ответы. 

За 16 лет КХЛ получила семь чемпионов, открыла новых звезд и сама сильно изменилась. Вокруг всегда мелькает фраза: «КХЛ – конкурентная лига». Одна из ярких метрик этой конкуренции – овертаймы. Через них можно отслеживать состояние отдельных команд и хоккей в целом. 

Теперь все овертаймы в КХЛ – это FONBET Overtime. У них изменился не только нейминг: авторы победных голов в овертаймах и сериях буллитов становятся героями овертаймов. Они будут приходить на послематчевые интервью, а болельщики – выбирать главных героев по месяцам и всему сезону.

В этом исследовании мы разобрали полную статистику по овертаймам за время существования КХЛ: выявили новые тренды, подсветили рекорды и сделали выводы по ключевым показателям клубов в сезоне-2022/23. Важно: все цифры по клубам и игрокам учитывались до старта текущего сезона.

Уникальные овертаймы в КХЛ: гол за 0,1 секунды до сирены, эмоции на скамейке и бутылки на льду

● В сезоне-2023/24 уже случился яркий сюжет, который выделяется из рутины календарных матчей. «Авангард» снял вратаря при игре в большинстве в овертайме против «Автомобилиста», а потом не мог вернуть его на лед до паузы. Трямкин выкатился к пустым воротам, но бросил мимо створа. В одной из следующих атак соперника «Автомобилист» пропустил и в итоге проиграл матч.

● На тренерской скамейке происходят отдельные истории. Андрей Мартемьянов во время работы в «Сибири» запомнился яркими высказываниями в раздевалке и на скамейке. В овертайме все с тем же «Авангардом» он проявил эмоции после удаления игрока «Сибири» – много говорил и показал в сторону льда средний палец. Затем объяснил жест: «Всем. Всем напутствие было».

● Эмоции идут и от болельщиков. Весной 2021-го минское «Динамо» отдало СКА очередной матч в серии плей-офф, но на домашнем льду все получилось спорно. В овертайме команда осталась втроем – СКА реализовал это большинство. Сразу после гола на лед в Минске полетели бутылки. Так фанаты выразили несогласие с судьями, а их настроение подтвердили участники игры.

● Не обходится и без вратарских помутнений. Одна из странных шайб в овертаймах КХЛ относится к игре «Амура» и «Автомобилиста». Защитник Михал Йордан выкатился к воротам «Автомобилиста», бросил и забил. По такому описанию все выглядит обыденно, но интересны действия вратаря Коваржа. Он не заметил передачу на Йордана и смотрел в другую сторону.

● Саша Хмелевский из «Салавата Юлаева» заслужил сравнения с Кобе Брайантом из-за серии шайб в овертаймах. Хмелевский забивал в четырех подряд победных овертаймах для «Салавата» – ни один игрок не делал подобное. Хмелевский называл в честь Кобе собаку, а до этого говорил: «Я носил его восьмой номер. Это единственный человек, с которым я хотел бы встретиться».

● Молодой японец Ю Сато в этом сезоне выпал из состава «Торпедо», но в истории КХЛ останется навсегда. Осенью 2022 года он забил самый поздний гол в регулярках КХЛ – за 0,1 секунды до завершения овертайма матча «Торпедо» – «Северсталь». В том моменте Сато сначала разогнался с шайбой от собственных ворот, отыгрался с Ларионовым и получил ответный голевой пас.

● Дмитрий Рашевский фактически сравнялся с Сато по времени гола, но его шайба уникальна. Нападающий «Динамо» убегал к воротам «Куньлуня» и нарвался на подкат соперника с нарушением правил. Свисток прозвучал на последней секунде овертайма. Рашевский реализовал буллит и принес «Динамо» победу. Еще мгновение – и буллиты растянулись бы на серию.

● Александр Радулов забросил одну из важнейших шайб в российской карьере в овертайме против «Авангарда» в последней игре регулярки сезона-2022/23. Это позволило ему войти в тройку лучших бомбардиров. Радулов еще и заработал 90 миллионов рублей – бонус предусматривался контрактом. Без того гола лидер «Ак Барса» остался бы без таких денег.

Расклад по командам и тренерам: «Барыс» лучше остальных в регулярках, Мартемьянов – самый успешный менеджер

Овертаймы проводились в каждом сезоне КХЛ, но менялась общая система начисления очков. Изначальный вариант: три очка за победу в основное время и два – за успешный овертайм или буллиты. Проигравшая команда всегда зарабатывала одно очко, если доходила до овертайма. Теперь в лиге все по-другому: любая победа в матче стоит два очка.

Для регулярки произошло еще одно изменение. Ранее команды убирали по одному хоккеисту и играли овертайм 4 на 4. В последние годы в большинстве мировых лиг наигрывается новая система – 3 на 3. Важно, что такие перемены никогда не касались плей-офф. Поэтому овертаймы в регулярке КХЛ и розыгрыше Кубка Гагарина всегда рассматриваются отдельно.

Популярный тезис: внутри регулярки в овертаймы часто уходят клубы, которым нужны очки для попадания в плей-офф. Они же там играют раскрепощенно, потому что очко уже никто не заберет. Минимум один показатель все подтверждает. Если посмотреть на рейтинг победных овертаймов без учета буллитов, вместе с топами КХЛ там вдруг найдутся «Барыс» и «Нефтехимик».

Овертаймы в плей-офф бесконечные: играются до заброшенной шайбы, но с полными составами и по принципу обычных периодов. После каждого отрезка в 20 минут идут перерывы – из-за этого матчи в сериях на вылет регулярно затягиваются. Лишь в первом сезоне КХЛ на ранних стадиях плей-офф еще существовали серии буллитов. В истории Кубка Гагарина они случались три раза. 

«Автомобилист» – одна из худших команд по овертаймам в Кубке Гагарина. Всего клуб из Екатеринбурга 12 раз играл овертаймы в плей-офф. Результат – 11 поражений (91,7%). Интересны и показатели «Локомотива»: 18 побед и столько же проигрышей. За 60% победной эффективности ушли «Ак Барс», СКА и ЦСКА. У «Адмирала» – 6 побед в 10 овертаймах.

Андрей Мартемьянов тренировал в КХЛ «Амур», «Автомобилист» и «Сибирь». Летом 2023-го он вернулся в Хабаровск – в статусе главного тренера-победителя по овертаймам в регулярке КХЛ. За семь сезонов клубы Мартемьянова провели в лиге 36 победных овертаймов без учета буллитов. До такого показателя не добрались и люди, работавшие в КХЛ почти в два раза дольше.

Например, Владимир Крикунов отработал 14 сезонов в КХЛ – пропустил только предыдущий. У его команд 34 победы в овертаймах, хотя по общему числу их было на 39 больше, чем у Мартемьянова. Отрицательно выделяется тренировавший СКА и магнитогорский «Металлург» Илья Воробьев. Из 47 овертаймов без буллитов его команды выиграли всего 17 – 36,2%.

Дмитрий Квартальнов идет в топе по победным овертаймам в регулярке, а в плей-офф его клубы вообще играли в них успешнее остальных (18 побед). Еще важна история Зинэтулы Билялетдинова, который тренировал только «Ак Барс» – у них со Знарком всего на одну победу меньше. 

Кстати, Илья Воробьев в овертаймах Кубка Гагарина работал уже успешнее.

Все они оказались далеко не лучшими по проценту победных овертаймов, но для этой метрики важно количество матчей. Сергей Федоров – однозначный лидер. Его ЦСКА проиграл лишь 1 овертайм из 5 в Кубке Гагарина. 70% побед в овертаймах выдавал отработавший три сезона в «Авангарде» Раймо Сумманен. При Сумманене клуб выиграл в плей-офф 7 овертаймов из 10.

Что у игроков: Мозякин проводил лучшие овертаймы в плей-офф, Кагарлицкий – главный по ним в регулярке

● Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий выделяется в регулярке КХЛ по нескольким показателям. Он чаще всех игроков вообще играл овертаймы – 173 раза. И входит в топы по шайбам (7) и ассистам (10) в овертаймах, а еще лидирует в них по очкам (17). Его партнер Шипачев – рядом (15).

● Андрей Стась (169 овертаймов) и Илья Каблуков (165) – за 15 сезонов в КХЛ ни разу не забивали в овертаймах и в сумме набрали только 3 ассиста. Черников, Мейя, Глухов, Глинкин и многие другие форварды имеют такой же нулевой показатель по голам, но хотя бы меньше отыграли в регулярках.

● Бывшие легионеры «Салавата» Теему Хартикайнен и Линус Умарк часто выступали ассистентами в овертаймах регулярки: Хартикайнен отдал 10 голевых пасов за 105 овертаймов, Умарк – 11 за 86. При этом оба набрали всего по 12 очков – забивать приходилось другим. Еще по ассистам выделяются Стефан Да Коста (9 за 64 овертайма) и Сергей Плотников (8 за 151).

● У Станислава Чистова 2 очка (2+0) в овертаймах внутри регулярки за длинную карьеру в КХЛ. Зато он остается одним из лучших исполнителей буллитов в истории лиги. Чистов 12 раз забрасывал решающие шайбы в послематчевых сериях. Мозякин, Ниживий, Клепиш, Зарипов, Дарзиньш – все забили по 11 главных голов в буллитных сериях в регулярке КХЛ.

● Летом 2023 года Владимир Ткачев стал самым высокооплачиваемым игроком в КХЛ. Лидер «Авангарда» идет на уровне других топ-форвардов по очкам в овертаймах в регулярке, но отличается от остальных количеством матчей. Пока Ткачев только 84 раза (в два раза меньше Кагарлицкого) выходил на лед в овертаймах регулярки – и даже так набрал 14 очков.

● Сергей Мозякин отыграл 152 овертайма в регулярках. Его статистика: 6 шайб и 5 ассистов. Удивительно, но в плей-офф Мозякин показал лучшие цифры всего за 43 матча с овертаймами: 10 голов, 5 передач. В число лидеров по количеству овертаймов входят Владимир Жарков (38), Евгений Тимкин (36) и все тот же Илья Каблуков (36). У всех – ноль голов в овертаймах в плей-офф.

● Найджел Доус в плей-офф вообще не набрал ни одного очка в овертаймах. Ян Коварж – специалист по ассистам в овертаймах Кубка Гагарина (6). Ему помогла связка с Мозякиным. Зато Максим Карпов интересен шайбами в овертаймах в плей-офф: при нуле голевых передач у него 4 гола за 31 матч. Столько же есть у Даниса Зарипова, сыгравшего на 12 овертаймов больше.

● Ник Бэйлен – самый результативный защитник в овертаймах регулярки. Он набрал 13 очков (3+10) за 79 овертаймов в восьми сезонах. Кто рядом с ним по этому показателю: Даллмэн (12), Ларсен (12), Диц (11), Никулин (11). Ларсен с отрывом лидирует по голам – 7 шайб в овертаймах регулярки. В плей-офф лучшим защитником в овертаймах остается Никулин – 4 очка (0+4).

● У вратарей количество пропущенных шайб вроде бы зависит от числа матчей, но и там есть интересное. Ярослав Янус три сезона играл в КХЛ за «Слован»: провел в регулярке 31 матч с овертаймами и пропустил там одну шайбу. У Виталия Колесника – 2 шайбы за 51 овертайм. По надежности в регулярке их опережает Александр Еременко: 85 овертаймов, 7 голов в его ворота.

● Василий Кошечкин чаще остальных выходил на овертаймы в плей-офф КХЛ (32). В них Кошечкин пропустил 12 шайб. Это один из худших показателей, но не все так однозначно. У Барулина – столько же голов за 22 игры. Интересно, что в топе по числу овертаймов остается уехавший в НХЛ Сорокин. У него – 5 шайб за 19 овертаймов. Напоминаем: в плей-офф они длятся бесконечно.

КХЛ приняла новый формат овертаймов в сезоне-2016/17 – что после этого поменялось?

В 2015 году НХЛ официально утвердила формат овертайма 3 на 3 – ранее команды играли дополнительную пятиминутку с четырьмя полевыми игроками. Зачем это в теории: больше пространства, чаще создаются моменты и забрасываются шайбы. Идею сразу подхватила Международная федерация хоккея.

ИИХФ только собралась переносить это на чемпионаты мира, а Третьяк уже громко реагировал: «Мне лично нравится игра в формате 3х3 – тяжелое испытание для вратарей и нападающих, но для зрителей очень интересно. В НХЛ это прижилось, с удовольствием смотрят». Он продвинул новый вариант в КХЛ, когда в 2016-м ИИХФ подтвердила такие овертаймы на ЧМ.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко осторожно относился к инициативе: «Честно скажу, не все у нас в восторге». В сезоне-2015/16 в России еще игрался классический овертайм. На старте следующего турнира пресс-служба КХЛ вообще утверждала, что в среднесрочной перспективе не планируется никакого обсуждения новых овертаймов. Все поменялось за несколько месяцев.

Формат овертаймов 3 на 3 утвердили для регулярки КХЛ (в плей-офф – 5 на 5) прямо в течение сезона-2016/17. 14 декабря 2016-го состоялось совещание представителей клубов КХЛ, а уже через три дня получился первый обновленный овертайм в российском хоккее: «Куньлунь» и «Автомобилист» завершили основное время 3:3, а дальше победную шайбу забросил Чад Ро.

Количество овертаймов в соотношении с числом матчей глобально не выросло – все варьируется в пределах 3-4%. Зато в регулярке КХЛ стало больше шайб в овертаймах. Раньше они чаще доходили до буллитов. Расклад поменялся сразу с сезона-2017/18, когда овертаймы 3 на 3 запустились полноценно. Тенденция сохраняется до сих пор.

У овертаймов 3х3 есть и противники. Бывший босс «Авангарда» Александр Крылов жестко реагировал на желание внедрить их в плей-офф: «Овертаймы в формате 3 на 3 больше похожи на шоу, а не на настоящий хоккей». Зато именно в регулярке КХЛ к ним привыкли практически все – следи за овертаймами, ставь на решающие секунды и выигрывай призы.

Овертаймы в сезоне-2022/23: «Нефтехимик» выиграл половину, «Трактор» – один из худших клубов лиги

● «Нефтехимик» – самая эффективная команда регулярки по проценту побед в овертаймах – 7 из 14. «Ак Барс» чаще завершал основное время вничью (23 раза). У клуба набралось 10 победных овертаймов в регулярке-2022/23 – это лучший показатель в КХЛ. Интересно, что 3 из 6 матчей «Ак Барс» – «Авангард» заканчивались голами в овертаймах (2:1).

● В сезоне-2022/23 «Сибирь» и «Северсталь» сыграли больше всех овертаймов в регулярке – по 24. Новосибирский клуб побеждал в два раза чаще (8-4). Основная часть пятиминуток у каждой из этих команд завершалась ничьей, но «Сибирь» при этом заработала максимальные очки сразу в 17 матчах. К восьми победам в овертайме клуб добавил еще девять успешных серий буллитов.

● СКА и «Автомобилист» выиграли по 6 овертаймов в регулярке. Они показали качественное соотношение побед к числу овертаймов (40% и 37,5%), но далеко не лучшее. Плохо выступил «Локомотив» – 3 победы и 7 поражений. Худшими в регулярке стали «Трактор» и «Сочи». У них всего по 2 победы в овертаймах, но челябинский клуб добавил к этому еще 6 побед в буллитах.

● «Салават Юлаев» показывал важность овертаймов в сравнении с буллитами. Команда выиграла всего 4 из 11 буллитных серий. Выделяются результаты «Салавата» в овертаймах – 6 побед и 3 поражения. Зато магнитогорский «Металлург» – одна из слабейших команд КХЛ по овертаймам и буллитам. Клуб четыре раза побеждал в овертаймах и лишь однажды выиграл серию буллитов.

● «Адмирал» легче остальных справлялся с овертаймами в плей-офф сезона-2022/23. Вместе с «Ак Барсом» клуб добился больше всех побед в овертаймах (по 4). Команда из Владивостока переводила в овертаймы 5 из 12 матчей в розыгрыше Кубка Гагарина. Единственное поражение у «Адмирала» случилось в полуфинале конференции против того же «Ак Барса» – 1:2. 

● «Динамо», «Салават Юлаев» и «Автомобилист» проиграли все овертаймы в плей-офф КХЛ сезона-2022/23. У каждой команды – по 3 поражения. Каждая вылетела уже на первой стадии Кубка Гагарина. Показательно выглядит ситуация «Динамо». Клуб вел 2:1 в серии с «Торпедо», но проиграл в овертаймах 3 матча подряд. «Салават» набрал поражения в серии с «Адмиралом».

● Минское «Динамо» – единственный клуб КХЛ, который не сыграл ни одного овертайма в плей-офф-2022/23. «Северсталь» и «Нефтехимик» доходили до него по одному разу. Они выиграли овертаймы и затянули серии против ЦСКА и «Ак Барса», но дальше не прошли. Чемпионский ЦСКА довел до овертайма только 2 игры из 27 в розыгрыше плей-офф. Результаты: победа и поражение.

● За время существования КХЛ в плей-офф 5 раз было 20+ овертаймов. Команды установили рекорд в сезоне-2013/14 – тогда их набралось 25. В сезоне-2022/23 в итоге случилось повторение этого показателя. При этом в финальной серии ЦСКА и «Ак Барса» так и не состоялось ни одного овертайма, хотя клубы отыграли семь полных матчей.

Становится ли овертаймов больше к концу регулярки КХЛ – изучаем статистику и факты

В сезоне-2022/23 каждая команда провела рекордные 68 матчей. Клубы играли 25 недель с 164 игровыми днями. Общее число матчей – 748. Это не рекордный показатель по числу игр, но раньше матчи набирались за счет количества команд. Всего за регулярку-2022/23 состоялось 197 овертаймов. До рекорда не хватило всего четырех – 201 в сезоне-2015/16.

Число овертаймов стало важным инфоповодом ближе к завершению регулярки. Ситуация обсуждалась на примере «Сибири». Только в 2023 году команда отыграла 10 овертаймов – распределила их на 21 матч. Тренер Мартемьянов даже оправдывался: «Намеки на дележки, договорняки – бред сумасшедшего». Он объяснял клубную тенденцию серьезной конкуренцией.

Бывший босс «Авангарда» Александр Крылов заступался за «Сибирь» и оценивал множество овертаймов – делал такую же отсылку на конкуренцию и упавший уровень игры. «Северсталь» и «Нефтехимик» в январе-феврале боролись за попадание в плей-офф – за этот период они вместе поучаствовали еще в 12 овертаймах (7 и 5). На общем фоне число овертаймов уже не так заметно.

197 овертаймов равномерно распределились на 25 игровых недель. К концу 12-й недели было уже 96 овертаймов. Оставшиеся 101 пошли на другие 13 недель. Большее число игр с овертаймами пришлось на 12-ю и 24-ю недели (по 14). Возникали отдельные истории с тремя овертаймами в трех матчах игрового дня, но они так никогда не перерастали во что-то большее.

КХЛ рассказывала, что в сезоне-2022/23 достигла равномерного распределения матчей по месяцам. Оказалось, что и число овертаймов в лиге прямо зависит от общего количества игр. Доля ничейных встреч в основное время не подтверждает вывод, что к концу сезона овертаймов становится больше. Рекордными получились ноябрь (29% игр с овертаймами) и январь (28,5%).

Для примера сравним эту статистику с рекордным сезоном-2015/16. Это последний полноценный турнир с классическими овертаймами в КХЛ. Там состоялось 840 матчей – лига раскинула их на семь месяцев. Подобной равномерности в распределении еще не было, но процент игр с овертаймами выглядит схожим. В среднем команды доходят до них чуть более чем в 20% матчей.

Общей аномалии в доле матчей с овертаймами не прослеживается, хотя отдельные команды действительно могут доходить до них чаще ближе к концу сезона. 

Новый тренд овертаймов в КХЛ – замена вратаря: все пошло от ЦСКА и перенеслось на сборную

Овертаймы в сезоне-2022/23 выглядели необычно: команды часто меняли вратаря на полевого игрока. Это сказалось на цифрах и общем впечатлении от матчей. До прошлой регулярки клубы КХЛ 12 раз забивали с пустыми воротами и всего раз сами пропускали шайбу при таком варианте игры. Их показатели в сезоне-2022/23: 21 гол в подобном большинстве и 6 пропущенных шайб.

Тренд зародился чуть раньше – 17 ноября 2021 года: ЦСКА первым попробовал это в матче с «Динамо». Активность ни к чему не привела: команды завершили пятиминутку без голов, а дальше ЦСКА проиграл.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов удивился, когда вратарь ЦСКА уехал на скамейку за полторы минуты до сирены в овертайме. Сергей Федоров наоборот объяснял: «Знаете, над этим надо поработать. Сегодня был пробный вариант. Я думаю, в какой-то мере это может стать трендом».

Почему это так важно: клуб с дополнительным игроком получает своеобразное большинство и легче контролирует шайбу. Идти на перехват втроем сложнее, чем при классическом неравенстве составов. Подобные эксперименты начинались не с Федорова. Один из тренеров ЦСКА Евгений Корешков ранее работал в «Барысе» и уже использовал там необычную заготовку.

В ЦСКА Корешков и Федоров вместе обсуждали возможное снятие вратаря в овертайме. Но до осени 2021-го такой вариант использовался совсем редко. Федоров пошел дальше остальных: распространил эту тактику на ЦСКА и вдохновил других. На стыке регулярок у ЦСКА вообще получилась серия из пяти побед в овертаймах, где клуб сам выступал без вратаря.

Другие клубы КХЛ почти сразу начали поиск противодействий этой системе. Ярче всего это получилось у «Витязя». 7 января 2022 года (через два дня после победы над «Нефтехимиком») ЦСКА проиграл ему овертайм. Подмосковный клуб тогда сам успешно разыграл большинство с пустыми воротами – раньше игроков ЦСКА завладел шайбой и запер соперника в его зоне.   

За полторы регулярки ЦСКА проиграл в овертайме только три матча, когда снимал там вратаря. Пять подобных игр дошли до буллитов – там для команды Федорова все хуже: лишь одна победа над «Амуром». По статистике получалось, что ЦСКА чаще играл без вратаря против «Динамо» и «Нефтехимика». С остальными клубами в регулярках КХЛ подобное случалось максимум 1-2 раза.

ЦСКА проигрывал с пустыми воротами СКА, «Нефтехимику» и «Салавату Юлаеву». В двух случаях соперники перехватили шайбу, когда ЦСКА терял над ней контроль в атаке. Отдельный и важный для Федорова эпизод произошел против «Салавата». Вратарь ЦСКА поехал на скамейку, когда игроки владели шайбой у своих ворот. Итоги момента: перехват от Уфы, броски, рикошеты, гол.

Потом ЦСКА забивал в овертаймах в большинстве 4 на 3 после удалений, в равенстве (но с четырьмя игроками) после выхода удаленного игрока, брал классический овертайм 3 на 3. Так Федоров объяснял временный отказ от замены вратаря: «Не стали менять вратаря в овертайме из-за ошибки в Уфе, и потому что хотели позиционно прочувствовать, каково это – играть 3 на 3».

Главному арбитру КХЛ Алексею Анисимову еще в 2021 году пришлось отвечать на вопросы о возможных изменениях в правилах. Лигу в действиях ЦСКА тогда ничего не смущало – все соответствовало регламенту. Поэтому замену вратаря в овертаймах позже использовали и другие клубы КХЛ. Тренер «Динамо» Кудашов объяснял, что для этого важно быстро завладеть шайбой.

На практике подтверждалось, что лишний игрок в овертайме – это одновременно большой риск и полезное решение. Все понятно на примере матча минского «Динамо» и «Спартака». В нем «Динамо» сняло вратаря в овертайме, но пропустило в пустые ворота. Тренер Вудкрофт объяснил замену тем, что его команда плохо проводит серии буллитов – он хотел закончить игру раньше.

«Авангард», «Северсталь», «Салават Юлаев» и другие команды использовали подобную фишку в матчах КХЛ. Дошла она и до сборной России, где как раз работали Федоров и Кудашов. На Кубке Первого канала Россия проиграла Финляндии в овертайме, когда как раз поменяла вратаря. Тренер Жамнов рассказывал: «Сергей Федоров практикует это в ЦСКА, мы решили попробовать».

Интересно, что у клубов НХЛ подобной замены вратаря практически никогда не случается. Так происходит из-за детальных различий в правилах разных чемпионатов: если команда НХЛ играет овертайм без голкипера и затем пропускает в пустые ворота, то не получает даже очко.

Вау-рекорды овертаймов КХЛ: 142-минутный матч, гол на 6-й секунде, три быстрых поражения одной команды

ЦСКА несколько раз становился участником самых продолжительных матчей в истории КХЛ. Дерби ЦСКА – СКА однажды проходило почти 114 минут и едва не дотянуло по чистому игровому времени до двух матчей. Правила в плей-офф КХЛ позволяют играть бесконечные овертаймы до первой шайбы. Именно ЦСКА доказывал: длительные игры в плей-офф – норма.

Никто в КХЛ так и не добрался до отметки 142 минуты и 9 секунд – ее установили ЦСКА и «Йокерит» в сезоне-2017/18. Это единственный случай за время существования лиги, когда матч переходил в пятый овертайм. Игра завершилась в 01:33 по московскому времени.

В сезоне-2021/22 ЦСКА и «Локомотив» добрались до второго показателя по времени. Все произошло в третьей игре их серии, когда «Локомотив» еще и отыгрался на 59-й минуте. Лишь в четвертом овертайме Максим Соркин реализовал большинство. 

В России есть рекордная игра «Динамо» СПб – «СКА-Нева», но она относится к ВХЛ. Ее итоговая продолжительность – 163:36.

Длительность овертаймов в регулярке КХЛ не связать с рекордами – они идут всего по пять минут. Происходило несколько случаев, когда команды забивали на последних секундах овертаймов. В 2019 году Да Коста подобным образом приносил «Автомобилисту» победу над «Салаватом». Тот же «Автомобилист» уже в 2023-м так проигрывал «Нефтехимику» из-за позднего гола Воробьева.

Зато иногда овертаймы в регулярке завершаются быстро. Павел Бойченко стал рекордсменом КХЛ с самой быстрой шайбой в истории овертаймов – на шестой секунде. Следи за героями FONBET Overtime и их рекордами в новом сезоне – теперь это еще удобнее и интереснее.

В подборках шайб засветился бывший легионер «Салавата» Филип Ларсен. КХЛ развивала проект World Games и проводила матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» в Давосе. Линус Умарк набрал там 400-е очко в КХЛ, когда отдал на Ларсена результативный пас. Овертайм в Швейцарии продлился всего 10 секунд – на этой отметке Ларсен забил победный гол «Ак Барсу» при ничейном счете 3:3. 

Таких быстрых шайб в плей-офф КХЛ еще не случалось. Там лучшим показателем пока остается 22-я секунда овертайма в сезоне-2014/15. Ренат Мамашев из «Сибири» отметился победным голом в игре против магнитогорского «Металлурга». Его бросок оказался первым и единственным за пределами основного времени. «Сибирь» тогда забрала серию 4-1.

«Металлург» со временем превратился в команду, которая постоянно пропускает рекордные голы в овертаймах. На статистику повлияли встречи с «Барысом». Два года подряд казахстанский клуб выигрывал отдельные матчи Кубка Гагарина в Магнитогорске со счетом 2:1. Сначала Виделль забросил на 31-й секунде овертайма, а через год Дитц перебил его достижение на две секунды.

Перед этим ЦСКА и «Динамо» показали уникальный матч для плей-офф КХЛ. В основное время – нули, но уже на 35-й секунде овертайма «Динамо» неожиданно победило благодаря голу Брюквина. Тот начинал в «Динамо» и провел там почти всю карьеру, но в сезоне-2022/23 перешел в ЦСКА. В Кубке Гагарина у Брюквина никогда не набиралось больше четырех шайб.

Интересно, что быстрые голы в плей-офф чаще случаются на ранних стадиях. Все шайбы из таблицы относятся к мартовским играм. По каждой важен контекст с обстоятельствами. Например, гол Конькова в игре с ЦСКА произошел на фоне трех упущенных моментов в основное время. Потом Сергей даже оправдывался: «Все же понимают, что не специально промахиваюсь».

Овертаймы влияли и на исход ярких серий плей-офф. Выделяется сезон-2008/09, когда «Ак Барс» прошел «Авангард». В решающей игре «Авангард» лидировал за 18 секунд до сирены, но защитник Никулин сравнял счет. Овертайм тогда продлился чуть больше двух минут – гол Олега Петрова выбил «Авангард» из турнира. «Ак Барс» потом взял первый Кубок Гагарина.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

3 комментария

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barsik94
Шикарный материал, спасибо!
+7
0
+7
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Radik_2.0
жирный плюс, спасибо
+4
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+4
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Егор Егоров
Мощно и очень интересно!
Ещё добавил бы факт, Салават Юлаев с прошлого сезона снимал вратаря раз 5 или 6, и ни разу не проиграл, почти все выиграл
+4
0
+4
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