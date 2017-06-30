Краткая оценка всех договорённостей, заключённых в день открытия рынка свободных агентов
Продолжение гонки вооружений в «Хьюстоне», переход Пола Джорджа, Holiday IN, баланс сил в Конференциях.
Краткие итоги четверга: выбор нового «мессии» для баскетбольного Нью-Йорка, Holiday in the Suns и «первый пошёл» из Голден Стейт?
2 июля 08:58
Межсезонье-2017. Рынок свободных агентов, день первый
1 июля 14:22
Межсезонье-2017. За день до открытия рынка свободных агентов
30 июня 06:19
Межсезонье. За два дня до открытия рынка свободных агентов
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