Краткие итоги четверга: выбор нового «мессии» для баскетбольного Нью-Йорка, Holiday in the Suns и «первый пошёл» из Голден Стейт?

Продолжение гонки вооружений в «Хьюстоне», переход Пола Джорджа, Holiday IN, баланс сил в Конференциях.

Краткая оценка всех договорённостей, заключённых в день открытия рынка свободных агентов

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