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    High Five
    Коллективный разум в поисках ответов на самые заковыристые вопросы из жизни НБА
    |Автор JerryBig

    Межсезонье-2017. Рынок свободных агентов, день первый

    Краткая оценка всех договорённостей, заключённых в день открытия рынка свободных агентов

    Амир Джонсон, Тони Снелл, Андре Игудала, Джо Инглс, Джейсон Кидд, НБА, Патрик Миллс, Джефф Тиг, Джей Джей Редик
    Рейтинг +47
    3 комментария
    |Автор Мистер Вандерваев

    Межсезонье-2017. За день до открытия рынка свободных агентов

    Продолжение гонки вооружений в «Хьюстоне», переход Пола Джорджа, Holiday IN, баланс сил в Конференциях.

    Оклахома-Сити, Нене, Блэйк Гриффин, Дрю Холидэй, Бостон, Хьюстон, НБА, Пол Джордж
    Рейтинг +67
    11 комментариев
    |Автор JerryBig

    Межсезонье. За два дня до открытия рынка свободных агентов

    Краткие итоги четверга: выбор нового «мессии» для баскетбольного Нью-Йорка, Holiday in the Suns и «первый пошёл» из Голден Стейт?

    Финикс, Сэм Прести, Дэвид Гриффин, НБА, Андре Игудала, Фил Джексон, Масаи Уджири
    Рейтинг +92
    8 комментариев
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