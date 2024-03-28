Раллист может оживить машину парой ключей после аварии? Спасают скотч и ветки? Инсайды чемпиона Европы на Спортсе!

От редакции: привет! Вы в блоге «Ралли изнутри и снаружи» , который ведет чемпион Европы по ралли U28 Николай Грязин. Поддержите блог лайками и подписками, чтобы посты появлялись чаще. Сегодня Николай расскажет о поломках на трассе и том, как гонщики выходят из этих трудных ситуаций.

Через камни – к финишу

Ралли – это не только работа экипажа на заездах, а командная работа вместе с инженерами и механиками, с которыми мы всегда обсуждаем набор инструментов для каждой гонки.

Мы ездим по обычным перекрытым дорогам, а не специально подготовленным трассам. Поэтому нам встречаются большие камни, деревья и другое. Для нас идеально, если за время гонки ты не ударился о бордюр или препятствие, но если это происходит, то обычно страдает подвеска и геометрия автомобиля. В худшем случае может оторваться колесо, но давайте представим, что нам повезло и после сильного удара мы еще можем продолжать. От этого, конечно, уходит схождение – геометрия автомобиля меняется.

Для понимания: специальные рычаги прикрепляются к подрамнику и колесу, благодаря им мы настраиваем геометрию автомобиля. С собой у нас всегда есть по одному запасному рычагу на заднюю, переднюю ось и рулевая тяга.

Поэтому, если один рычаг загнулся или ты его просто оторвал, то приходится останавливаться прямо на допе, все чинить, чтобы хоть как-то доехать и попробовать собрать очки уже в следующие дни гонки. Но если ты просто загнул колесо, как я писал выше, то можно проехать еще два допа, но ехать на такой «кривой» машине трудно. В этом случае мы на перегоне, если у нас есть время, просто чиним автомобиль.

Когда колесо погнулось, а рулевая тяга не тянет

Поэтому очень важно быть не только гонщиком, но и немного механиком. Мы заранее тренируемся и учимся «лечить» уязвимые места, которые могут сломаться во время гонки.

Есть очевидные поломки, после которых нужно заменить колесо. Если оно погнулось, как говорил раньше, то все происходит по классическому сценарию – ставишь домкрат, лезешь под машину и начинаешь работать. Но есть проблема – у нас почти никогда нет большого количества специальных инструментов, так как не хотим перегружать машину. У нас есть только разводные ключи под определенный размер, но они всегда очень маленькие, а при такой поломке ими очень трудно работать. У механиков есть большие ключи, которыми можно быстро сорвать резьбу и вытащить рычаг, а мы на трассе собираем «конструктор»: берем маленький ключ, к нему присоединяем ключ побольше.

Менять рычаги спереди и сзади – отдельная большая история. С ними могут возникнуть проблемы, если сильно удариться о бордюр, или если камень попадет. Бывает, рулевая тяга ломается – это очень слабое место, потому что они сами по себе очень тонкие. Если это произошло, то мы берем запасную и отрегулированную заранее в сервисе, ставим и едем дальше.

Пластилин и скотч – первые друзья раллийного гонщика

Еще один вид поломок – пробитый радиатор. Так происходит на участках после сильного прыжка и удара о землю. Если дыра в радиаторе очень большая, то все, гонка закончилась. Если в радиатор попал камень и дыра небольшая, то вода постепенно выходит. Для этих случаев у нас есть специальный пластилин. Его нужно хорошо размять заткнуть им дыру и через 5 минут течь прекратится. После этого нужно залить еще антифриз, все, готово. Интересная проблема с радиатором была у Невилля, кажется, во время гонки в Мексике. Они пробили радиатор, заделали дырку, а так как поблизости не было воды, то они залили пиво и смогли доехать еще несколько допов . Затем в сервисе поменяли радиатор и залили нормальный антифриз.

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У нас с собой всегда есть армированный скотч, чтобы можно было приклеить бампер, а еще страп – затягивающая лента, помогает, если оторвалась подвеска. Мы приматываем ее обратно и медленно доезжаем.

Бывали случаи, что у гонщиков лопалась рулевая рейка, но нет возможности ее нормально отремонтировать. Кажется у Элфина Эванса лопнула рулевая рейка. Они не ремонтировали тягу, а просто хомутами заменили ее на обычный гаечный ключ. Это полный «колхоз», но это сработало. Они смогли доехать.

Метод Гарри Поттера: деревяшка вместо болта

Просто у пилота и штурмана, в отличие от механиков, не всегда есть что-то под рукой для нормального ремонта – ни деталей, ни инструментов. У нас в прошлом году на «Шкоде» было очень много поломок рулевых тяг, рычагов. Помню, у нас в Греции сломалась рулевая тяга, и мы потеряли болт, который крепил ее к кулаку. Мы ходили и искали его, в итоге нашли кусок дерева, ножом его обработали и вставили деревяшку вместо болта, чтобы доехать до финиша. Мы доехали, но потом на дорожной секции при нагрузке она сломалась – «деталь» не выдержала.

Однажды в Чили мы перевернулись, и у нас разбилось лобовое стекло. Что делать? Правильно, выбивать ногами стекло и ехать дальше, ведь машина была в полном порядке. После такого еще надеваем под шлем специальные очки, которые используют обычно на мотокроссе. Конечно, это небезопасно: представьте, на скорости 180 км/ч вам в лицо попадает птичка, это будет довольно жестко, но мы так делаем пока разрешают.

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Фото: личный архив; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press