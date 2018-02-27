Менди заснял, как «Манчестер Сити» отпраздновал победу в Кубке английской лиги

Улетное видео с «Уэмбли» от защитника «Сити».

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка английской лиги (3:0).

За весь матч лондонский клуб создал всего один опасный момент. Столько же у вратаря «Сити» Клаудио Браво, который отдал голевой пас.

Бенжамен Менди летом перешел в «Манчестер Сити» из «Монако». Футболист сыграл за новый клуб 4 матча в премьер-лиге и отметился голевой передачей. В игре против «Кристал Пэлас» Менди повредил колено и до сих пор не восстановился после травмы.