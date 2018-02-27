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    Менди заснял, как «Манчестер Сити» отпраздновал победу в Кубке английской лиги

    Теги премьер-лига Англия видео Кубок английской лиги Манчестер Сити Бенжамен Менди

    Улетное видео с «Уэмбли» от защитника «Сити».

    «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка английской лиги (3:0). 

    За весь матч лондонский клуб создал всего один опасный момент. Столько же у вратаря «Сити» Клаудио Браво, который отдал голевой пас.

    Бенжамен Менди летом перешел в «Манчестер Сити» из «Монако». Футболист сыграл за новый клуб 4 матча в премьер-лиге и отметился голевой передачей. В игре против «Кристал Пэлас» Менди повредил колено и до сих пор не восстановился после травмы.

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