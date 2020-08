Они заработали рекордные деньги на покере. У этих парней десятки миллионов долларов в банке 💰

Считаем чужие деньги.

Можно играть в покер ради удовольствия, а можно – ради славы, которую приносят победы в крупных турнирах вроде Мировой серии. В этом году WSOP проходит в онлайне на GGпокерок – руме, вместе с которым мы подготовили этот текст.

Но главное, ради чего играют сотни тысяч людей – деньги. Мы посчитали, сколько выиграли за карьеру покер-селебрити, и выбрали 10 человек, которые заработали больше всех.

10. Стив О’Двайер, 30,4 млн долларов призовых за карьеру

Стив – человек с обычной для многих американских игроков в покер судьбой: учился – увидел победу Криса Манимейкера в чемпионате мира – стал играть фрироллы – сделал первый депозит. Уже в 2007 году он впервые попал в деньги на Мировой серии.

Карьера О’Двайера не была безоблачной: в 2012 году он проиграл 400 тысяч долларов, взятых взаймы, и ему даже не на что было есть.

Но он выправил положение и в 2013 году выиграл турнир в Монте-Карло, получив больше миллиона евро. Дальше Стива было уже не остановить: он десятки раз попадал в призы живых турниров, и еще пять раз выигрывал больше миллиона долларов за турнир.

9. Джейсон Кун, 31,1 млн долларов

Кун начал играть в покер случайно. В 2006 году он попал в больницу, и друг научил его играть в холдем, чтобы отвлечь от больничной тоски. До этого Джейсон не интересовался картами, но уже три года спустя получил 302 тысячи долларов за первое место в крупном онлайн-турнире.

С 2016 года Кун специализируется на самых дорогих живых турнирах. Он даже стал амбассадором Triton Poker, организатора турниров для хайроллеров, в которых лучшие покерные игроки соревнуются с азиатскими бизнесменами. В 2019-м Кун выиграл два турнира по холдему с короткой колодой, что увеличило его банкролл на шесть миллионов долларов.

А еще Джейсон Кун проводит больше времени в спортзале, чем остальные участники этого списка вместе взятые.

My beast wife spotting me lol. pic.twitter.com/iOYnQ9fTTP — Jason Koon (@JasonKoon) April 1, 2020

8. Стивен Чидвик, 34,3 млн долларов

Чидвик — самый успешный на сегодняшний день британец в покере. Он с детства погружался в любые увлечения с головой. До покера он тратил десятки часов жизни на гольф.

Стивен начал карьеру как онлайн-игрок в 2006 году. По его словам, в интернете он 101 раз выигрывал вход в Главное событие Мировой серии еще до того, как возраст позволял ему играть в живом турнире.

В 2019 году Чидвик выиграл первый браслет Мировой серии, а еще у него около шести миллионов призовых в онлайне.

7. Федор Хольц, 32,6 млн долларов

Хольц в 17 съехал от родителей, пошел учиться в университет, который ненавидел, и совсем не знал, чем заняться. Друзья привели его в покер. Сначала он им проигрывал, но в итоге прокачался и победил весь мир.

Двадцатишестилетний немец — настоящий покерный вундеркинд, который выигрывает все. В 2016-2017 годах у него был безумный стрик, во время которого он поднял 21 миллион долларов. В 2018 году он выиграл 6 миллионов долларов в супердорогом турнире, уступив только Джастину Бономо (он тоже появится в этом тексте).

Сейчас Федор Хольц – амбассадор GGпокерок. В этом году рум провел онлайн Мировую серию покера – самый статусный турнир на планете.

6. Дэвид Питерс, 33,7 млн долларов

Американец научился играть в покер в 2004 году, после победы Криса Манимейкера в Главном событии Мировой серии. Он начинал с фрироллов, но уже в 2008-м участвовал в турнире серии WSOP Curcuit за 1000 долларов и выиграл 86 тысяч долларов за первое место.

Дальше Питерса, как и многих других героев этого рейтинга, унесло в турниры сильно дороже тысячи. Но и в турнирах хайроллеров он хорош: в 2019-м дважды выиграл больше миллиона.

5. Эрик Сайдел, 37,7 млн долларов

Эрик с детства любил соревноваться. Он бросил университет, чтобы профессионально играть в короткие нарды, но вскоре переключился на покер.

Сайдел принадлежит к старой покерной гвардии. Ему 58 лет, он «выпускник» нью-йоркского покерного клуба Mayfair, где играли Стю Ангер (трижды чемпион мира), Ден Харрингтон (чемпион мира и автор книг о покере) и Говард Ледерер (косвенно виновен в крупном скандале, который привел к запрету онлайн-покера в США). У Сайдела 8 браслетов Мировой серии, он 35 раз был на финальных столах и 92 раза попадал на этой серии в призы. В 1998 году он занял второе место в Главном событии, уступив Джонни Чену.

Самый большой выигрыш Сайдела – два с половиной миллиона долларов, которые он выиграл в Австралии в 2011 году, в турнире по 250 тысяч. В онлайн-покер Эрик практически не играет.

4. Дэн Смит, 36,7 млн долларов

Американец Дэн Смит в шесть лет начал играть в шахматы. К 16 годам он перешел в онлайн-покер, и к 23 годам уже стал миллионером.

В 2012 году он выиграл на серии Aussie Millions турнир со взносом сто тысяч долларов, получив за первое место чуть больше миллиона. В этом же году на серии EPT в Монте-Карло он выиграл три турнира за четыре дня.

Последние крупные выигрыши Смита — 3-е место в 2018 году в турнире Big One for One Drop (4 миллиона долларов призовых) и третье место в турнире Triton Million (еще 8,7 миллиона).

Дэн Смит показывает хорошие результаты и в онлайн-покере: во время коронавирусной пандемии он выиграл полмиллиона долларов в онлайн серии WPT, заняв первое место в турнире по 25 тысяч долларов.

3. Даниэль Негреану, 42 млн долларов

Вы знаете этого парня. Даниэль уже много лет рассказывает о покере буквально на каждом углу: комментирует, дает советы, написал книгу. А еще до 2018 года он возглавлял список заработавших больше всех в покере. У него 6 браслетов Мировой серии, 38 финальных столов, 108 попаданий в призы.

Даниэль оказался бы на первом месте, если бы учитывались околопокерные деньги – он много лет зарабатывал от двух до четырех миллионов долларов в год на рекламных контрактах с покер-румами.

Негреану прославился за свою способность читать оппонентов и любовь к болтовне.

В 2020 году Даниэль подкачался, отрастил бороду и стал амбассадором GGпокерок.

2. Джастин Бономо, 49 млн долларов

Все покерные игроки с чего-то начинают. Для Бономо первой серьезной игрой была Magic: The Gathering. Однажды на выездном турнире по MTG он увидел в телевизоре трансляцию этапа Мирового покерного тура. В самолет он взял книгу о покере, с этого и началась его покерная карьера.

Джастин долго был просто блогером, выигрывал неплохо, но не более. Правда, однажды его забанили за использование нескольких аккаунтов в двух крупных покер-румах. Бономо пришлось публично извиняться, его простили.

Но в 2018 году произошло что-то невероятное: за полгода Джастин выиграл 26 миллионов долларов. После победы на Big One for One Drop (10 миллионов долларов) Бономо обогнал по заработкам Даниэля Негреану.

Трехкратный обладатель браслетов Мировой серии, Джастин особенно хорош в турнирах для хайроллеров. В частности, он выиграл турниры по 300 тысяч долларов в Вегасе и Макао, что суммарно принесло ему восемь миллионов долларов.

Кстати, Джастин одно время красил волосы в розовый цвет.

1. Брин Кенни: 56,4 млн долларов

Наглый, самоуверенный, с огромным крестом на шее, Брин Кенни сейчас – самый лучший игрок в покер, если судить по выигранным деньгам. Свой обычный день он описывает так: «я курю косяк и просто думаю о покере».

Кенни тоже начинал с Magic: The Gathering, из которого перешел в покер, сделал первый депозит в 16 лет и открыл аккаунт на имя мамы. И начал очень много играть.

Впервые он попал в призы в живом турнире в 2007 году. С тех пор Кенни выиграл один браслет Мировой серии – турнир по полторы тысячи долларов в 10 игр (10 разных разновидностей покера, престижный и сложный формат), семь раз попадал на финальные столы и 32 раза – в призы. В 2010 году он занял 28-е место в главном событии Мировой серии. В 2017 году он выиграл два миллиона долларов в турнире по 100 тысяч долларов в Барселоне.

Но на вершину этого рейтинга он взобрался во многом за счет одного турнира – Triton Million, сыгранного в августе 2019 года. Кенни получил за второе место 20,5 миллионов долларов.

И да, он тоже амбассадор GGпокерок.

Фото: pokernews.com/Tomas Stacha; pokerstars.com; instagram.com/jasonkoon; poker central/Drew Amato; instagram.com/fedorholz; instagram.com/dpeters17; instagram.com/kingdan23; wikipedia/World Poker Tour; Gettyimages.ru/Jeff Bottari; instagram.com/dnegspoker; globallookpress.com/imago stock&people; instagram.com/dnegspoker; instagram.com/zeejustin; instagram.com/brynkenney