«Боруссия» выбила «ПСЖ» Мбаппе и теперь ждет «Реал» или «Баварию» в финале: мемы, очень много мемов😅🤦🏼‍♂️😂

Болельщикам «Барсы» точно понравится.

Итак, Дортмунд сдержал Мбаппе и компанию. Держал изо всех сил.

А ведь есть болельщики, кто поставил на них перед началом сезоне с коэффициентом под 40.

После матча Мбаппе выглядел не таким счастливым.

Вот, что с ним сделал Хуммельс.

Катарские деньги вновь не помогли Парижу.

Классика

Найдите тренера на фото, который в этом сезоне так и не смог обыграть «МЮ».

Привет от «Барсы». Дембеле, кстати, вместе с Мбаппе - худшие игроки ответного матча. L’Équipe по итогам парижской встречи оценил их игру на 2 балла из 10 – это самые низкие оценки в обеих командах.

Бонус. Тен Хаг получил пуш о том, что Санчо сыграет в финале ЛЧ.