«Боруссия» выбила «ПСЖ» Мбаппе и теперь ждет «Реал» или «Баварию» в финале: мемы, очень много мемов😅🤦🏼♂️😂
Болельщикам «Барсы» точно понравится.
Итак, Дортмунд сдержал Мбаппе и компанию. Держал изо всех сил.
А ведь есть болельщики, кто поставил на них перед началом сезоне с коэффициентом под 40.
После матча Мбаппе выглядел не таким счастливым.
Вот, что с ним сделал Хуммельс.
Катарские деньги вновь не помогли Парижу.
Классика
Найдите тренера на фото, который в этом сезоне так и не смог обыграть «МЮ».
Привет от «Барсы». Дембеле, кстати, вместе с Мбаппе - худшие игроки ответного матча. L’Équipe по итогам парижской встречи оценил их игру на 2 балла из 10 – это самые низкие оценки в обеих командах.
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