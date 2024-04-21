Диас хочет в «Барселону», а «Ливерпуль» требует огромную сумму. Отец Луиса рассказал, что этот переход - мечта сына

Луис Диас хотел бы подписать контракт с «Барселоной», сообщает Альфредо Мартинес из Diario Sport.

«Ливерпуль» не хочет упрощать потенциальный переход. По слухам, мерсисайдцы оценивают колумбийца в 87 млн евро, что для «Барсы» практически неподъемная сумма. Также сообщается, что в приобретении 27-летнего игрока заинтересован «Пари Сен-Жермен». Источник отмечает, что это подписание финансово «почти невозможно» для «Барсы».

В Ранее отец Диаса рассказал, что его сын всю жизнь был болельщиком «Барселоны». Он также отметил, что хотел бы, чтобы Луис однажды сыграл в Испании.

В этом сезоне левый вингер забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи в 45 матчах за «Ливерпуль».