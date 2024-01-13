Никакого медового месяца. Мане и его новоиспеченная жена пока не отправятся в романтическое путешествие — дело в требовании родителей Аиши

Придется подождать.

Садьо Мане и его 18-летняя жена Аиша, несмотря на недавнее бракосочетание, пока не смогут провести медовый месяц на каком-нибудь из райских островов. Родители девушки настояли на том, чтобы их дочь сначала сдала школьные экзамены, сообщает Daily Mail.

Звезда «Аль-Насра» в настоящее время находится в Кот-д'Ивуаре, где он вместе со сборной Сенегала выступает на Кубке африканских наций. Мане рассчитывал, что он и его новоиспеченная супруга проведут медовый месяц после окончания турнира, но ему придется набраться терпения. По словам лучшего друга Мане, Муссы Ндиайе, родители Аиши, которая еще учится в школе, пожелали, чтобы до отъезда она сдала выпускные экзамены. Ндиайе рассказал британскому таблоиду:

«Садьо надеялся провести медовый месяц либо после финала, если Сенегал доберется до него, либо раньше, если они вылетят. Но семья Аиши хочет, чтобы она по-прежнему сохраняла фокус на своем образовании. У нее впереди очень важные экзамены, и они не хотят, чтобы брак этому помешал.

Несмотря на то, что теперь она замужем за Садьо, самым известным человеком в Сенегале, она все еще школьница и ей нужно закончить учебу».