18-летнюю жену Мане безумно встретили в ее школе. Поздравить пришли сотни учеников

На этой неделе Садьо Мане удивил всех анонсом свадьбы с 18-летней Аишей Тамба. Вот как юную невесту встречали в школе на следующий день:

Отец Аишы рассказал следующее: «Моя жена и Аиша однажды познакомились с семьей Мане, и тогда они впервые встретились. Вероятно, Садьо увидел в ней что-то особенное. И его родители тоже ее оценили.

Затем Мане и его семья пришли ко мне и мы по традиции обсудили будущий брак, обо всем договорились и ждали, когда ей исполнится 18 лет. Аиша добровольно согласилась на это. Бог сделал то, что было лучше для нее. Они не встречались, потому что Аиша была еще несовершеннолетняя».