Гаспачо
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18-летнюю жену Мане безумно встретили в ее школе. Поздравить пришли сотни учеников

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На этой неделе Садьо Мане удивил всех анонсом свадьбы с 18-летней Аишей Тамба. Вот как юную невесту встречали в школе на следующий день:

Отец Аишы рассказал следующее: «Моя жена и Аиша однажды познакомились с семьей Мане, и тогда они впервые встретились. Вероятно, Садьо увидел в ней что-то особенное. И его родители тоже ее оценили.

Затем Мане и его семья пришли ко мне и мы по традиции обсудили будущий брак, обо всем договорились и ждали, когда ей исполнится 18 лет. Аиша добровольно согласилась на это. Бог сделал то, что было лучше для нее. Они не встречались, потому что Аиша была еще несовершеннолетняя».

4 комментария
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сомнительно, но окэй
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Бате с мамкой - корову и козу, Мане - юную девицу = все довольны!
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не удивлюсь, если в Африке еще и возраст девочек переписывают на более старший, чтобы пораньше отдавать лишний голодный рот на чужое попечение
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Свежая мулаточка. Мане знает, что делает... Да и девчонке тоже фартануло, понятное дело...
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