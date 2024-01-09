Садьо Мане женился на подруге детства📸

Бывший нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане связал себя узами брака со своей давней подругой Аишей Тамбой на частной церемонии в Сенегале.

Нападающий «Аль-Насра» держит свою личную жизнь в тайне, поэтому новость о его женитьбе вызвала ажиотаж среди болельщиков.

Аиша Тамба родом из Касамансы, расположенной в Сенегале, к югу от Гамбии. По данным Pulse Sports, Мане и Тамба вместе с подросткового возраста.

Тамбы нет в социальных сетях. Однако ее фотографии из предсвадебной фотосессии стали вирусными в Интернете.

В 2022 году Садьо Мане рассказал об идеальной женщине, на которой он женится. Он заявил, что девушки часто спрашивают его о его семейном статусе.

«Много девушек спрашивают меня, почему я не женат, но вы зря тратите свое время. Женщина, на которой я женюсь, не будет в социальных сетях. Я хочу жениться на девушке, которая уважает Бога и молится», - объяснял Мане.

Мане в настоящее время покинул Саудовскую Аравию, чтобы присоединиться к сенегальской сборной в преддверии Кубка африканских наций, который стартует 13 января.