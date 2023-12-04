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Клопп выбрал между Месси и Роналду. Оказывается, что он хранит на телефоне селфи с одним из них

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Неожиданно.

«У меня на смартфоне есть одно селфи, − сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время специального формата «вопрос-ответ» на гала-ужине LFC Foundation Gala в 2018 году. − Оно с Месси. Криштиану тоже был тогда в комнате».

Позже в интервью Sky Sports Клопп рассказал о том снимке подробнее: «На моем телефоне есть только одно фото с «незнакомцем», человеком, которого я не знаю лично: это с Месси. Я болельщик, мне нравятся многие футболисты... Если вы любите футбол, как вы можете не быть фанатом Месси? Это невозможно».

Юрген лично убедился в гениальности Месси в 2019 году, когда тот забил отличный штрафной «Барселоны» в ворота «Ливерпуля». Тогда мерсисайдцы чудесным образом отыгрались в ответном матче на «Энфилде» и вышли в финал.

Прошел год, и Клопп сделал свой окончательный выбор в споре Месси vs Роналду, похвалив обоих за их невероятные достижения.

«Для меня Месси [лучше], но я не могу восхищаться Роналду больше, чем уже восхищаюсь,− сказал он в интервью YouTube-каналу freekickerz, когда ему задали этот животрепещущий вопрос. − Объяснение этому следующее: мы уже играли против обоих, и обоих практически невозможно остановить. Но у Месси с самого рождения гораздо более низкие физические возможности».

«Если бы вы могли нарисовать себе идеального игрока, он был бы ростом с Роналду, он мог бы прыгать и бегать так же высоко и быстро, как Роналду. И что еще добавляется к этому, так это его отношение к делу. Оно абсолютно идеально и профессионально, лучше и быть не может».

19 комментариев
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Ответ С дивана виднее
Если до конца игры остаётся минут 20 и надо срочно забивать, навешивать всё подряд в штрафную, проламывать оборону, то тут, наверное, предпочтительнее Роналду с его умением завершать атаки, сильной физикой и ментальностью. В остальном же в целом эффективнее Месси, то, как он продвигает атаки и завершает на длинной дистанции, не имеет аналогов. Недаром у него и коэффициент голов за игру выше. Да и вообще, если сравнивать ключевые индивидуальные награды (ЗМ, ЗБ, плеймейкер года, MVP международных турниров), то тут разница 23-9 в пользу Месси, что как бы само по себе снимает всякие вопросы.
Португальцы навешивали, навешивали, в итоге вылеты на ранней стадии что на евро, что на ЧМ.

А Месси в нужный момент дальним ударом с Мексикой сделал так, что величайший комментатор в истории - Питер Друри в прямом эфире сказал : Благодаря ему ( Месси) Аргентина жива.
+15
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+11
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Если до конца игры остаётся минут 20 и надо срочно забивать, навешивать всё подряд в штрафную, проламывать оборону, то тут, наверное, предпочтительнее Роналду с его умением завершать атаки, сильной физикой и ментальностью. В остальном же в целом эффективнее Месси, то, как он продвигает атаки и завершает на длинной дистанции, не имеет аналогов. Недаром у него и коэффициент голов за игру выше.
Да и вообще, если сравнивать ключевые индивидуальные награды (ЗМ, ЗБ, плеймейкер года, MVP международных турниров), то тут разница 23-9 в пользу Месси, что как бы само по себе снимает всякие вопросы.
+11
-4
+7
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https://youtu.be/_znCr60EQV0?si=DFYMUqXA9RMFXTUZ
Здесь Клопп поздравляет Месси и Аргентину с завоеванием величайшего трофея в истории, в лучшем финале в истории.
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Ответ sbtqg59825
Да и в матчах где надо сделать камбэк, всегда лучше Роналду смотрелся Короче вытаскивать матчи в одиночку у него в крови, кто бы что не говорил
Вылеты на ранних стадиях на Евро и ЧМ об этом говорят.
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Ну, только по статистике их ещё можно сравнивать, а по игровым скиллам, титулам и трофеям Лео Месси далеко в космосе от этого Кринжа7.
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Ответ Антон Киселёв
Только сам Клопп почему-то не уходит в сборную, чтобы бороться за "величайший трофей в истории"🤣 точнее он и так за него борется, ведь это кубок ЛЧ:)
Ну это вопросы к Клоппу.
На видео он четко говорит о величайшем трофее в величайшем матче, который он только видел в жизни.
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Ответ Антон Киселёв
Только сам Клопп почему-то не уходит в сборную, чтобы бороться за "величайший трофей в истории"🤣 точнее он и так за него борется, ведь это кубок ЛЧ:)
Может, ему не сидится без работы. Всё-таки, матчи сборных это около 20 матчей в год, а на клубном уровне где-то 60 матчей.
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Ответ sbtqg59825
Про ЛЧ тактично решил умолчать?)
Про какие ЛЧ?
Аякс, Лион, Порту, АТМ?
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Ответ С дивана виднее
Если до конца игры остаётся минут 20 и надо срочно забивать, навешивать всё подряд в штрафную, проламывать оборону, то тут, наверное, предпочтительнее Роналду с его умением завершать атаки, сильной физикой и ментальностью. В остальном же в целом эффективнее Месси, то, как он продвигает атаки и завершает на длинной дистанции, не имеет аналогов. Недаром у него и коэффициент голов за игру выше. Да и вообще, если сравнивать ключевые индивидуальные награды (ЗМ, ЗБ, плеймейкер года, MVP международных турниров), то тут разница 23-9 в пользу Месси, что как бы само по себе снимает всякие вопросы.
Тактика "навешивать всё подряд в штрафную" как правило сколь проста, столь же неэффективна. Лично по моим ощущениям, в разы чаще вырывают нужный счёт на последних минутах команды, не скатывающиеся в совсем уж одноклеточный навесбол.

Так что и при этом сценарии любой нормальный тренер выберет игрока, способного принести гол несколькими путями (забить со штрафного, забить дальним ударом, закинуть закидушку, освободить свободную зону, сместив на себя 2-3 соперников и т.д.), а не одним (замкнуть башкой навес)
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Ответ Domian
Португальцы навешивали, навешивали, в итоге вылеты на ранней стадии что на евро, что на ЧМ. А Месси в нужный момент дальним ударом с Мексикой сделал так, что величайший комментатор в истории - Питер Друри в прямом эфире сказал : Благодаря ему ( Месси) Аргентина жива.
А что только он один играют в аргентине!? Димария, Маккалистер, Энцо, Ромеро вот такие игроки вытаскивали аргов в чм!
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Ответ BillShen
Месси есть Месси, только в Ливерпуль Юрген взял бы пикового Роналду. Тупо за счет потому что тот - пахарь.
А чего не взял в 2018 или 2021? Мбаппе такой же игрок, но к нему Ливерпуль проявляет интерес.
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Ответ BillShen
Месси есть Месси, только в Ливерпуль Юрген взял бы пикового Роналду. Тупо за счет потому что тот - пахарь.
Пахари в центре поля играют. Атаки разрушают/конструируют. На худой конец просто конструируют, как Месси, Неймар, Салах. А не стоят у штанги в офсайде все 90 минут, касаясь мяча 10 раз за игру))
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