Клопп выбрал между Месси и Роналду. Оказывается, что он хранит на телефоне селфи с одним из них
Неожиданно.
«У меня на смартфоне есть одно селфи, − сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время специального формата «вопрос-ответ» на гала-ужине LFC Foundation Gala в 2018 году. − Оно с Месси. Криштиану тоже был тогда в комнате».
Позже в интервью Sky Sports Клопп рассказал о том снимке подробнее: «На моем телефоне есть только одно фото с «незнакомцем», человеком, которого я не знаю лично: это с Месси. Я болельщик, мне нравятся многие футболисты... Если вы любите футбол, как вы можете не быть фанатом Месси? Это невозможно».
Юрген лично убедился в гениальности Месси в 2019 году, когда тот забил отличный штрафной «Барселоны» в ворота «Ливерпуля». Тогда мерсисайдцы чудесным образом отыгрались в ответном матче на «Энфилде» и вышли в финал.
Прошел год, и Клопп сделал свой окончательный выбор в споре Месси vs Роналду, похвалив обоих за их невероятные достижения.
«Для меня Месси [лучше], но я не могу восхищаться Роналду больше, чем уже восхищаюсь,− сказал он в интервью YouTube-каналу freekickerz, когда ему задали этот животрепещущий вопрос. − Объяснение этому следующее: мы уже играли против обоих, и обоих практически невозможно остановить. Но у Месси с самого рождения гораздо более низкие физические возможности».
«Если бы вы могли нарисовать себе идеального игрока, он был бы ростом с Роналду, он мог бы прыгать и бегать так же высоко и быстро, как Роналду. И что еще добавляется к этому, так это его отношение к делу. Оно абсолютно идеально и профессионально, лучше и быть не может».
А Месси в нужный момент дальним ударом с Мексикой сделал так, что величайший комментатор в истории - Питер Друри в прямом эфире сказал : Благодаря ему ( Месси) Аргентина жива.
Да и вообще, если сравнивать ключевые индивидуальные награды (ЗМ, ЗБ, плеймейкер года, MVP международных турниров), то тут разница 23-9 в пользу Месси, что как бы само по себе снимает всякие вопросы.
Здесь Клопп поздравляет Месси и Аргентину с завоеванием величайшего трофея в истории, в лучшем финале в истории.
На видео он четко говорит о величайшем трофее в величайшем матче, который он только видел в жизни.
Аякс, Лион, Порту, АТМ?
Так что и при этом сценарии любой нормальный тренер выберет игрока, способного принести гол несколькими путями (забить со штрафного, забить дальним ударом, закинуть закидушку, освободить свободную зону, сместив на себя 2-3 соперников и т.д.), а не одним (замкнуть башкой навес)