Клопп выбрал между Месси и Роналду. Оказывается, что он хранит на телефоне селфи с одним из них

Неожиданно.

«У меня на смартфоне есть одно селфи, − сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время специального формата «вопрос-ответ» на гала-ужине LFC Foundation Gala в 2018 году. − Оно с Месси. Криштиану тоже был тогда в комнате».

Позже в интервью Sky Sports Клопп рассказал о том снимке подробнее: «На моем телефоне есть только одно фото с «незнакомцем», человеком, которого я не знаю лично: это с Месси. Я болельщик, мне нравятся многие футболисты... Если вы любите футбол, как вы можете не быть фанатом Месси? Это невозможно».

Юрген лично убедился в гениальности Месси в 2019 году, когда тот забил отличный штрафной «Барселоны» в ворота «Ливерпуля». Тогда мерсисайдцы чудесным образом отыгрались в ответном матче на «Энфилде» и вышли в финал.

Прошел год, и Клопп сделал свой окончательный выбор в споре Месси vs Роналду, похвалив обоих за их невероятные достижения.

«Для меня Месси [лучше], но я не могу восхищаться Роналду больше, чем уже восхищаюсь,− сказал он в интервью YouTube-каналу freekickerz, когда ему задали этот животрепещущий вопрос. − Объяснение этому следующее: мы уже играли против обоих, и обоих практически невозможно остановить. Но у Месси с самого рождения гораздо более низкие физические возможности».

«Если бы вы могли нарисовать себе идеального игрока, он был бы ростом с Роналду, он мог бы прыгать и бегать так же высоко и быстро, как Роналду. И что еще добавляется к этому, так это его отношение к делу. Оно абсолютно идеально и профессионально, лучше и быть не может».