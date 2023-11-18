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Бриллиантовый гол Португалии: его полностью сделала тройка Феликс-Жота-Роналду, начав атаку со своей трети

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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В четверг Портуалия уверенно разобралась с Лихтенштейном (3:0). В счете ничего удивительного, но стоит выделить мяч Криштиану: его полностю сделала атакующая тройка Роналду-Жота-Феликс.

Центральные защитники портагульцев не могли начать атаку – нападающий «Барсы» опустился на свою треть для помощи и скинул пяткой на Жоту.

Форвард «Ливерпуля» протащил мяч и вырезал тривелой за спину защитникам.

Криштиану оторвался от оппонента, обработал мяч, не потеряв в скорости, и ввалил в верхний угол.

Для Роналду этот мяч стал 128-м за сборную.

2 комментария

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