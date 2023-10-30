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Приятное соседство. Кто будет сидеть рядом с Месси во время церемонии вручения «Золотого мяча»

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Нестандартная ситуация.

Сегодня проходит церемония награждения «Золотого мяча»-2023. Лионель Месси, как ожидается, станет главным триумфатором вечера, поэтому ему, естественно, уготовано кресло в первом ряду зала театра Шатле.

Обычно на этих местах размещают главных претендентов на награду. Помните, все эти легендарные фото, на которых Роналду и Лео восседают рядом?

Но в этот вечер с двух сторон от Месси будут сидеть его товарищи по сборной: Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес.

Лео точно ждет приятный вечер.

5 комментариев

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HaLa MaDrId
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Dmitriy6354
Очень интересно🤔
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Северный болельщик
Кто из них слева, а кто справа? Это же очень важно.
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Дмитрий Симончик
Материал стульев, пожалуйста, напишите
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Tazemyrat Tolayew
Ответ HaLa MaDrId
какая полезная информация
Когда начало?
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