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Нашли главного симулянта мирового футбол #прямосейчас - Мехди Тареми можно вручать «Оскар» за артистизм

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Вновь напомнил о себе на старте сезона в Португалии.

В 4-м туре чемпионата Португалии произошел интересный эпизод - «Порту» принимал «Аруку», игра закончилась ничьей со счетом 1:1.

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр матча Мигел Ногейра назначил пенальти в пользу хозяев за фол на нападающем Мехди Тареми. Видеоассистент предложил судье посмотреть повтор эпизода. В тот момент «Арука» вела со счетом 1:0.

Главный арбитр подошел к монитору, но не смог посмотреть видео из-за сбоя в системе связи. Он связался с видеоассистентом, позвонив ему по мобильному телефону. После долгого разговора пенальти был отменен, Ногейра объяснил свое решение тренерам команд.

К основному времени игры было добавлено 22 минуты. «Порту» сравнял счет на 109-й минуте.

Позднее хозяева поля потребовали аннулировать результат матча. «Порту» выразил протест делегатам лиги с требованием аннулировать результат матча с «Арукой». Эта мера связана с действиями судьи, который отменил пенальти, назначенный за фол на Мехди Тареми, после телефонного звонка и не имея доступа к изображению.

Этот эпизод стал поводом вспомнить про манеру игры Тареми - мало кто «ныреят» так часто и так умело.

5 комментариев

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Urmatbek Abzhalov
это же преемник великого дельфина, любителя нырять, кумира кришнаитов - криштиануса
+3
0
+3
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Кирилл Дубасов
Ответ Urmatbek Abzhalov
это же преемник великого дельфина, любителя нырять, кумира кришнаитов - криштиануса
и возможно друг российского дельфина
+1
0
+1
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Urmatbek Abzhalov
Ответ Кирилл Дубасов
и возможно друг российского дельфина
ну или редкой ямайской породы дельфинов, что обитает в синем лондонском зоопарке
+1
0
+1
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Дмитрий Турецкий
Ответ Кирилл Дубасов
и возможно друг российского дельфина
и ещё одного русского дельфина Ростовского)
0
0
0
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Кирилл Дубасов
Ответ Urmatbek Abzhalov
ну или редкой ямайской породы дельфинов, что обитает в синем лондонском зоопарке
это, наверно, самый ярчайший представитель данного вида, особенно после перфоманса в матче с Шахтером
0
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