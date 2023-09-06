Вновь напомнил о себе на старте сезона в Португалии.

В 4-м туре чемпионата Португалии произошел интересный эпизод - «Порту» принимал «Аруку», игра закончилась ничьей со счетом 1:1.

На 6-й добавленной ко второму тайму минуте главный арбитр матча Мигел Ногейра назначил пенальти в пользу хозяев за фол на нападающем Мехди Тареми. Видеоассистент предложил судье посмотреть повтор эпизода. В тот момент «Арука» вела со счетом 1:0.

Главный арбитр подошел к монитору, но не смог посмотреть видео из-за сбоя в системе связи. Он связался с видеоассистентом, позвонив ему по мобильному телефону. После долгого разговора пенальти был отменен, Ногейра объяснил свое решение тренерам команд.

К основному времени игры было добавлено 22 минуты. «Порту» сравнял счет на 109-й минуте.

Позднее хозяева поля потребовали аннулировать результат матча. «Порту» выразил протест делегатам лиги с требованием аннулировать результат матча с «Арукой». Эта мера связана с действиями судьи, который отменил пенальти, назначенный за фол на Мехди Тареми, после телефонного звонка и не имея доступа к изображению.

Этот эпизод стал поводом вспомнить про манеру игры Тареми - мало кто «ныреят» так часто и так умело.