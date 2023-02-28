16 комментариев

Расизм от собственных болельщиков.

Сегодня ночью в Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Лучшим игроком года был признан Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), второе место занял Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), а третье Карим Бензема («Реал», Франция).

Одноклубник Банзема австриец Давид Алаба, как капитан совей сборной, так распределил свои голоса – Месси на первом Бесте, Бензема на втором, а Мбаппе третий.

Узнав о том, что защитник предпочел аргентинца, фанаты «Реала» пришли на страницу Алабы в соцсетях и начали писать там расистские комментарии, оскорбляя австрийца и используя эмодзи обезьяны и тег #AlabaOut.

В это трудно поверить, но доказательства не опровержимы – под последним постом Алабы сейчас почти 19 000 комментариев, хотя другие публикации собирали не более 1-2 тысяч – большинство из них появились как раз после объявления результатов голосования и содержат #AlabaOut.