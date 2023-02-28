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😱Жесть от фанатов «Реала»: пришли в комментарии к Алабе, где захейтили его и назвали обезьяной🐒 - на премии The Best австриец голосовал за Месси

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Расизм от собственных болельщиков.

Сегодня ночью в Париже прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Лучшим игроком года был признан Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина), второе место занял Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), а третье Карим Бензема («Реал», Франция).

Одноклубник Банзема австриец Давид Алаба, как капитан совей сборной, так распределил свои голоса – Месси на первом Бесте, Бензема на втором, а Мбаппе третий.

Узнав о том, что защитник предпочел аргентинца, фанаты «Реала» пришли на страницу Алабы в соцсетях и начали писать там расистские комментарии, оскорбляя австрийца и используя эмодзи обезьяны и тег #AlabaOut.

В это трудно поверить, но доказательства не опровержимы – под последним постом Алабы сейчас почти 19 000 комментариев, хотя другие публикации собирали не более 1-2 тысяч – большинство из них появились как раз после объявления результатов голосования и содержат #AlabaOut.

16 комментариев

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Real_v_dushe
Ответ yarmuck
Просто кому-то истина дороже, но не всем этого понять
Какая тут истина? Пошёл на поводу у мафии и ФИФА. Решил хайпануть, а вышло в итоге убого и позорно. Алабе просто не хватило мозгов.
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leo👽
Ответ yarmuck
Просто кому-то истина дороже, но не всем этого понять
У реала всегда злые болела были, люто ненавидят наших!
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АРХАТ
Сливочная диарея)
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Grishgeorgov
Футбол - игра пролетариата, так сказать. Для работников заводов (а сейчас для офисных сотрудников) футбол это повод поорать и выплеснуть эмоции. Ну обзови сыном девушки лёгкого поведения, поставь под сомнения мыслительные способности, другими словами покрой трёхэтажным матом. Но причём тут цвет кожи, с которым родился человек?
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newjersey
Какие то арабы и черные пишут, но мы то знаем кто настоящие расисты
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Joni Arm
Не раз писал - с клубной этикой у Реала провал. То Родриго, то Тчуамени с НВА, то Вини скандалит, то Алаба сейчас. Обзавать его обезьяной,что в Европе считается расизмом не хорошо, а вот наёмником в самый раз. Мог бы взять пример с самого Месси.
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Azazel92
Ответ Ivan_Tikhonov
Ну этого следовало ожидать. Месси чё друг или одноклубник Алабы, чтобы он его на первое место ставил, когда есть Бензема?
Как раз таки это не голосование "за своего друга", а объективно за лучшего игрока
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-1
+3
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ZA.RMA
Клоуны, конечно!
+1
0
+1
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Wild91688
Ответ yarmuck
Просто кому-то истина дороже, но не всем этого понять
Истина это когда меси голосует за Неймара?
+3
-6
-3
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rachidibrahimov
Ответ Ivan_Tikhonov
Ну этого следовало ожидать. Месси чё друг или одноклубник Алабы, чтобы он его на первое место ставил, когда есть Бензема?
Это его выбор. Свобода слова и выбора.
+11
-1
+10
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Nike of FW
Это уровень.
+2
-1
+1
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yarmuck
Ответ Ivan_Tikhonov
Ну этого следовало ожидать. Месси чё друг или одноклубник Алабы, чтобы он его на первое место ставил, когда есть Бензема?
Просто кому-то истина дороже, но не всем этого понять
+35
-6
+29
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Ivan_Tikhonov
Ответ rachidibrahimov
Неандертальцы безмозглые
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
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Виктор Петров
Сливочные истерички клубнички)))))
+6
-5
+1
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rachidibrahimov
Неандертальцы безмозглые
+28
-2
+26
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Hella black
Прямое отражение сущности меренгов !
+4
-7
-3
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