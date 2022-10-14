Левандовски, Рюдигер и еще 10 игроков, для которых предстоящее класико может стать первым

«Реал Мадрид» и «Барселона» схлестнутся уже в это воскресенье на «Сантьяго Бернабеу». Для 12 футболистов обеих команд предстоящее класико может стать первым.

Роберт Левандовски

Польский нападающий может выйти в основе «Барсы» в своем первом официальном класико: Роберт уже знает, что значит забивать «Мадриду» - он делал это в составе «Боруссии» и «Баварии».

Антонио Рюдигер

Участие центрального защитника в класико под сомнением в связи с повреждением носа в матче с «Шахтером», но если он выйдет на поле, то будет бороться за «Реал Мадрид» до конца.

Рафинья

Бразилец уже забивал в класико во время предсезонки, а теперь должен сделать это в официальном матче.

Орельен Тчуамени

Французский полузащитник может выйти в стартовом составе «Мадрида» в класико – этот матч станет для него первым официальным против «Барсы».

Жюль Кунде

Центральный защитник прилагает максимум усилий, чтобы успеть восстановиться после травмы и вернуться на поле, чтобы впервые сыграть в класико.

Эден Азар

Несмотря на то, что Азар уже три сезона в «Мадриде», он еще ни разу не играл против «Барсы» в «сливочной» футболке. Может на этот раз повезет?

Франк Кессиэ

Ивуариец может получить свой первый опыт в класико после того, как этим летом пополнил ряды «Барселоны».

Андрей Лунин

Участие Тибо Куртуа в матче под вопросом: украинец уже три игры подряд успешно заменяет бельгийца и, возможно, сделает это снова в это воскресенье.

Маркос Алонсо Воспитанник академии «Мадрида» и левый латераль «Барселоны» может принять участие в первом для себя класико в футболке «сине-гранатовых».

Хесус Вальехо

Центральный защитник играл против «Барсы», выступая за «Гранаду», но, как представитель «Мадрида», он может впервые сделать это в воскресенье.

Алекс Бальде

Хави может использовать молодого левого латераля в первом для него класико, чтобы остановить Винисиуса.

Пабло Торре

19-летний футболист может попасть в заявку Хави на класико и дебютировать против «Мадрида».

Как вы думаете, кому из этих парней повезет сыграть в воскресенье?