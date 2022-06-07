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Клопп звонил ему. «ПСЖ» предлагал больше денег. Он хочет только в «Мадрид»: подробности трансфера Тчуамени

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Главный инсайдер Фабрицио Романо поделился подробностями трансфера Орельена Тчуамени в «Реал Мадрид».

Оказалось, что Юрген Клопп лично позвонил полузащитнику, чтобы убедить его присоединиться к «Ливерпулю». Еще один участник гонки - «ПСЖ» - предложил больше денег и лучшие условия по сравнению с остальными претендентами.

Однако Тчуамени хочет играть только за «Реал Мадрид». Стороны договорились о личном контракте в Париже еще до финала Лиги Чемпионов.

А теперь, похоже, случился прорыв в переговорах с «Монако», и сделку можно считать состоявшейся.

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