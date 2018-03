Перевод пресс-конференции Юзуру Ханью в Пхёнчхане в воскресенье, 18 февраля 2018 года

Пресс-конференция состояла из двух частей: Вначале Юзу отвечал на английском, что достаточно трудно для него, но, по-моему, справился он замечательно, затем шла часть вопросов и ответов на японском.

Все ссылки на исходники вставлю, когда наберется рейтинг

Стиль оставлен изначального английского транскрипта.

Перевод на русский возможен благодаря международной группе Юзуру на фейсбуке: они любезно сделали транскрипт английской части и перевели японскую часть на английский язык. Дополнительно я использовала перевод японской части (в частности последних двух абзацев) на английский Iron_Klaus c твиттера. Ее вариант прикреплен в Фото. Все ссылки на оригинал в конце.

Также благодарю Диану за её время и просто неоценимую помощь в редакции моего перевода и приведение его в читабельный вид.

Вопросы и ответы на английском:

Первый репортер: Здравствуйте… Спасибо, что говорите на английском.

Юзу: Я не могу обещать. (смех)

Второй вопрос: …Вы так молоды, как вам удается держать себя в руках под таким огромным давлением? ?

Юзуру: В мире, у нас есть много, очень много знаний о контроле и управлении психикой и сердечным ритмом, и физическим состоянием. У нас есть так много знаний и так много публикаций об этом. Поэтому, когда я не мог кататься, я усердно изучал эти публикации и некоторые книги по психологии, и потом, вы знаете, мне очень нравится… Мне нравится изучать психологию, соревнования, поэтому это не так глупо*… кататься для меня. И на самом деле это очень помогло мне для этой Олимпиады.

*Комментарий Дианы: я прослушала этот момент несколько раз, звучит как "it's not just stupid.... to skate for me, and it actually help me a lot". Т.е. суть, как я ее поняла - "я катаюсь не тупо, а по науке". В английском транскрипте этот момент транскриптор не расслышала.

Третий вопрос: Я играл 9 лет в НФЛ и я никогда не видел никого, кто получал бы столько страсти и отклика, который вы получаете от фанов. Что вы по этому поводу чувствуете, и кто вас вдохновляет?

Юзуру: Вообще то, когда я начал кататься, я не думал об Олимпийских играх, т к. я не знал о них. (смех) Когда мне было 4 года. И потом, после катания, нет, после того, как я начал кататься, я был действительно удивлен, эмм, нет, я получил столько вдохновения, когда я увидел Олимпийские игры, я не знаю, которые это были (игры), но возможно Солт-Лейк Сити, и потом, я действительно захотел стать чемпионом на Олимпиаде. Поэтому… Я не знаю, что я хочу сказать, но… (смех)

Мой герой - Евгений Плющенко, и потом Джонни Вейр, Стефан Ламбьель и также Хавьер Фернандез, и затем также Дик Баттон, потому что он был величайшим фигуристом. Но я не смог увидеть, как он катается (смех), но я знаю, что он был на самом деле очень хорошим фигуристом. Он очень болел за мою вторую победу подряд на Олимпиаде в этот раз. Поэтому я действительно признателен ему. Я не знаю, попробую ли я… побить рекорд для получения третьего титула, но сейчас я в самом деле удовлетворен своим (нынешним) титулом.

Четвертый вопрос: Что будет с Винни Пухами, что приземлились для вас на лед?

Юзуру: Винни Пухи пойдут в… вернутся в… эммм, я не знаю, как сказать… назад в лес? (смех) Вы знаете… Просто шучу.

Вообще я хотел бы отвезти, я хотел бы взять всё с собой домой, но я не могу. Я не могу так сделать. Вообще-то я обычно передаю (их) Федерации фигурного катания или какой-то федерации, или какой-то команде для детей. Я не знаю, как сказать, но я передаю (их на благотворительность) и потом я беру несколько Винни Пухов на память и везу с собой обратно домой (сверяется с репортером) Так хорошо?

Да, я передаю (жертвую) их Федерации, так что… возможно они отдадут их на благотворительность.

Пятый вопрос: Я Элейн Ли из Рейтер, снова…

Юзуру прерывает ее: Вы можете говорить по-японски (смех) (транскриптор: Она задавала вопрос на японском на предыдущей пресс-конференции, так что он запомнил, ха-ха.)

Вопрос (на японском): Какие-нибудь празднования? Каковы ваши утренние чувства?

Юзуру: (на японском) Сегодняшние чувства… О, я должен говорить по-английски…

(на английском) Мы не отмечали (не праздновали) этот титул, т. к. у меня не было достаточно времени для сна (бедный мальчик, замучала его пресса). Возможно мы отпразднуем этот титул, но… просто в семейном кругу или в команде, или в Клубе Крикета (я так поняла это клуб в Торонто, где он тренируется?), может быть…

Мои чувства до произвольной программы и сейчас совершенно отличаются, потому что… Потому что… моя мечта уже осуществилась, поэтому я очень (действительно) доволен на данный момент.

Конец части интервью на английском.

Начало интервью на японском:

20:00 (Сразу после того, как он сел) «Спасибо огромное. В отличии от Олимпиады в Сочи, я был нацелен и намеревался взять эту золотую медаль, с очень многими мыслями и решениями. В итоге я смог получить именно тот результат, на который нацеливался и получить медаль, именно ту, которую я желал. Я чрезвычайно рад этому.»

Вопросы и ответы на английском (переведены выше)

В скобках приведены вопросы.

31:15 (Чтобы вы хотели попробовать с этих пор, вне фигурного катания)

«Прежде всего, у меня нет намерения прекратить кататься (завершить карьеру), еще нет. Но как я говорил ранее, у меня есть чувство, что я осуществил свою мечту. У меня есть ощущение достижения, что я сделал то, что я должен был сделать. Это очень освежающее чувство. В то же время, у меня остались другие вещи, которые я все еще хочу сделать в сфере фигурного катания. Если бы у меня было что-то сказать отдельно от фигурного катания, что ж… что бы это могло бы быть… (после некоторого раздумья) Я думал об этом сейчас в течении некоторого времени, но сделав круг, мои мысли всё так же возвращаются к чему-то связанному с фигурным катанием. (смех) Я сейчас могу сказать от всего сердца, что это было хорошо, что я посвятил всю мою жизнь фигурному катанию. Я все еще хотел бы посвятить немного больше, провести еще немного больше моей жизни в фигурном катании.»

32:50 (Что бы вы хотели попробовать сделать еще в фигурном катании?)

«Как вы и сказали, я хотел бы попробовать четверной Аксель. Не потому, что это элемент, который еще не был выполнен никем. Если бы я был ребенком, я бы сказал, что хочу этого из-за того, что никто этого не достиг. Но как я чувствую сейчас, тем, что в итоге меня поддержало, стал тройной Аксель. Чувства, время, тренировка, а также их качество и количество – на тройной Аксель я потратил всего этого больше, чем на остальные прыжки. Помимо всего прочего, М-р. Тсузуки, один из моих тренеров [в моем детстве] обычно говорил, что «Прыжки Аксель – прыжки для королей». Я высоко ценю тот факт, что я люблю Аксель и что у меня они хорошо получаются. С такой предысторией, я хотел бы немного бросить вызов (попротивостоять) четверному Акселю.»

34:30 (Какие у вас были планы после Сочи? Расскажите нам немного больше о том, кем бы вы хотели стать после (Пхёнчхана)).

«В плане того, что я бы хотел делать после моей карьеры [в качестве фигуриста], мой английский требует значительных улучшений и у меня много учебы, и, конечно, вероятно есть вещи, которым я должен научиться в Японии. Но я хотел бы помогать тем, кто серьезно думают о чемпионстве в мировом фигурном катании, пока я все еще путешествую за границей. К счастью, я начал тренироваться в Японии и в итоге стал тренироваться в Канаде. Я научился стольким многим вещам, и прежде всего, я сейчас могу гордо сказать, что я взобрался на вершину в нынешних техниках и выступлениях в мировом фигурном катании. Я хотел бы распространить этот опыт на многих людей в мире. Это возможно в качестве комментатора, но вместо того, чтобы делать это через телевизор, я, если возможно, предпочел бы напрямую помогать соревнующимся в фигурном катании.

Что до планов после Сочи, нет, совсем нет. (смех) Я завоевал золотую медаль в Сочи в возрасте 19 лет, за чем незамедлительно последовало Мировое чемпионство. Самым впечатляющим было то, как много репортажей снимали обо мне СМИ. Я хорошо это помню потому что я смотрел много (этих) репортажей СМИ. Когда меня спросили, что я хотел бы сделать больше всего после, я ответил, что я хотел бы натренировать (свой) Сальхов. Я хотел взять реванш за [мою]произвольную программу [в Сочи], и я отправился на Чемпионат Мира. Т. к. я много тренировал Сальхов, я наделал ошибок с четверным тулупом в короткой программе, в котором я был достаточно уверен. Это было очень прискорбно. Но я смог оправиться и выиграл золото, победив в произвольной программе. Начиная с этого первого соревнования, у меня был Кубок Китая, за которым последовала операция и растяжение моего голеностопа. Фактически, я провел прошедшие четыре года, в самом деле постоянно борясь с множеством травм и болезней. Разумеется, я и не представлял, что все будет так. Откровенно говоря, я и не мог себе это вообразить. Однако, тем не менее, я могу честно сказать, что, если бы не было никаких проблем, если бы ничего не случилось и все бы проходило очень гладко до последнего Кубка NHK, я скорее всего бы не выиграл эту золотую медаль на этой Олимпиаде. Благодаря всему этому разнообразному опыту, я смог многое изучить и многому научился. Я верю, что я смог восстановится от травмы в этот раз потому, что я смог применить все пройденные уроки [полученные во время этого тяжелого опыта]»

38:30 (О четверном Акселе).

«Откровенно говоря, нагрузка на правую ногу из-за четверного Акселя, будет большой. На самом деле, в период восстановления я смог чисто выполнить четверной Луп (Риттбергер) только за день до отправки в Пёнчхан. Что до четверного Лутца, я его вообще не тренировал. И только в последнюю минуту я смог прыгнуть тройной Лутц. Это был прыжок, который я едва смог закончить, во время борьбы с болью. Я еще не уверен, как я справлюсь с моими различными прыжками. Я хотел бы нацелиться на овладение четверным Акселем, внимательно отслеживая состояние моей правой лодыжки. Ну, если быть честным, я слегка чувствую, что доволен самим собой.

Возможно, потому, что я в таком блаженном состоянии, скорее всего меня ожидает много неудач и трудности очень скоро настигнут меня. Но, возможно, эти трудности будут ступенькой для следующего этапа счастья. Уход, лечение, реабилитация и т. д. все это будет очень трудно в грядущем этапе, но я хотел бы выделить время, чтобы сконцентрироваться на них [уходе и лечении].»

40:30 (Ваш нынешний график (расписание)).

«Все зависит от моей правой лодыжки. Серьезно, я принимаю большое количество обезболивающих таблеток. Было бы лучше, если бы я мог получать уколы, но мои травмы в тех частях, которые не подходят для инъекций. Так что я принимаю много обезболивающих. Говоря честно, я не уверен в каком сейчас состоянии моя правая лодыжка. Сказав это, я могу прямо сказать, что я не в том состоянии, которое позволяет мне прыгнуть или приземлится после любого прыжка без принятия обезболивающих. Поэтому мне нужно время для лечения. Но я не уверен, как долго это будет. Само собой, я должен принимать во внимание ледовые шоу. Так как я смог выиграть еще одну золотую медаль, есть вещи, которые я хотел бы вскоре выразить [моим фанам], и я хотел бы показать мое выступление, которое сможет вызвать у людей улыбку. Так что, я рассматриваю различные вещи в позитивном ключе. Но что до соревнований, я чувствую, что мне необходим некоторый период времени для хорошего лечения. В плане мотивации, у меня совершенно нет чувства, что я хотел бы бросить фигурное катание. Единственный оставшийся источник моей мотивации на данном этапе – это четверной Аксель (смех). Я уже взял то, что я хотел взять и сделал то, что должен был сделать. Всё, что осталось - это завершить цели – цели, не мечты – из моего детства. *

*Это место в переводе было сложно в плане понимания, что именно он имел в виду, поэтому я уточнила еще раз у носителя языка в топике в той группе и получилось, что получилось. Вызывает недопонимание, какие именно цели, потому что Юзу всегда говорил, что он всегда мечтал только о золотой Олимпийской медали. Но видимо мечта, это не цель :)»

42:40 (Состояние вашей правого голеностопа и ваше психическое состояние во время трех месяцев до Олимпиады).

Что касается нынешнего состояния моих травм, честно говоря, я не знаю деталей текущего состояния, я прошел много существенных (медицинских) осмотров, но некоторые части связки уже были повреждены, и новые травмы, которые я получил (на тренировке Кубка NHK) были столь сложны, что осмотры не могли выявить что было не так (что было неправильно). Появилось так много новых видов боли. Таким образом, не ясно, что именно причиняет какую боль и какой вид лечения будет работать лучше всего на данный момент. Что ж, возможно, я должен здесь остановится…? (смех)

Касаемо моего психического состояния на протяжении последних трех месяцев, … что ж… что вы хотите, чтобы я сказал? (горький смех) Я не думаю, что были моменты, когда мое собственное психическое состояние или мое собственное умонастроение вело меня в негативном направлении. Но окружение, ситуация, статус, состояние и т. д. все эти внешние факторы вовлекли меня в нечто крайне негативное. Я посвятил всего себя катанию; я отказался от множества вещей. Я думаю, что со мной все в порядке, пока у меня есть только фигурное катание. Поэтому, были моменты, когда я всё думал, что я буду делать если мне придётся уйти из фигурного катания. Фактически, даже сейчас не ясно, что будет дальше в нынешнем состоянии (моей лодыжки). Так что это немного запутанная ситуация.

Что ж, пресс-конференция в идеале не должна заканчиваться таким вопросом, так что…

Как вы знаете, у моей истории в некотором роде Счастливый конец. Разумеется, я очень счастлив, что смог так кататься. Я увидел Олимпийскую эмблему; так много людей болели за меня. И мои настоящие сокровенные чувства таковы: я не хочу, чтобы меня ненавидели. Чем больше людей смотрят на меня и чем больше я говорю, тем больше меня ненавидят (грустный смех). Обо мне напишут столько разных вещей. Скорее всего будет намного больше статей, содержащих ложь и неправду. Но все это не изменит того, что я сказал или сделал на самом деле. И в этот раз я чувствую, что могу гордиться своей Олимпийской медалью.

Так что с этих пор я хочу жить, как олимпийский чемпион.

Спасибо вам большое.

(Конец)

Ссылки:

Транскрипт английской части

Перевод японской части на английский

Видео оригинал интервью

