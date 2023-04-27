Шченсны - лучший, Фаджоли - худший. Оценки игрокам «Юве» после ничьей с «Болоньей»
В рамках 32-го тура Серии А «Болонья» принимала на своем поле «Ювентус».
Туринский клуб находится в подвешенном состоянии из-за скандалов, не понимая, чего ждать по итогам сезона. Неизменно одно - нужно побеждать.
Команда Аллегри не выигрывает уже четыре тура подряд, а теперь эта цифра увеличилась до пяти, поскольку с «Болоньей» туринцы также справиться не смогли.
Большую часть матча «Юве» исполнял роль догоняющего из-за пропущенного на 10-й минуте гола. Отыграться удалось только на 60-й, благодаря голу Аркадиуша Милика. На этом голевая «феерия» и иссякла.
Добавим, что Милик на 31-й минуте не реализовал пенальти.
Портал Sofascore назвал Войчеха Шченсного лучшим игроком «Ювентуса» в матче, оценив его выступление в 7,5 баллов.
Слабейшим звеном команды этим вечером был Николо Фаджоли, оцененный в 5,9 баллов.
Оценки основного состава.
Оценки запасным.
Милика тож, непонятно с чего убрал. Мужик только забил, почувствовал момент. Уверен, он бы точно замкнул прострел Гатти. Влахович же все проспал..