В рамках 32-го тура Серии А «Болонья» принимала на своем поле «Ювентус».

Туринский клуб находится в подвешенном состоянии из-за скандалов, не понимая, чего ждать по итогам сезона. Неизменно одно - нужно побеждать.

Команда Аллегри не выигрывает уже четыре тура подряд, а теперь эта цифра увеличилась до пяти, поскольку с «Болоньей» туринцы также справиться не смогли.

Большую часть матча «Юве» исполнял роль догоняющего из-за пропущенного на 10-й минуте гола. Отыграться удалось только на 60-й, благодаря голу Аркадиуша Милика. На этом голевая «феерия» и иссякла.

Добавим, что Милик на 31-й минуте не реализовал пенальти.

Портал Sofascore назвал Войчеха Шченсного лучшим игроком «Ювентуса» в матче, оценив его выступление в 7,5 баллов.

Слабейшим звеном команды этим вечером был Николо Фаджоли, оцененный в 5,9 баллов.

Оценки основного состава.

Оценки запасным.