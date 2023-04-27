Туринская Старушка
Блог

Шченсны - лучший, Фаджоли - худший. Оценки игрокам «Юве» после ничьей с «Болоньей»

Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик
Клубы Клубы
Болонья Болонья
Николо Фаджоли Николо Фаджоли
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
серия А Италия серия А Италия
Ювентус Ювентус
Футбол Футбол

В рамках 32-го тура Серии А «Болонья» принимала на своем поле «Ювентус».

Туринский клуб находится в подвешенном состоянии из-за скандалов, не понимая, чего ждать по итогам сезона. Неизменно одно - нужно побеждать.

Команда Аллегри не выигрывает уже четыре тура подряд, а теперь эта цифра увеличилась до пяти, поскольку с «Болоньей» туринцы также справиться не смогли.

Большую часть матча «Юве» исполнял роль догоняющего из-за пропущенного на 10-й минуте гола. Отыграться удалось только на 60-й, благодаря голу Аркадиуша Милика. На этом голевая «феерия» и иссякла.

Добавим, что Милик на 31-й минуте не реализовал пенальти.

Портал Sofascore назвал Войчеха Шченсного лучшим игроком «Ювентуса» в матче, оценив его выступление в 7,5 баллов.

Слабейшим звеном команды этим вечером был Николо Фаджоли, оцененный в 5,9 баллов.

Оценки основного состава.

Оценки запасным.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juveforzajuve
Что то рано вернули очки, мотивация похоже вообще пропала
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Фаджолли худший? что за бред??
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vel
Не понимаю я этих оценок. Как Фаджоли мог быть худшим? Я вообще этой замены Аллегри не понял. Сломает парня, бездарь. Вся команда стоит, пасует только назад, Фаджо единственный сохраняет мяч и устремляет взгляд вперед. Другое дело, что там один Милик.

Милика тож, непонятно с чего убрал. Мужик только забил, почувствовал момент. Уверен, он бы точно замкнул прострел Гатти. Влахович же все проспал..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий