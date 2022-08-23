«Это только начало». Хуан Куадрадо призывает к единству болельщиков с командой после ничьей с «Сампдорией»

Хуан Куадрадо призвал болельщиков и команду объединиться после безголевой ничьей «Ювентуса» с «Сампдорией» вчера вечером.

Сейчас на счету подопечных Макса Аллегри четыре очка из шести возможных, в следующем туре «Юве» ждет встреча с «Ромой» Жозе Моуринью.

Бьянконери активно провели лето на трансферном рынке, состав команды пополнили несколько ключевых игроков. После неудачного прошлого сезона болельщики ожидали от «Юве» мощного старта, поэтому ничья с «Сампдорией» многих обескуражила.

Однако, впереди еще 36 матчей, Хуан Куадрадо уверен, что не время паниковать – время объединяться.

«Это только начало. Мы должны сохранять единство, чтобы достичь наших целей. Вместе мы сильнее», - цитирует футболиста Corriere dello Sport.