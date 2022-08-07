«Это футболист с запредельной зарплатой». Гаттузо комментирует слухи о переходе Артура в «Валенсию»

После товарищеского матча между «Валенсией» и «Аталантой» главный тренер испанского клуба Дженнаро Гаттузо ответил на вопросы журналистов о трансферном рынке, сделав весьма четкое заявление.

«Артур? Это футболист с запредельной зарплатой. В данный момент у нас нет финансовой возможности, чтобы подписывать игроков такого плана».

Подобное заявление со стороны тренера резко остудило пыл болельщиков «Ювентуса», считавших уход Артура вопросом времени. Руководство клуба упорно работает над его трансфером, но зарплата в 5 млн евро в год пугает заинтересовавшиеся клубы.