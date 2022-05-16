Бернардески попрощался с Кьеллини

"Я имел честь знать этого человека и спортсмена, я имел удовольствие разделить моменты радости, страсти, разочарования, гнева и любви с тобой и твоей семьей. Ты был для меня образцом, присутствовал рядом в моменты трудностей и в моменты счастья. Ты - Брат на поле, и если я закрою глаза, то всё равно вижу тебя там, на Уэмбли, поднимающим тот самый кубок!

Ты заслужил эту победу в своей выдающейся карьере. Ты заслуживаешь абсолютной признательности за всё, что сделал и доказал за 17 лет. Ты представляешь историю "Ювентуса" и сборной, но, прежде всего, ты олицетворяешь скромность, честность и уважение. За всё это и многое другое, я просто говорю тебе... СПАСИБО... Я люблю тебя, БРАТ! Увидимся завтра @giorgiochiellini".

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