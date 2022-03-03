Данило поддерживает товарищей после матча с «Фиорентиной» : «Ювентус» показал, что у него сильная команда»

Вчера вечером «Ювентус» одержал тяжелую победу над «Фиорентиной» со счетом 1:0, что даст команде Аллегри преимущество перед ответным матчем полуфинала Кубка Италии.

Независимо от того, каким образом была достигнута цель, «Юве» показал стабильную игру хотя стартовый состав сильно изменился, команда сохраняла высокий уровень концентрации, чтобы выдержать давление «Фиорентины».

Данило настаивает на том, что его команда здесь, чтобы выиграть турнир.

«Кубок Италии — наша цель», — сказал Данило после окончания матча.

«Сегодня мы показали, что у нас сильная команда и что мы на правильном пути. Я очень рад за ребят, потому что они так усердно работали и жертвовали собой. Нам не хватало травмированных игроков, но мы показали, что мы готовы играть. Теперь нам предстоит второй матч на глазах у наших болельщиков».

Вы должны отдать должное как игрокам, так и тренеру Максу Аллегри, учитывая то, как сильно истощенная команда боролась за тяжелую победу над «Фиорентиной». Однако работа, безусловно, еще не закончена.