🛁 Жесткая традиция в «Спартаке»: бросают в ванну со льдом тренера по физподготовке. Освежили и нового итальянца

Идея Джикии и Мирзова.

«Спартак» закончил сборы в ОАЭ, а под конец традиционно досталось тренеру по физподготовке. За все мучения Джампьеро Ашенци закинули в ванну со льдом – такой ритуал в команде уже два года.

Все началось зимой 2020-го в ОАЭ – тогда футболисты впервые отомстили за бешеные нагрузки Владимиру Чепзановичу (вот видео, таймкод – 3:35).

«Это был шок, – говорил Чепзанович. – Ни в одной команде со мной так не поступали. Когда на улице 35 градусов, а ты попадаешь в минус 20, это шок для организма. До последнего не понимал, куда они меня несут. Между нами только профессиональные отношения: игроки меня слушают и уважают. А когда тренировка закончилась, они захотели «поблагодарить». Такая обратная связь».

Тогда досталось и двум помощникам Чепзановича – Рамилю Шарипову и Александру Зайченко.

«К сожалению, меня и Сашу Зайченко тоже бросали, – говорил Шарипов. – Просто по очереди и в другие дни! Один раз я убежал, когда почувствовал, что затевают, но на следующий день купания со льдом не избежал. На камеру не сняли, а так нас освежили. Джикия не пропустит случая, чтобы повеселить команду такими шутками».

«Да, это началось при Тедеско, Чепзановича окунали два сезона подряд, – говорит Sports.ru Артем Ребров. – Придумали Джикия и Мирзов – массовики-затейники.

Посыл понятен: вы нас мучили все сборы, а теперь – получайте! Все это спонтанно, взяли и понесли. Помню, Чепзанович еще кричал: «Дайте телефон выложить, дайте телефон выложить». Ага, щаз!»

Фото: spartak.com