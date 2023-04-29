94 комментария

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ЦСКА – чемпион! Самый титулованный русский клуб в истории с самым дорогим составом в лиге

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Сергей Федоров Сергей Федоров
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Константин Окулов Константин Окулов
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Адам Рейдеборн Адам Рейдеборн
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Все, что нужно знать про триумф армейцев.

Официально: ЦСКА – лучшая команда Фонбет КХЛ-2022/23. Москвичи едва не выбили максимум матчей в плей-офф (27 из 28 возможных), но все-таки забрали Кубок Гагарина.

Уже второй подряд и третий за пять лет – а с учетом того, что один сезон прервали из-за коронавиуса, получается третий за четыре сезона. Но это и вообще третий трофей ЦСКА в российской истории. За 31 год и финалов-то было не так много.

Но три трофея с 2019 года – это мощно. И неудивительно, что в нынешнем составе есть игроки, которые поднимали над собой и два предыдущих кубка. Вот они, хранители чемпионских традиций. 

Любопытно, что Нестеров и Григоренко после первого Кубка Гагарина успели даже поиграть за океаном, но оба вовремя вернулись, чтобы собрать приличную коллекцию трофеев.

Шесть человек в составе-2023 из состава-2019 – неплохо по хоккейным меркам, где клуб может полностью обновиться за одно межсезонье. В этом смысле ЦСКА – пример стабильности. 

Кстати, именно опытные игроки и тащили команду по ходу этого плей-офф.

Кроме того, армейцы обязаны своему голкиперу Адаму Рейдеборну, который многих – в первую очередь соперников – удивил в плей-офф. За всю регулярку-2022/23 у шведа только 1 сухой матч. В плей-офф – сразу 5! Да и статистика резко выросла по сравнению с чемпионатом (91,2% ОБ, КН – 2,30).

Кстати, считается, что вратарь – это полкоманды, но в платежной ведомости ЦСКА (по данным «СЭ») Рейдеборн с зарплатой 35 млн не входил даже в топ-12. Вот как выглядят самые большие контракты в команде без учета бонусов.

К слову, деньги – одна из причин, почему ЦСКА который год идет в лидерах лиги. Генеральный спонсор «Роснефть» выделяет достаточно, чтобы команда ни в чем себе не отказывала и могла закупаться хоккеистами прямо до потолка зарплат (900 млн).

В этом сезоне именно московские армейцы – лидеры по затраченным суммам на контракты игроков.

Но надо заметить, что ЦСКА не единственный богач в лиге. Как видно из таблицы, шесть клубов вполне могут посоперничать с ним в размере кошелька, но никто из них в последние годы не показал такой стабильности, как армейцы.

За последние годы ЦСКА стал самым титулованным клубом КХЛ – у него три Кубка Гагарина, как и у «Ак Барса», но куда больше выходов в финал.

Так что можно считать нынешний ЦСКА достойным продолжателем традиций советской команды. Да, сегодня у команды реально много денег, но и в СССР возможности армейцев были ничуть не меньше.

И все это, кстати, не отменяет величие того ЦСКА.

Тут, пожалуй, стоит пояснить про пятикратное чемпионство России у армейцев. Полное название КХЛ – чемпионат Континентальной хоккейной лиги –  Чемпионат России по хоккею. Поэтому помимо Кубка Гагарина команды формально разыгрывают и титул чемпиона России – ей становится российская команда, занявшая наивысшее место по итогам всего сезона (если б, например, в финале-2014 «Металлург» проиграл пражскому «Льву», то чехи получили бы титул обладателей Кубка Гагарина, а уральцы стали чемпионами России).

Но так было не всегда. Перед сезоном-2014/15 был проведен эксперимент – чемпионом России признавался лучший российский клуб в регулярном чемпионате. Так ЦСКА получил свой первый титул в XXI веке, после чего чемпиона стали определять, как прежде.

Куда интереснее чемпионство армейцев в сезоне-2019/20, который был остановлен после четвертьфиналов конференций.

• 25 марта лига официально объявила, что сезон доигран не будет.

• 7 мая вышел пресс-релиз, что КХЛ не будет определять призеров чемпионата, а все клубы, прошедшие в во второй раунд, займут технически единое место 1-8.

• А в июле, когда команды уже начинали готовиться к новому сезону, федерация хоккея России назвала ЦСКА – лучший клуб регулярки – чемпионом России по хоккею-2020. Серебро, кстати, тогда дали сразу двум командам: СКА и «Ак Барс» набрали одинаковое количество очков.

Так что есть брать именно чемпионаты России, то Игорь Никитин выиграл их с ЦСКА столько же, сколько и Сергей Федоров. А Дмитрий Квартальнов тоже вошел в историю армейцев как тренер-чемпион. Махинациями ФХР в 2014-м попал в достойнейшую компанию.

Федоров уже в топе тренеров КХЛ по трофеям – обошел Воробьева и догнал Быкова

Самый преданный боец чемпионов. Начинал в КХЛ с Радуловым, бил Капризова по лицу, тренировался в медовый месяц

Узнаете в лицо всех обладателей Кубка Гагарина-2023?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

94 комментария

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Сергей Земсков
Спасибо матч ТВ что мы смотрим рожи комментаторов а не хоккеистов
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Андрей Стоянов
ЦСКА с победой!
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Сергей Березин
Молодцы обе коамнды. Интересный получился финал. Оторваться было тяжело
+30
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Rus Donskoy
Горжусь Цска!!да ещё в 100 е клуба!
+31
-6
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Eliza77
Поздравляю ЦСКА с победой в 100летний юбилей !
+16
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Сергей Земсков
Ответ Даня Чебыкин
с комментаторами вообще позорище... просто слов нет какой зашквар. федоров просто отбитый или упоротый неадекват.
идёт награждение, подумают кубок А мы смотрим как они базарят Это вообще жесть
+13
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Eliza77
Ротенберг пятнами покрылся
+11
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+9
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Skif63
Сегодня двойной праздник! Казань и Грозный победили! С победой ребята!
+10
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anton jakushev
По традиции 7 матч за ЦСКА!
+10
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+8
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KRAN
Ответ Skif63
Сегодня двойной праздник! Казань и Грозный победили! С победой ребята!
Тогда уж четверной, девки в рукомяч Кубок взяли а в ногомяч у Звезды 2005 выиграли.
+8
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+8
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KRAN
Ответ anton jakushev
По традиции 7 матч за ЦСКА!
В гостях
+8
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Дмитрий Шумак
Кто бы мог подумать что ЦСКА возьмёт кубок, казалось СКА сильнее, Локо в поряде, Ак Барс главный фаворит кубка но...Середина сезона буксовали страшно, Плей-офф серия 1/8 (3-1) вели с Северсиалью в итоге победа в 7 матче, 1/4 финала, (3-1) вели с Локомотивом в итоге в 7 матче победа, финал опять 3-1 и победа в 7 матче...И Ак Барс не менее достоин кубка, но Чемпион один.
+8
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Grey_Wolf
Ответ Prokuror Prokurorov
То ли Федоров топ коуч, то ли багаж Никитина бездонный.
Сам вот как раз думал над этим вопросом )) Мне пока кажется, что топ - всё же Билялетдинов. Мега крут. Федоров очень хорош, но второй сезон - это точно не багаж Никитина. Много ребят ушло из команды. ЦСКА с победой!
+8
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cskamax
Аааааа! Всё нервы оставил! В этом году суперфинал вышел! С победой! Соперникам спасибо за игру!
+7
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+6
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NYS63
ЦСКА - ЧЕМПИОН 2023!!!! Молодцы!!! Фёдорову огромное спасибо за команду!!!!
+6
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Vlad Gachinsky
ЦСКА 🥇🥇🥇
+6
-1
+5
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Ильдар Ибрагимов
В чемпионате СССР все наверное знают как ЦСКА стал гегемоном, там все просто: хорошему игроку другой команды исполняется 18 лет (возраст призыва), приходит к нему ЦСКА и говорит "повестка или за нас играй"...ну это примерно то же, что произошло с Федотовым по окончанию прошлого сезона..
+5
0
+5
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Даня Чебыкин
Ответ Сергей Земсков
Спасибо матч ТВ что мы смотрим рожи комментаторов а не хоккеистов
с комментаторами вообще позорище... просто слов нет какой зашквар. федоров просто отбитый или упоротый неадекват.
+9
-4
+5
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anobb
ЦСКА с победой!
+5
0
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Alamarrr
Красавцы!
+5
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Prokuror Prokurorov
То ли Федоров топ коуч, то ли багаж Никитина бездонный.
+6
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Skif63
Ответ KRAN
Тогда уж четверной, девки в рукомяч Кубок взяли а в ногомяч у Звезды 2005 выиграли.
Согласен! Праздник для ЦСКА в в четырёх видах спорта!
+4
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SergLuga
Ответ Марат Габидуллин
казань могла купить последние чемпионство суперлиги но не как кубки Гагарина ,я не отрицаю что проигрывать нужно достойно не так позорно
Я не болельщик ЦСКА и к Казани отношусь с уважением. Деньги не всегда, но решают многое. Лучшие игроки идут на большую зарплату. По поводу судейства, ошибаются во все стороны. Заинтересованной стороне кажется, что их засуживают. Это спорт, нужно с уважением к соперникам относится.
+2
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Андрей Балахнин
Армейцев Москвы с Победой) Ак Барсу спасибо за серию. Валидольная серия, валидольный финал) Гуляем)
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Леонид Драга
Я старый и болею за Динамо с 1963 года. Но когда Динамо вылетает из ПО я болею за ЦСКА.
Поздравляю с победой друзей армейцев!!!
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