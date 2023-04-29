94 комментария

Все, что нужно знать про триумф армейцев.

Официально: ЦСКА – лучшая команда Фонбет КХЛ-2022/23. Москвичи едва не выбили максимум матчей в плей-офф (27 из 28 возможных), но все-таки забрали Кубок Гагарина.

Уже второй подряд и третий за пять лет – а с учетом того, что один сезон прервали из-за коронавиуса, получается третий за четыре сезона. Но это и вообще третий трофей ЦСКА в российской истории. За 31 год и финалов-то было не так много.

Но три трофея с 2019 года – это мощно. И неудивительно, что в нынешнем составе есть игроки, которые поднимали над собой и два предыдущих кубка. Вот они, хранители чемпионских традиций.

Любопытно, что Нестеров и Григоренко после первого Кубка Гагарина успели даже поиграть за океаном, но оба вовремя вернулись, чтобы собрать приличную коллекцию трофеев.

Шесть человек в составе-2023 из состава-2019 – неплохо по хоккейным меркам, где клуб может полностью обновиться за одно межсезонье. В этом смысле ЦСКА – пример стабильности.

Кстати, именно опытные игроки и тащили команду по ходу этого плей-офф.

Кроме того, армейцы обязаны своему голкиперу Адаму Рейдеборну, который многих – в первую очередь соперников – удивил в плей-офф. За всю регулярку-2022/23 у шведа только 1 сухой матч. В плей-офф – сразу 5! Да и статистика резко выросла по сравнению с чемпионатом (91,2% ОБ, КН – 2,30).

Кстати, считается, что вратарь – это полкоманды, но в платежной ведомости ЦСКА (по данным «СЭ») Рейдеборн с зарплатой 35 млн не входил даже в топ-12. Вот как выглядят самые большие контракты в команде без учета бонусов.

К слову, деньги – одна из причин, почему ЦСКА который год идет в лидерах лиги. Генеральный спонсор «Роснефть» выделяет достаточно, чтобы команда ни в чем себе не отказывала и могла закупаться хоккеистами прямо до потолка зарплат (900 млн).

В этом сезоне именно московские армейцы – лидеры по затраченным суммам на контракты игроков.

Но надо заметить, что ЦСКА не единственный богач в лиге. Как видно из таблицы, шесть клубов вполне могут посоперничать с ним в размере кошелька, но никто из них в последние годы не показал такой стабильности, как армейцы.

За последние годы ЦСКА стал самым титулованным клубом КХЛ – у него три Кубка Гагарина, как и у «Ак Барса», но куда больше выходов в финал.

Так что можно считать нынешний ЦСКА достойным продолжателем традиций советской команды. Да, сегодня у команды реально много денег, но и в СССР возможности армейцев были ничуть не меньше.

И все это, кстати, не отменяет величие того ЦСКА.

Тут, пожалуй, стоит пояснить про пятикратное чемпионство России у армейцев. Полное название КХЛ – чемпионат Континентальной хоккейной лиги – Чемпионат России по хоккею. Поэтому помимо Кубка Гагарина команды формально разыгрывают и титул чемпиона России – ей становится российская команда, занявшая наивысшее место по итогам всего сезона (если б, например, в финале-2014 «Металлург» проиграл пражскому «Льву», то чехи получили бы титул обладателей Кубка Гагарина, а уральцы стали чемпионами России).

Но так было не всегда. Перед сезоном-2014/15 был проведен эксперимент – чемпионом России признавался лучший российский клуб в регулярном чемпионате. Так ЦСКА получил свой первый титул в XXI веке, после чего чемпиона стали определять, как прежде.

Куда интереснее чемпионство армейцев в сезоне-2019/20, который был остановлен после четвертьфиналов конференций.

• 25 марта лига официально объявила, что сезон доигран не будет.

• 7 мая вышел пресс-релиз, что КХЛ не будет определять призеров чемпионата, а все клубы, прошедшие в во второй раунд, займут технически единое место 1-8.

• А в июле, когда команды уже начинали готовиться к новому сезону, федерация хоккея России назвала ЦСКА – лучший клуб регулярки – чемпионом России по хоккею-2020. Серебро, кстати, тогда дали сразу двум командам: СКА и «Ак Барс» набрали одинаковое количество очков.

Так что есть брать именно чемпионаты России, то Игорь Никитин выиграл их с ЦСКА столько же, сколько и Сергей Федоров. А Дмитрий Квартальнов тоже вошел в историю армейцев как тренер-чемпион. Махинациями ФХР в 2014-м попал в достойнейшую компанию.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид