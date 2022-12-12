В Челябинске прошел мощный Матч звезд КХЛ: креативные буллиты, артисты рядом с тренерами и хет-трик 17-летнего Демидова

Девять лет Челябинск ждал, когда Фонбет Матч Звезд КХЛ вернется на Урал. Ожидание подогревалось тем, что неделя звезд не проводилась с 2019 года: мешала пандемия. Поэтому в 2022-м организаторы пообещали устроить крутое шоу – и у них получилось.

В субботу все началось с песни, сочиненной специально к матчу звезд – ее исполняли ST, Наzима, Анет Сай и Slame. Шоу началось на трибунах с выступления ST, затем началась заливка льда, и Наzима выехала на замбони. Установкой ворот занимались маскоты клубов – оказалось, готовили сцену для Анет Сай. Закончилось все выходом арбитров и выступлением Slame из судейского бокса.

После исполнения песни артисты заняли свои места на тренерских скамейках. Роману Ротенбергу со сборной дивизиона Боброва помогал ST, Виктору Козлову в дивизионе Чернышева – Наzима, Сергею Федорову в дивизионе Тарасова – Анет Сай, а Slame занял место рядом с Ильей Воробьевым в дивизионе Харламова.

Креативным оформлением матча звезда в Челябинске занимались не только организаторы – большое спасибо нужно сказать за него и игрокам, которые заранее подготовились к конкурсам. Особенно заметно это было в конкурсе на самый эффектный буллит, который разделили на две номинации – хоккейное мастерство и шоу.

В первой победил Джереми Бракко из «Барыса» – его выбрало специальное жюри.

А вот во второй претендентов было много.

Андрей Алтыбармакян вышел исполнять штрафной бросок в плаще в виде лаваша, а на клюшку у него был насажен импровизированный шашлык. Наверняка после этого буллита выручка местных буфетов выросла в разы.

«Не знаю, как ребята доставили сюда эту клюшку-шашлык, я увидел ее только здесь, килограмм пять весит, наверное, – делился эмоциями Алтыбармакян. – Идею разработали с пресс-службой клуба – наверное, надо было зрителей шашлыком угостить, чтобы проголосовали. Тренер разрешает есть шашлык, если бегать не так, как я в первом конкурсе. Хотел показать скорость, ребята сказали: «Не закладывай сильно». Первый поворот проскочил, а на втором заложил – очень хотел прямо вылететь. Вот и вылетел, только в борт. Со второго раза вроде неплохо, так что все нормально».

За Александра Шарова все решила его фамилия – нападающий вышел на лед с шариками сине-бело-голубых цветов как у «Сибири», за которую он играет. А дальше пришлось хитрить: вратарь Евгений Аликин точно не ожидал, что Шаров лопнет один из шариков и из него выскочит шайба.

«Идея с шарами была нашей пресс-службы, сказали, что фамилия у меня такая, – раскрыл секрет Шаров после шоу. – Это шоу, это прикольно, почему бы и нет. Леши Дорохова была первоначальная задумка, предложили, я согласился. Пока все очень здорово, получаю удовольствие, отдыхаю, еще столько всего впереди».

Затем себя показали московские динамовцы – например, красивый бросок исполнил Эрик О’Делл. Стоп, он же не приехал из-за травмы? Секрет прост: его одноклубник Дмитрий Рашевский надел свитер с фамилией своего партнера, отрастил черную бороду и заговорил по-английски. Получилось очень похоже, а главное, передал классный привет коллеге.

«Хотели поддержать нашего канадского товарища, – рассказывал Дмитрий. – У него случилась неприятная травма, не смог приехать. Думаю, ему будет приятно, буквально месяц назад в голову пришла такая простая, но позитивная идея. Какие еще были идеи? Не буду разглашать, но такого, как у Андрея Алтыбармакяна, не было».

Другой динамовец, Андрей Миронов, вернул зрителей в 2015 год. Ради его броска в Челябинск приехал Александр Еременко, который уже закончил карьеру. Они повторили буллит на тележке из супермаркета, но в этот раз поменялись местами. Получилось даже лучше – Еременко свой бросок смог забить.

«Решили повторить, но чуть по-другому – Еременко карьеру завершил, теперь пусть голы забивает. Он работает тренером по вратарям в системе «Динамо», предложил ему, он согласился развеяться», – делился впечатлениями Миронов.

Тренер СКА Роман Ротенберг вышел креативить вместе с сыном – Романом Романовичем.

Но победил в конкурсе Николай Голдобин из дивизиона Харламова. Он для штрафного броска надел очки Ильи Воробьева и примагнитил шайбу к клюшке. Получилось стильно и смешно – заслуженная победа в голосовании болельщиков.

После игры нападающий раскрыл все секреты: «Буллит придумали мои ребята из Магнитогорска. С очками – наша с Ильей Петровичем импровизация. Там плюс, наверное, чуть-чуть глаза болят».

За победу в конкурсе Фонбет вручил Голдобину приз – чек на миллион рублей, который Николай пообещал отправить на благотворительность: «Само собой, что пожертвую эту сумму в какую-то из благотворительных организаций. Сто процентов».

Помимо самых эффектных буллитов запомнился момент в конкурсе «круг на скорость» – перед забегом Павла Порядина хоккеисты дивизиона Харламова выстроились в коридор, чтобы отправить товарища в забег. Получилось – Павел стал победителем конкурса с результатом 13,121 секунды.

Суббота закончилась полуфиналами. Дивизион Боброва обыграл дивизион Тарасова со счетом 9:7, а представители команды Харламова были сильнее чернышевцев – 8:5.

В воскресенье команды продолжили соревноваться в конкурсах. Сначала соревновались вратари – нужно было отразить шесть буллитов от соперников. Победил челябинец Илья Проскуряков, не пропустивший ни разу. Чуть хуже был Андрей Кареев, которому забил только Илья Сафонов. По две шайбы пропустили Алексей Колосов и Максим Дорожко.

После конкурса Проскуряков поделился эмоциями: «Ощущения потрясающие. Удалось сохранить ворота, все броски были сложные! Матч звезд – отличный момент, чтобы всех увидеть, пообщаться».

В конкурсе на точность бросков нужно было сбить все пять мишеней на воротах и при этом уложиться в 15 шайб. Александр Шаров и Николай Голдобин сбили все мишени, но игрок «Металлурга» потратил на это 10 шайб – на пять меньше нападающего «Сибири». После победы в конкурсе на самый эффектный буллит Голдобин принес команде Харламова победу во втором испытании за два дня.

Закончилось все конкурсом капитанов, где лучшим был Александр Никишин из дивизиона Боброва.

По итогам мастер-шоу это была единственная победа у команды Романа Ротенберга. Лучшими же стали игроки Ильи Воробьева.

Закончилось все решающими матчами за звание лучшего дивизиона в формате 3 на 3. В игре за символическую бронзу основное время закончилось со счетом 10:10. Лучшим был 17-летний Иван Демидов из дивизиона Тарасова, который оформил хет-трик, а в послематчевых буллитах реализовал победный бросок. Кстати, накануне он отметил день рождения и получил торт от Анет Сай.

После игры Иван не скрывал эмоций: «Родителям скажу, что побывал в раю – это просто праздник хоккея, очень понравилось! Еще перед игрой главный тренер сказал, что попробуем снять вратаря. На буллитах хотел сделать что-то прикольное, но первый бросок не получилось реализовать. Потом решил дать простака, нельзя было подводить команду. Дали второй шанс, реализовал его».

А чемпионом Фонбет Матча Звезд КХЛ стал дивизион Боброва под руководством Романа Ротенберга – к концу встречи они вели 7:4, и Илье Воробьеву пришлось снимать вратаря. Вытащить команду снова мог Голдобин – забросил две шайбы и сократил счет до минимума. Но было поздно – представители Запада выиграли 7:6.

Важно добавить, что шоу по ходу Матча звезд разворачивалось не только на льду – было много разных активностей для болельщиков, игровые зоны, аттракционы с броском на силу, автограф-сессии хоккеистов. Также зрителей развлекали маскоты – они были звездами и на площадке, и на трибунах, и в подтрибунном помещении.

Кажется, мы действительно соскучились по таким ярким хоккейным шоу – тем приятнее знать, что через год оно вернется снова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

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