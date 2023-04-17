У Дзюбы хет-трик из ассистов, у Глушенкова – 4 гола в 4 матчах. Весной «Локо» (почти) неудержим

Уложили «Оренбург» – 4:1.

«Локомотив» уже к получасу игры сделал результат в выездном матче с «Оренбургом» (4:1): дубль Максима Глушенкова и гол Наира Тикнизяна – обоим ассистировал Дзюба. Во втором тайме Артем выписал хет-трик из голевых, помогая забить Камано.

Результативность «Локо» после зимней паузы – космос.

Глушенков оформил уже второй дубль за сезон в Оренбурге. Да еще и повторил голешник в девятку

Особенно красивым вышел второй гол Глушенкова: Максим в 25 метрах от ворот подработал под левую и шикарным обводящим ударом закинул мяч в девятку.

Интересно, что в первом туре Глушенков уже проделывал такой трюк на оренбургском стадионе, но только в другие ворота и в составе «Крыльев». Самарцы тогда победили 4:2, а 23-летний нападающий набрал 2+1 во втором тайме – и один из голов получился почти копией сегодняшнего.

В матче с «Локо» «Оренбург» ответил своей красотой в девятку, но гол Дмитрия Воробьева так и остался для хозяев поля последним.

• Глушенков в потрясающей форме – забил уже 4 гола в 4 последних матчах за «Локо». До этого досталось «Зениту» (1:2) и «Краснодару» (3:2). В шести играх РПЛ за «Локо» у нападающего 4+2, он не забил и не отдал только в игре с «Пари НН» (4:0).

• Теперь у Максима, игравшего до зимы за «Крылья », 9+7 в 22 матчах Премьер-лиги. Среди россиян он лидирует по гол+пас вместе Федором Чаловым (14+2), дальше – Владимир Писарский (14+1), Александр Соболев (9+5) и Николай Комличенко (8+5). Ах да, у Малкома вообще 16+6.

Дзюба разрывает – сделал первый ассистентский хет-трик в РПЛ за два года. Уже 10 очков по гол+пас в 6 матчах

Да, Артем продолжает мстить всем командам, которые не поверили в него в прошлом году. Наверняка форвард не забыл о резких словах президента «Оренбурга» в свой адрес: «Мы не берем таких. Хотим, чтобы у нас в коллективе была химия. Взять его, чтобы нянчиться?»

• Теперь у Дзюбы три голевые в Оренбурге – по данным Opta, такого не было в РПЛ с 2021 года, когда трижды ассистировали Арсен Захарян и Рифат Жемалетдинов. Сам Артем уже делал три голевые в мае 2019-го – в матче против ЦСКА. А четыре ассиста за матч за последние годы оформлял только Мубарак Буссуфа за «Анжи» в 2012 -м.

«Неделя была тяжелой, – сказал Артем после «Оренбурга». – Мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом». Возможно, я слишком требовательный к себе, но по моим ощущениям я мог лучше сыграть с «Зенитом». Сегодня важно было сыграть на команду, безумно счастлив отдать три голевые передачи».

• Дзюба с отрывом лучший ассистент за последние 10 сезонов: у него 62, дальше идут Жоаозиньо (50), Тимофей Калачев (43), Алексей Ионов (37), Алан Дзагоев (36) и Кристиан Нобоа (35).

• Этой весной у 34-летнего форварда уже 6+4 в 6 матчах за «Локо» в РПЛ.

• Москвичи после зимней паузы неудержимы (сейчас на 10-м месте): 5 побед в 6 матчах с общим счетом 16:6. Единственное поражение – от «Зенита» в прошлом туре (1:2).

Фото: fclm.ru