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У Дзюбы хет-трик из ассистов, у Глушенкова – 4 гола в 4 матчах. Весной «Локо» (почти) неудержим

Максим Глушенков Максим Глушенков
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Артем Дзюба Артем Дзюба
Дмитрий Воробьев Дмитрий Воробьев
Футбол Футбол

Уложили «Оренбург» – 4:1.

«Локомотив» уже к получасу игры сделал результат в выездном матче с «Оренбургом» (4:1): дубль Максима Глушенкова и гол Наира Тикнизяна – обоим ассистировал Дзюба. Во втором тайме Артем выписал хет-трик из голевых, помогая забить Камано.

Результативность «Локо» после зимней паузы – космос.

Глушенков оформил уже второй дубль за сезон в Оренбурге. Да еще и повторил голешник в девятку

Особенно красивым вышел второй гол Глушенкова: Максим в 25 метрах от ворот подработал под левую и шикарным обводящим ударом закинул мяч в девятку.

Интересно, что в первом туре Глушенков уже проделывал такой трюк на оренбургском стадионе, но только в другие ворота и в составе «Крыльев». Самарцы тогда победили 4:2, а 23-летний нападающий набрал 2+1 во втором тайме – и один из голов получился почти копией сегодняшнего.

В матче с «Локо» «Оренбург» ответил своей красотой в девятку, но гол Дмитрия Воробьева так и остался для хозяев поля последним. 

• Глушенков в потрясающей форме – забил уже 4 гола в 4 последних матчах за «Локо». До этого досталось «Зениту» (1:2) и «Краснодару» (3:2). В шести играх РПЛ за «Локо» у нападающего 4+2, он не забил и не отдал только в игре с «Пари НН» (4:0).

• Теперь у Максима, игравшего до зимы за «Крылья », 9+7 в 22 матчах Премьер-лиги. Среди россиян он лидирует по гол+пас вместе Федором Чаловым (14+2), дальше – Владимир Писарский (14+1), Александр Соболев (9+5) и Николай Комличенко (8+5). Ах да, у Малкома вообще 16+6.  

Дзюба разрывает – сделал первый ассистентский хет-трик в РПЛ за два года. Уже 10 очков по гол+пас в 6 матчах

Да, Артем продолжает мстить всем командам, которые не поверили в него в прошлом году. Наверняка форвард не забыл о резких словах президента «Оренбурга» в свой адрес: «Мы не берем таких. Хотим, чтобы у нас в коллективе была химия. Взять его, чтобы нянчиться?»

• Теперь у Дзюбы три голевые в Оренбурге – по данным Opta, такого не было в РПЛ с 2021 года, когда трижды ассистировали Арсен Захарян и Рифат Жемалетдинов. Сам Артем уже делал три голевые в мае 2019-го – в матче против ЦСКА. А четыре ассиста за матч за последние годы оформлял только Мубарак Буссуфа за «Анжи» в 2012 -м.

«Неделя была тяжелой, – сказал Артем после «Оренбурга». – Мне нужно было отмазаться после игры с «Зенитом». Возможно, я слишком требовательный к себе, но по моим ощущениям я мог лучше сыграть с «Зенитом». Сегодня важно было сыграть на команду, безумно счастлив отдать три голевые передачи».

• Дзюба с отрывом лучший ассистент за последние 10 сезонов: у него 62, дальше идут Жоаозиньо (50), Тимофей Калачев (43), Алексей Ионов (37), Алан Дзагоев (36) и Кристиан Нобоа (35).

• Этой весной у 34-летнего форварда уже 6+4 в 6 матчах за «Локо» в РПЛ.

• Москвичи после зимней паузы неудержимы (сейчас на 10-м месте): 5 побед в 6 матчах с общим счетом 16:6. Единственное поражение – от «Зенита» в прошлом туре (1:2).

Фото: fclm.ru

Оренбург – Локомотив 1:4 (1:3, 0:1)
Дата проведения
16 апреля, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 10 Глушенков, 0:2 – 26 Тикнизян, 0:3 – 30 Глушенков, 1:3 – 45 Воробьев, 1:4 – 55 Камано.
ОренбургСысуев, Сиваков, Гойкович, Стаматов (Капустянский, 90), Перес (Аюпов, 83), Вера (Титков, 83), Флорентин, Эктов, Марин (Оганесян, 89), Обухов (Ковалев, 73), Воробьев.
ЛокомотивЛантратов, Ненахов, Магкеев, Погостнов, Митай, Тикнизян, Баринов, Карпукас (Марадишвили, 90), Камано (Раков, 87), Глушенков (Миранчук, 81), Дзюба (Игнатьев, 90).
Предупреждения:
Марин (4), Сысуев (51), Обухов (64), Камано (69), Перес (74), Погостнов (86), Карпукас (89), Баринов (90).

22 комментария

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Никита Самарин
Локо попёр! Весной выглядят действительно очень хорошо👍.
+39
-2
+37
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Nik Yeremich
страшно вспоминать сколько раз вектор развития у Локо менялся, и не дай бог этому клубу в очередной раз погрязнуть в очередное болото, после немцев наконец то началось просветление
+37
-1
+36
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Alex Losev
Ответ Trash Talking
Страшно за РПЛ, если Локомотив укатывает команды как мальчишек во дворе, а Зенит разбирает так же Локомотив на его поле. Пропасти между отдельными командами становятся всё больше и больше.
зенит "разбирает" Локомотив, это там, где судьи не видят чистое КК клаудиньо на Ненахове, да? И то вымучили 1-2.
+35
-8
+27
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Алекс 777
Ответ Nik Yeremich
страшно вспоминать сколько раз вектор развития у Локо менялся, и не дай бог этому клубу в очередной раз погрязнуть в очередное болото, после немцев наконец то началось просветление
ну на самом деле вектор принципиально не поменялмся, у локо очень молодая команда, сосиав расчистили немцы, берут только молодняк. ветераны локо это 26 летние баринов, миранчук и рифат.
+15
-1
+14
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Dudik
Дзюба просто феникс для ЛОКО, красава
+15
-3
+12
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lehanovded
Главное Цорна на пушечный выстрел не подпускайте больше к офису
+10
0
+10
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Mr. Goodcat
Ответ Александр Шафир
Попади в начале игры Джимми Марин из двух убойных позиций, не засчитай гол Локо из вне игры и неизвестно как бы сложилось, Оренбург всё равно молодцы
Объясните, где там офсайд разглядеть можно? 🤦🏻‍♂️
+9
-1
+8
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Mr. Goodcat
Глушенков с левой же бил.
+5
0
+5
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Mr. Goodcat
Жемалетдинов РиФат
+5
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+5
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Тмб68рус
Жаль, что это не начало нового сезона
+3
0
+3
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juneed
Ответ Никита Самарин
Локо попёр! Весной выглядят действительно очень хорошо👍.
Все равно никаких целей нет, посмотрим как будет в моменты, когда что-то будет стоять на кону.
+3
-1
+2
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ЭЮЯ
Локо может и не удержим, но до Ростова все еще 18 очков..
0
0
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