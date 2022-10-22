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Матч 14-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» будет особенным для «Динамо» – клуб совместно с Puma выпустил специальную форму ко дню рождения легендарного советского вратаря Льва Яшина, который родился 22 октября 1929 года.

Отличительные черты формы – темный цвет и эмблема клуба, выполненная в ретростилистике.

Обратите внимание на капитанскую повязку!

«Комплект создан в знак уважения лучшему голкиперу ХХ века, получившему во время своей карьеры прозвище «Черный паук», – отчасти из-за темного вратарского свитера», – сказано в пресс-релизе «Динамо».

Яшин играл в темно-синем свитере

Да, по черно-белым кадрам создается, что Лев Иванович всю карьеру провел в минималистичном черном вратарском свитере. Но все же цвет был темно-синим, об этом вспоминала супруга вратаря – Валентина Яшина.

«Он был темно-синего цвета — шерстяной свитер с цифрой «1», пришитой к спине. Лев всегда играл в форме этого цвета. За двадцать лет он менял ее два или три раза, когда на рукавах уже протирались дыры. После этого он брал новый свитер точно такого же кроя», – вспоминала Валентина Яшина.

За формой ухаживала как раз супруга вратаря.

«Каждый год в конце сезона я перестирывала форму и сдавала. Даже после прощального матча в 71-м пришло распоряжение вернуть комплект – даже рваные перчатки, которые он сам зашивал. Мы посмеялись и вернули».

В сборной у Яшина тоже был не черный свитер. Джордж Чилверс (пожалуй, главный колоризатор ретро-фото в Британии) показал, как выглядел вратарь после финала Евро-1960.

В то время все вратари играли в темной форме. Просто это практично: весной и осенью поля больше напоминали болото из грязи и опилок – их засыпали во вратарской, чтобы убрать месиво хотя бы частично. На форме темных цветов грязь была почти не видна.

Сохранился только одна вратарский свитер Льва – да и тот желтый, с номером 13 вместо привычной единички. В нем Яшин играл в 1963 году за сборную мира в матче в честь столетия футбола.

Кстати, Яшин считал, что свитер должен быть шерстяным. Летом в таком жарко, зато не больно падать. Кроме того, под форму он поддевал строченые ватные трусы.

Вратарей, которые одевались по-другому, он ругал.

«Бедра на ровном месте ушибить можно, синяки, кровоподтеки обеспечены, мышцы будут рваться. И упасть лишний раз будешь бояться. Здоровье беречь надо!».

Puma не впервые в этом сезоне удивляет российский футбол

К матчу с «Зенитом» в середине сентября бренд подготовил для «Крыльев Советов» форму с изображением звездного неба.

Выглядело реально космически.

Ролик с презентацией комплекта начался с бессмертных строчек Владимира Маяковского: «Ведь, если звезды зажигают – значит – это кому-то нужно?»

Российским клубам точно нужно больше экспериментировать с формами.

Фото: ФК «Динамо» Москва; ПФК «Крылья Советов» (Самара); Gettyimages.ru/Central Press; РИА Новости/Александр Макаров, Юрий Сомов, М. Боташев