Блог о Краснодаре
«Ростов» сыграл вничью с «МЮ», «Краснодар» отмучался с «Сельтой». Таким должен был быть заголовок на sports этим утром. Поражение+ничья+поражение. Серая полоса, не первая, увы, для этой команды.
Мы все получили то, что хотели.
Это, конечно, сказочная история. Для уральцев, «Урала» и всего Екатеринбурга. Такие матчи помнят, о них рассказывают детям и внукам, они затмевают Кубки и титулы порой. Из-за таких игр влюбляются в команду, футбол/жизнь навсегда. И именно такие матчи, оказавшаяся по другую сторону от счастья команда, очень крепенько пытается навсегда забыть.
Развернутый комментарий к ничем, кстати, не подтвержденной реплике о расставании с Ари. Без слез, компенсации и сожаления.
Где «Нью-Йорк» - это спорткомплекс местного универа (не спрашивайте о природе названия), сбор - это пот, кровь и пот тренировочного процесса, а «Краснодар» по-прежнему наша любимая и лучшая в мире команда
Вот теперь-то всем понятно, что делать «Краснодару» дальше.
Этот текст, навеян темой про хип-хоп, поэтому будь у автора талант, сложился бы в ломанные рифмы псевдо-Оксимирона. Но пока так, про жизнь, футбол, и жизнь без футбола.
Бывшей муж Оксаны Робски, соавтор «письма четырнадцати», победитель других «быков», «Ростова» и прочих проблем, получает первый итог от Далласа-61.
Эта неделя - как инфаркт только что отца в роддоме. И все живы, за горами будущее светлое, все здоровы, даже победили, но сердце болит.
Спесь сбили, Лабордэ перекрасили, бразильца воткнули, Подберезкина вылечили, не пропустили, не проиграли, не просили и не простили. Серию из поражений прервали. В остальном - в блоге
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