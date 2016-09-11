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    Green Bull

    Green Bull

    Блог о Краснодаре

    Лента блога О блоге и авторах
    313029282726
    |Автор Dallas-61

    Колыбельная для серых времен

    «Ростов» сыграл вничью с «МЮ», «Краснодар» отмучался с «Сельтой». Таким должен был быть заголовок на sports этим утром. Поражение+ничья+поражение. Серая полоса, не первая, увы, для этой команды.

    Краснодар, Кристиан Рамирес, Олег Кононов, Валерий Карпин, Сельта, Сергей Галицкий, Виктор Классон, Игорь Шалимов, Павел Мамаев, Андреас Гранквист
    Рейтинг +18
    10 комментариев
    |Автор Dallas-61

    Война

    Мы все получили то, что хотели.

    Зе Луиш, Краснодар, Федор Смолов, Сергей Галицкий, Виктор Классон, Роман Шишкин, Игорь Шалимов, Андреас Гранквист, Вячеслав Подберезкин
    Рейтинг +26
    13 комментариев
    |Автор Dallas-61

    «Краснодар» you`ll never walk alone

    Это, конечно, сказочная история. Для уральцев, «Урала» и всего Екатеринбурга. Такие матчи помнят, о них рассказывают детям и внукам, они затмевают Кубки и титулы порой. Из-за таких игр влюбляются в команду, футбол/жизнь навсегда. И именно такие матчи, оказавшаяся по другую сторону от счастья команда, очень крепенько пытается навсегда забыть.

    Илья Жигулев, Юрий Газинский, Краснодар, Кубок России, Урал, Кристиан Рамирес, Федор Смолов, Сергей Галицкий, Игорь Шалимов, Вячеслав Подберезкин
    Рейтинг +31
    28 комментариев
    |Автор Dallas-61

    Чужой. Почему у Ари не получилось в «Краснодаре»

    Развернутый комментарий к ничем, кстати, не подтвержденной реплике о расставании с Ари. Без слез, компенсации и сожаления.

    Краснодар, сборная России, возможные трансферы, Роман Широков, Олег Кононов, Ари, РФПЛ, Спартак, Игорь Шалимов, Павел Мамаев
    Рейтинг +37
    34 комментария
    |Автор Dallas-61

    Выжить в «Нью-Йорке». Итог первого сбора «Краснодара»

    Где «Нью-Йорк» - это спорткомплекс местного универа (не спрашивайте о природе названия), сбор - это пот, кровь и пот тренировочного процесса, а «Краснодар» по-прежнему наша любимая и лучшая в мире команда

    Дмитрий Торбинский, Илья Жигулев, Краснодар, Олег Кононов, Федор Смолов, Одил Ахмедов, Сергей Галицкий, Игорь Шалимов, Владимир Быстров, Павел Мамаев
    Рейтинг +18
    7 комментариев
    |Автор Dallas-61

    Карма

    Вот теперь-то всем понятно, что делать «Краснодару» дальше.

    Юрий Газинский, Краснодар, РФПЛ, Марат Измайлов, Сергей Галицкий, Шарль Каборе, Шальке-04, Игорь Шалимов, Павел Мамаев, Андреас Гранквист
    Рейтинг +30
    3 комментария
    |Автор Dallas-61

    Черно-зеленая «десятка»

    Этот текст, навеян темой про хип-хоп, поэтому будь у автора талант, сложился бы в ломанные рифмы псевдо-Оксимирона. Но пока так, про жизнь, футбол, и жизнь без футбола.

    Юрий Газинский, Краснодар, Ари, РФПЛ, Марат Измайлов, Игорь Шалимов, Павел Мамаев, Андреас Гранквист, Вячеслав Подберезкин, Оренбург
    Рейтинг +30
    8 комментариев
    |Автор Dallas-61

    Я! Новое время

    Бывшей муж Оксаны Робски, соавтор «письма четырнадцати», победитель других «быков», «Ростова» и прочих проблем, получает первый итог от Далласа-61.

    Юрий Газинский, Премьер-лига Россия, Краснодар, Станислав Крицюк, Сергей Петров, Федор Смолов, Жоазиньо Арроэ, Игорь Шалимов, Вандерсон
    Рейтинг +13
    7 комментариев
    |Автор Dallas-61

    Быки vs red bulls, на фоне прощания

    Эта неделя - как инфаркт только что отца в роддоме. И все живы, за горами будущее светлое, все здоровы, даже победили, но сердце болит.

    Ростов, Премьер-лига Россия, Краснодар, Олег Кононов, Сергей Галицкий, Ред Булл Зальцбург, Вандерсон, Игорь Шалимов, Владимир Быстров, Павел Мамаев
    Рейтинг +22
    8 комментариев
    |Автор Dallas-61

    «From the inside/Изнутри» - немного честности после башкирских потерь

    Спесь сбили, Лабордэ перекрасили, бразильца воткнули, Подберезкина вылечили, не пропустили, не проиграли, не просили и не простили. Серию из поражений прервали. В остальном - в блоге

    Налдо Перейра, Юрий Газинский, Премьер-лига Россия, Краснодар, Олег Кононов, Ари, Федор Смолов, Виталий Калешин, Павел Мамаев, Уфа
    Рейтинг +16
    16 комментариев
    313029282726
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