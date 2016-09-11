10 марта 21:53 | Автор Автор Dallas-61 Колыбельная для серых времен «Ростов» сыграл вничью с «МЮ», «Краснодар» отмучался с «Сельтой». Таким должен был быть заголовок на sports этим утром. Поражение+ничья+поражение. Серая полоса, не первая, увы, для этой команды. Рейтинг +18

6 марта 01:22 | Автор Автор Dallas-61 Война Мы все получили то, что хотели. Рейтинг +26

1 марта 22:48 | Автор Автор Dallas-61 «Краснодар» you`ll never walk alone Это, конечно, сказочная история. Для уральцев, «Урала» и всего Екатеринбурга. Такие матчи помнят, о них рассказывают детям и внукам, они затмевают Кубки и титулы порой. Из-за таких игр влюбляются в команду, футбол/жизнь навсегда. И именно такие матчи, оказавшаяся по другую сторону от счастья команда, очень крепенько пытается навсегда забыть. Рейтинг +31

6 ноября 2016 00:38 | Автор Автор Dallas-61 Карма Вот теперь-то всем понятно, что делать «Краснодару» дальше. Рейтинг +30

28 октября 2016 23:22 | Автор Автор Dallas-61 Черно-зеленая «десятка» Этот текст, навеян темой про хип-хоп, поэтому будь у автора талант, сложился бы в ломанные рифмы псевдо-Оксимирона. Но пока так, про жизнь, футбол, и жизнь без футбола. Рейтинг +30