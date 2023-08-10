Главные вопросы перед туром.

Отвечают опытные игроки.

Что делать с игроками «Спартака» и «Зенита» перед их матчем?

Центральная игра тура и всего лета – повод заново оценить свой выбор. Кого оставить вообще, кого припрятать в запас или скинуть, учитывая следующие матчи?

Varos («Истина»)

– Нет большого смысла убирать игроков «Спартака», впереди две домашние игры подряд. Атакующий потенциал команды позволяет рассчитывать на голы «Зениту», но оборона говорит о том, что моменты будут и у зенитовцев тоже. Вопрос в реализации. В прошлом сезоне матчи заканчивались 1:2 и 3:2 – результативно.

Считаю, что оставить на этот тур пары атакующих игроков из обеих команд – логичное решение.

Kirill Martynov («Ратамахатта»)

– В первую очередь сделаем акцент на том, кто вообще есть в составах: Промес + Бонгонда/Соболев, реже Хлусевич; против двух игроков из Дугласа/Касьерры/Клаудиньо/Ренана.

От самой игры ожидаю много борьбы, эмоций (возможно, множества карточек) и голов, разумеется. В этом контексте интересны атакующие юниты: Дугласа Сантоса я почти наверняка либо продам, либо оставлю в запасе, а остальных (у меня Промес, Бонгонда и Кассьерра) сохраню в основе. Более того, планирую сделать капитаном Промеса.

Следующий тур у обеих команд благоприятный (у «Зенита» домашний матч с «Уралом», у «Спартака» – дома с «Ахматом»), да и вообще два пика на дистанции из этих команд, как правило, нужно иметь.

Sanches93 («Moneyball»)

Играл еще в самый первый фэнтези на спортсе в 2009-м, играет все чемпионаты последние четыре года. Выигрывал турнир по Лиге чемпионов-2020/21 на групповом этапе и по ЛЧ-2021/22 в плей-офф, а также прошлый сезон Серии А. Был третьим в прошлом сезоне АПЛ. Лучший результат в РПЛ – восьмое место в прошлом сезоне.

– Всех атакующих игроков я бы оставлял в основе, матчи «Спартака» и «Зенита» это почти всегда много голов. Главный пик из «Зенита» сейчас у большинства – Дуглас Сантос, при наличии альтернатив я бы задумался о том, чтобы оставить его в запасе. «Спартак» подходит к матчу фаворитом, сухаря от «Зенита» не ожидается, атакующие заносы Дугласа в последнее время – скорее исключение, чем правило.

Промес и Бонгонда – оставляем всегда. Промеса можно капитанить практически в каждом туре, любящие рискнуть вместо Бонгонда могут взять Соболева.

Из «Зенита» пока что лучший набор – Сантос и Кассьерра, другие пики нестабильны.

Глеб Чернявский

– Я бы брал атакующих игроков и оттуда, и оттуда. Матч будет результативным, голов забьют много, все бисты должны заносить.

Что делать с игроками «Динамо» перед ЦСКА? Избавляться от обороны точно?

Varos: Оборонительные пики «Динамо» лучше убрать, и не исключено, что до конца сезона. Стиль их игры просто не позволит обороне сушить (а защитника-бомбардира там нет), хотя всегда будет сложным для обороны соперника. ЦСКА будет трудно сыграть на ноль, хоть команда сейчас и смотрится более целостно.

У «Динамо» много игроков, способных на результативное действие, угадать нужного непросто. Я бы оставил Тюкавина/Смолова, если кто-то из них уже есть.

Kirill Martynov: С защитой «Динамо» все примерно как с Сантосом. Если позволяет бюджет, можно оставлять в запасе, если позволяют замены – можно заменить. Под ЦСКА оставлять кого-то боязно, но дальше календарь будет адекватным – если вы верите в способность Лички выстраивать оборону.

В атаке все предельно непонятно, может измениться рисунок игры, обязанности Смолова – например, в сторону большего уклона в “диспетчера”. При нехватке замен можно остаться с Тюкавиным, но, на мой взгляд, в туре есть много более вкусных вариантов в атаке.

Sanches93: Атаку под ЦСКА можно оставлять, потому что в этом туре неманого других вариантов в нападении, к тому же футбол Лички строится на атаке. Тюкавин и Смолов могут забивать любому. А вот оборонительных игроков нужно продавать, потому что футбол Лички – про «обе забьют», а не про сухари.

Глеб Чернявский: Если в защите один игрок из «Динамо», спокойно убирал бы, если два – лучше одного спрятать в запас или продать, потому двое из динамовской обороны против ЦСКА – безумие.

У ЦСКА кроме Чалова не вижу пиков, из «Динамо» можно взять Тюкавина, если готовы рискнуть.

«Урал» – неожиданно в топе. Как уместить его игроков и нужны ли они?

Varos: Хоть у «Урала» неплохой календарь на отрезке из четырех игр (за исключением «Зенита»), мне не кажется обязательным выходить на двух игроков в состав. В атаке нет очевидных пиков, может занести любой, а брать двоих из обороны – риск, ждут два выезда подряд: в этом туре «кусачая» «Балтика», в следующем «Зенит». Можно ограничиться только Помазуном.

Kirill Martynov: Кажется, что пока не нужно. Есть опция с защитником, который в следующем туре под «Зенит» уйдет на лавку, календарь дальше приятный: после «Балтики» и «Зенита» две домашки – «Ахмат» и «Факел». В полузащите и атаке сейчас нет железных опций.

Sanches93: Для меня наилучший пик из «Урала» – вратарь Помазун. Второго игрока оттуда не рассматривал бы до седьмого тура, когда у них будет домашний матч с «Ахматом» и далее с «Факелом». Егорычев сильно перебирает по фэнтези-очкам – как в концовке прошлого сезона, так и в нынешнем. При наличии постоянного места в основе лучшим вторым пиком смотрится Юшин, но опять же не сейчас.

Глеб Чернявский: В этом туре можно брать даже двоих, «Урал» сейчас – сила-сила.

Нужно ли брать Сперцяна, если его нет в составе?

Varos: Нужно.

Kirill Martynov: Вопрос хороший, пока ответ для себя не получил. Главное, за счет чего пока что набирает Сперцян – стандарты, в частности, пенальти. Не могу сказать, что без них он бесполезен, но явно не настолько остр, как хотелось бы, отдавая за него элитные 9.

С Локомотивом ожидается «верховой» матч, много голов, брать Сперцяна точно можно, это точно не ошибка. Как обычно, все зависит от того, в каком состоянии вы подходите к туру: точно так же не будет ошибкой пара Волков и Кордоба, если у вас уже есть они.

Sanches93: Да, и чем скорее, тем лучше. Тем более в этом туре у «Краснодара» наилучшие коэффициенты на гол среди всех команд лиги, поэтому Сперцян или Кордоба выглядят как самые очевидные варианты для капитанства. «Локомотив» сейчас худшая команда лиги по xGA.

Глеб Чернявский: Сперцян – мастхэв. Человек исполняет все стандарты и бьет пенальти, его неразумно не брать, каким бы ни был соперник.

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Дедлайн на пятый тур – в 18:30, вечером в пятницу . Напомним, что по итогам пяти туров в РПЛ мы разыгрываем промежуточные призы.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Александр Гальперин