Граффити с матчем столетия, статуи Пушкаша и обладателя «ЗМ» Флориана Альберта. Гуляем по прекрасному Будапешту

Будапешт – новая точка в маршруте трэвел-шоу «Как карта ляжет». Столица Венгрии образовалась путем слияния трех городов на берегу Дуная: Буды, Пешта и Обуды. Здесь давние футбольные традиции и настоящий культ Ференца Пушкаша.

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А теперь – пора знакомиться с городом ближе!

Перед тем как говорить о выпуске, разберемся, что такое футбольный Будапешт.

Пять общих фактов:

• Сейчас в Будапеште базируется треть высшей лиги Венгрии – 4 команды из 12. Они же самые титулованные в стране: «Ференцварош» забрал 32 чемпионства, МТК – 23, «Уйпешт» – 20, «Гонвед» – 14. Другие столичные клубы взяли еще 12 титулов. Команды из остальных городов в сумме побеждали 18 раз.

Да, венгерский чемпионат имеет богатую историю – проводится аж с 1901 года.

• Пушкаш родился в Будапеште и играл здесь до 30 лет, но после венгерского восстания 1956 года эмигрировал в Испанию. Лишь в 1981-м после 25-летнего отсутствия он получил возможность посетить Венгрию. Окончательно Пушкаш вернулся на родину в 1993 году – после распада соцлагеря.

В 2006-м легендарный футболист умер в Будапеште и похоронен с национальными почестями в базилике Святого Иштвана. Еще при жизни в честь него переименовали стадион, а затем на этом же месте построили новую «Пушкаш Арену».

• В 2005-м на старом «Ференц Пушкаше» проходили съемки фильма Стивена Спилберга «Мюнхен», в котором рассказывается о террористической атаке на Олимпиаде-1972. Будапештскую арену выбрали как наиболее похожую на «Олимпиаштадион» до реконструкции.

• В Будапеште всю карьеру провел единственный венгерский обладатель «Золотого мяча» – Флориан Альберт.

• Летом 2021-го Венгрия стала особенной страной-хозяйкой Евро, так как позволяла заполнять стадион на 100 процентов. В периоды жесткого карантина Будапешт в еврокубках становился домом для «Ливерпуля», «Ман Сити», «Гладбаха», «Лейпцига», «Вольфсбергера» и «Мольде». А в прошлом году «Пушкаш Арена» спасла УЕФА: организация перенесла туда Суперкубок, который изначально планировался в Португалии.

Причина послаблений в пандемию – дикая страсть к футболу премьер-министра страны Виктора Орбана. В 2023-м «Пушкаш Арена» примет финал Лиги Европы.

Три самые футбольные локации:

Мурал, посвященный исторической победе над англичанами

В Венгрии не забывают, что в начале 50-х их сборная считалась лучшей в мире и внесла весомый вклад в развитие мирового футбола. Золотая команда Густава Шебеша выдала тогда серию из 32 матчей без поражений, а в 1952-м выиграла Олимпиаду.

В ноябре 1953-го Англия пригласила Венгрию на «Уэмбли». Англичане к тому моменту 30 лет не проигрывали дома континентальным сборным и все еще относились ко всем свысока. Эту игру между родоначальниками футбола и лучшей на тот момент командой мира британские медиа называли матчем века.

Игра показала, что в технике и тактике англичане уже серьезно отстали от венгров. На глазах 105 тысяч зрителей Пушкаш оформил дубль, а Нандор Хидегкути – хет-трик. Венгрия победила 6:3, что заставило англичан пересмотреть устаревшие методы работы и начать учиться у континентальной Европы.

К 60-летию той победы на «Уэмбли» ее увековечили монументальной росписью в центре Будапешта. На мурале изображена первая полоса газеты, вышедшей на следующее утро после матча.

Кстати, в мае 1954-го Англия попыталась взять реванш, но получила 1:7 уже в Будапеште. До сих пор это самое крупное поражение в истории английской сборной. Летом того же года Венгрия дошла до финала ЧМ в Швейцарии.

Подробнее о матче века можно прочитать здесь, а за муралом нужно идти в Еврейский квартал (или район VII) Будапешта. Во время войны здесь находилось еврейское гетто, а теперь Большая синагога, кошерные магазины и знаменитые руинные бары. В нескольких шагах от футбольного граффити вы увидите еще одно полотно, посвященное знаковому для Венгрии достижению. Это кубик Рубика, который в 1974 году изобрел венгерский скульптор Эрне Рубик.

Адрес: район VII, улица Румбах Себастьена 6-10

Скульптура Пушкаша, вдохновленная фотографией из Мадрида

В Венгрии примерно все значимое, что относится к футболу, названо в честь Пушкаша. Все знают про новенькую «Пушкаш Арену», где создавали самую футбольную атмосферу на минувшем Евро. Главный стадион Венгрии обязателен к посещению – правда, нужно ловить моменты, когда он не попадает под дисквалификации. Уж слишком часто в последнее время им прилетают наказания за гомофобные оскорбления и расистские уханья.

Но есть в Будапеште еще одна достопримечательность, посвященная Пушкашу. За ней нужно ехать в Обуду – самый старый район Будапешта. Здесь проходит знаменитый музыкальный фестиваль Сигет, можно заценить несколько интересных музеев, а с 2013 года увидеть памятник Пушкашу в натуральную величину.

На создание монумента скульпторов вдохновила старая фотография, на которой форвард «Реала» демонстрирует свое мастерство детям в Мадриде.

Адрес: район Обуда, улица Becsi ut 57

Стадион «Ференцвароша» с гигантским орлом и наследием Альберта

Венгрия может похвастаться наличием обладателя «Золотого мяча». Так вышло, что это не Пушкаш, а нападающий 60-х и 70-х Флориан Альберт. Память о нем чтит «Ференцварош», за который форвард выступал на протяжении всей карьеры.

В 2007-м, еще при жизни Альберта (умер в 2011-м), клуб переименовал стадион в честь своей главной легенды. «Ференцварош» выступал на этой арене больше ста лет, поэтому уже в 2013-м пришло время для ее сноса. Новый стадион, построенный на этом же месте, получил спонсорское название «Групама Арена».

Но про Альберта клуб не забывает. Перед главным входом на стадион вы можете увидеть 3,5-метровую бронзовую статую нападающего. Скульптор Шандор Клигл признавался, что для него это особенная работа, так как он лично видел игру футболиста.

«На стадион стоило ходить только ради него», – говорил Клигл.

Рядом установили статую, которая посвящена Ференцу Спрингеру – основателю и первому президенту «Ференцвароша». Его портрет изображен на постаменте.

На площади перед главным входом еще один важный символ – орел, сжимающий когтями мяч. Это талисман клуба, из-за чего команду еще называют «зелеными орлами».

Высота грозной скульптуры – 16 метров, вес – 15 тонн.

«Ференцварош» назвали в честь одноименного района Будапешта, однако в самой Венгрии клуб так именуют крайне редко. Более привычное прозвище – «Фради». Оно произошло от немецкоязычного названия района – Францштадт. Так вот если будете на стадионе, не пропустите музей «Фради». Там можно увидеть тот самый «Золотой мяч» Альберта 1967 года, «Серебряную бутсу» Тибора Ньилаши, Кубок ярмарок-1965 и кучу других трофеев, которых у «Ференцвароша» накопилось предостаточно.

Адрес: Üllői út 129, 1091, «Групама Арена»

Бонус: самый волшебный стадион Европы

Если в Будапеште уже все просмотрено, можно смело ехать в деревушку Фельчут, которая расположена всего в 40 километрах от столицы. Здесь премьер-министр Орбан (и по совместительству главный фанат футбола в стране) построил любопытный 3,5-тысячный стадион. Арена выросла в 50 метрах от дома детства политика – не обошлось и без обвинений в коррупции. Но периодически стадион попадает в списки самых необычных в мире.

Это «Панчо Арена», которую назвали в честь испанского прозвища Пушкаша. А еще здесь же находится академия имени Пушкаша, посвященный ему музей и еще один памятник.

Если все же надумаете ехать – Александр Головин уже заценил венгерское чудо и поделился подробным маршрутом.

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А теперь включаем лучший выпуск из евротура, где Федор Маслов и Артем Нечаев прокатились на старейшем континентальном метро Европы (кстати, станция имени Пушкаша в Будапеште тоже имеется), заценили те самые руинные бары и самый красивый в мире «Макдональдс». Парни также увидели трогательный памятник жертвам Холокоста и поиграли в футбол с венграми.

Ну а самый атмосферный сюжет выпуска – нелегальный проход Федоса на кладбище поездов и его яркие впечатления от заброшек.

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Фото: wikipedia.org; tripadvisor.co.uk