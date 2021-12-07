Рев трибун, дерби старой фирмы и пабы (свой был даже у Фергюсона). Добро пожаловать в Глазго

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Глазго – центр шотландской футбольной культуры. Крупный, но в то же время компактный промышленный город. В Глазго достаточно достопримечательностей – какие-то из викторианской эпохи, что-то из эдвардианской, кое-что уцелело даже со Средних веков. Полно музеев и галерей. Но все меркнет на фоне футбола.

Визитка Глазго – матч между «Рейнджерс» и «Селтиком», который делит город на две части: синюю и зеленую. Но даже без этого Глазго пропитан футболом. Взять «Хэмпден Парк», собиравший когда-то 149 415 зрителей. Или местные пабы, наполненные духом футболом.

Знакомимся с Глазго – футбольной столицей Шотландии.

Дерби «Рейнджерс» и «Селтик» – одно из самых горячих в мире. Под ним большой культурный пласт

Матч «Рейнджерс» и «Селтика» – больше, чем просто дерби. Это идеологическая война. Их противостояние еще называют «дерби старой фирмы». Неизвестно, откуда пошло название. По одной из версий, это отсылка к тому, что команды получают огромные доходы от очных матчей.

Впервые команды сыграли между собой еще в XIX веке. «Рейнджерс» появились первыми. Клуб основали четыре молодых шотландца в марте 1872 года. Он родился на общественных полях парка Глазго Грин (старейшего в городе, правда, в XV веке там в основном пасли скот, стирали вещи и сушили рыбацкие сети).

«Селтик» появился в ноябре 1887 года. Его основал ирландский католический священник Эндрю Керинс. Предшествовали этому страшные события. В середине XIX века Глазго наводнили беженцы-ирландцы, спасающиеся от Великого картофельного голода в стране. Картофельные посевы были массово заражены патогенным микроорганизмом, что спровоцировало катастрофу. Во время голода погибло около миллиона человек, примерно столько же эмигрировало.

Поток ирландцев приняли в Глазго без вражды, а беженцы быстро сформировали крупную диаспору. «Селтик» стал воплощением этого. Первый матч команда провела 28 мая 1888 года против «Рейнджерс». Встреча закончилась победой «Селтика» 5:2. А между клубами были дружеские отношения. Но так не могло долго продолжаться, потому что Шотландия была протестантской.

Постепенно – не только в футболе, но и в обществе – росла ненависть между протестантами и католиками, которую подпитывали и национальные противоречия. Шотландцы, а значит и «Рейнджерс», были за единство Великобритании, а ирландцы и «Селтик» – против (лоялизм Ольстера против ирландского республиканизма).

В итоге между клубами и фанатами вспыхнула война. Первая крупная потасовка между болельщиками случилась уже 17 апреля 1909 года в финале Кубка Шотландии. В 1980 году фанаты «Селтика» и «Рейнджерс» вовсе сошлись в рукопашную прямо на поле «Хэмпден Парка» в финале Кубка.

Доходило до крайностей. До 80-х «Рейнджерс» не брали католиков в команду. Правда, со временем вопрос религии отошел на второй план. Сейчас он не такой острый, но вражда сохранилась до сих пор. Фанаты недолюбливают друг друга. В дни дерби полиция Глазго переходит на усиленный контроль, но без драк все равно не обходится.

Кстати, рядом со стадионом «Селтика» находится старое ирландское кладбище.

Гид по Глазго: три стадиона, футбольные музеи, викторианская архитектура

• Главная достопримечательность для футбольного болельщика – стадионы. Их тут аж три (если говорить о самых статусных). Арена сборной – «Хэмпден Парк» – построена в 1903 году местным клубом «Куинз Парк». В 1937-м там установили европейский рекорд посещаемости – 149 415 зрителей на матче сборных Шотландии и Англии.

Еще стадион известен своей акустикой. Есть термин Hampden Roar – «рев «Хэмпдена». С одной стороны, это благодаря форме чаши. С другой, шотландские болельщики – одни из самых громких в Европе. В апреле 2018-го здесь в Кубке Шотландии играли «Селтик» и «Рейнджерс». Организаторы матча замерили уровень шума трибун: пиковые показатели зафиксировали на выходе команд на поле (109 децибел) и на голах «Селтика» (115 децибел). Мировой рекорд – 131 децибел – принадлежит фанатам «Галатасарая».

В 1929 году во время матча Шотландия – Англия форвард Алекс Джексон вывихнул локоть. Его сразу отвезли в больницу в миле от стадиона, но даже там он слышал рев «Хэмпдена».

«Айброкс», арену «Рейнджерс», построили в 1899 году. Его и «Хэмпден» спроектировал легендарный архитектор Арчибальд Литч. Литч родом из Глазго, в конце XIX века он активно строил фабрики и заводы. Но получил предложение спроектировать стадион от любимых «Рейнджерс». Он так обожал клуб, что взялся за работу бесплатно.

Построить огромный стадион в то время – проблема. Никаких компьютерных технологий и опыта других архитекторов, ведь тогда только начинали возводить арены на десятки тысяч человек. «Айброкс» открыли в декабре 1899 года, сначала он вмещал 40 тысяч человек, потом вместимость выросла до 75 тысяч, пока во время матча Шотландия – Англия одна из трибун не рухнула, из-за чего погибло 25 человек. Независимый эксперт постановил, что балки были сделаны из некачественной желтой сосны. Литч избежал наказания и не бросил карьеру. Он, опираясь на ошибки, модернизировал стадион «Рейнджерс», сделав его безопаснее. И дальше получал заказы – он конструировал «Стэмфорд Бридж», «Олд Траффорд», «Энфилд» и другие известные стадионы.

У Литча узнаваемый почерк – обычно у его стадионов доминирующее здание главной трибуны с наклонной крышей, характерный фронтон и перекрестные стальные балюстрады. Индустриальное прошлое архитектора отпечатывалось в красном кирпичном фасаде в викторианском стиле.

Самый старый стадион Глазго из трех – «Селтик Парк», построенный в 1892 году на месте неиспользуемого кирпичного завода напротив старой стихийной арены, откуда съехали из-за существенного повышения платы за аренду.

• Если где и надо посещать футбольные музеи, то в Шотландии. Здесь как нигде чувствуется дух футбола. Обязательны к посещению музеи «Рейнджерс» и «Селтика». Тут можно восхититься величием клубов и больше узнать о причинах их противостояния. А чтобы глубже нырнуть в историю страны, добро пожаловать в Музей шотландского футбола на «Хэмпден Парке» – там 14 залов и около двух с половиной тысяч экспонатов.

• Средневековой архитектуры в Глазго почти нет, кроме кафедрального собора святого Мунго (XII век).

В Глазго мало зданий, построенных ранее XIX века. В основном строения викторианской эпохи (с 1837 по 1901 годы). Доминирующим направлением этого периода в Британии была неоготика. Яркий пример – здание университета Глазго, построенное архитектором Гилбертом Скоттом.

Есть в городе и Венецианский стиль. В нем, например, построены Городские палаты (здесь заседает городской совет Глазго).

• Если любите искусство, то в Глазго много локаций. В городе более 20 музеев и галерей. Самый посещаемый – художественный музей. Здание построено в начале XX столетия в стиле испанского барокко. Здесь есть картины Рембрандта, Боттичелли, Дали и Пикассо.

В Глазго отличные пабы. Их открывали футболисты, свой был даже у Алекса Фергюсона

Глазго не славится изысканной кухней (хотя несколько крутых ресторанов есть). Зато знаменит барами и пабами. Здесь можно пропустить пинту пива или стаканчик виски, а еще – посмотреть футбол в веселой компании. Пабы – это часть культуры Великобритании, и Глазго – не исключение.

Раньше футболисты были ближе к людям и порой в выходные захаживали в пабы. Сейчас игроки из Глазго предпочитают места постатуснее, например, ресторан 29 Private Members Club. Еще одна тенденция прошлого – когда футболисты не просто захаживали в пабы, чтобы расслабиться, а открывали свои.

Один из недавних примеров – испанский футболист Начо Ново, выступавший за «Рейнджерс». После завершения карьеры он открыл бар в Глазго NN10, где собирались фанаты «джерс». Правда, в прошлом году заведение закрылось.

В 70-х популярным был паб экс-игрока «Рейнджерс» Джима Бакстера, названный в его честь. Джим известен тем, что часто напивался в ночь перед матчем, но на его игре это не сказывалось, поэтому тренеры не обращали внимания.

В «Селтике» тоже не уступали. Сайт Old Glasgow Pubs примерно подсчитал, у скольких игроков и тренеров (включая бывших) были свои пабы в Глазго или окрестностях. Исследование охватило даже конец XIX века. Получилось около 40 человек!

Самый известный человек, у которого был свой паб в Глазго – Алекс Фергюсон. В 1978 году Фергюсон – экс-игрок «Рейнджерc», еще не легенда и начинающий тренер – купил паб недалеко от верфи. Как тренер он получал ничтожные деньги, поэтому дополнительный доход не помешал бы. Алекс переименовал заведение в «Ферги», а холл на первом этаже назвал Elbow Room – с отсылкой к манере своей игры (он, будучи форвардом, отмахивался руками от защитников).

Место было заброшенным, но Фергюсон, родившийся в семье рабочего, знал все о городе и простых работягах. Он с энергией нырнул в бизнес, организовывая вечера криббэджа, дартса и домино. Паб «Ферги» наводнили моряки, но повадки его клиентов не менялись. Мужики все равно устраивали драки, а в один вечер пьяный клиент угрожал персоналу дробовиком, из-за чего пришлось вызывать полицию. После очередной заварушки обессиленный Фергюсон вернулся домой и сказал жене Кэти, что его достал паб. Он нырнул в футбол и возглавил «Абердин». Что было дальше, вы уже знаете.

В Глазго и сейчас полно пабов. Главное не перепутать где чей. Bar Bristol, The Louden Tavern, 3 Cheers – пристанище фанатов «Рейнджерс». В The Brazen Head, Bar 67, да и в целом всех ирландских спортбарах зависают фаны «Селтика».

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Фото: en.wikipedia.org; Twitter/74frankfurt; Gettyimages.ru/Mark Runnacles