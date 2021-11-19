Очень музыкальный и очень футбольный гид – гуляем по Лестеру, изучаем стрит-арт и советуем вам лучшие пабы

В этом сезоне «Лестер» играет в Лиге Европы, но пока его шансы на плей-офф нельзя назвать железными: третья строчка, четыре очка, в групповом этапе осталось сыграть два матча. Но мы сегодня поговорим не про футбольный «Лестер», а про одноименный город – красивый, уютный, футбольный и музыкальный. Этот спецпроект посвящен виртуальным путешествиям по городам Лиги Европы, который мы делаем вместе с производителями шин и спонсором турнира Hankook.

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Лестер знаком даже не очень преданным болельщикам английского футбола. Если в начале 2000-х вы хотя бы раз включали трансляцию матчей АПЛ, то не могли пройти мимо одной из лучших спортивных песен в истории.

Знаменитый Fire, который до сих пор часто звучит на самых разных стадионах, – творчество лестерской группы Kasabian. В сезоне 2003/04 их же трек Club Foot вошел в официальный саундтрек Премьер-лиги, а сами солисты группы регулярно присутствуют на матчах родной команды.

После сенсационного чемпионства «Лестера» музыканты Kasabian дали два концерта на домашнем стадионе «Кинг Пауэр». В одном из приуроченных к ним интервью солист группы Серж Пиццорно очень точно сформулировал основу жизни почти любого английского населенного пункта: «Если ты растешь в городе, где есть неплохая музыкальная группа и очень неплохой футбольный клуб, то у тебя появляется ощущение, что ты можешь добиться чего угодно».

Музыка и футбол – то, что наносит сейчас Лестер на карту.

Ричард III и Гари (Линекер) I – главные люди Лестера

Со стороны может казаться, что это совсем небольшая провинция, хотя в действительности по населению Лестер входит в топ-10 городов страны. Исторически Лестер развивала местная текстильная промышленность и удачная географическая локация: самый центр Англии, совсем рядом с индустриальными махинами вроде Бирмингема или Шеффилда.

В туристические путеводители же Лестер попал в начале 2010-х, когда здесь плотно занялись поисками останков Ричарда III. Английский король из династии Йорков (который стал прототипом Тириона Ланнистера в книгах Джорджа Мартина и сериале «Игра Престолов») в 1485-м погиб в бою недалеко от города, и его без особых почестей похоронили на территории местного монастыря. О поисках пропавшего короля задумывались еще в 1970-е, но раскопки начали только в 2012-м. Генетическая экспертиза подтвердила, что скелет действительно принадлежал Ричарду III, и короля с почестями похоронили в Кафедральном соборе Лестера.

Торжественная церемония прошла 26 марта 2015 года. С того момента местный футбольный клуб «Лестер Сити», шедший в зоне вылета, выиграл 7 оставшихся матчей чемпионата из 9 и сохранил прописку в АПЛ. А через год триумфально выиграл лигу. Шутки шутками, но некоторые болельщики действительно верят, что им помог наконец-то упокоившийся дух павшего короля Англии.

Сам Кафедральный собор сейчас – одна из главных достопримечательностей города. На статую Ричарда III во дворе в дни самых важных матчей надевают шарф местных спортивных команд

А на логотипе собора изображен проповедующий священнослужитель, хотя давайте честно: выглядит это как празднующий гол Джейми Варди.

В честь футболистов в Лестере рисуют граффити и называют улицы

Кафедральный собор расположен на западной границе центра города. Пройти его насквозь – дело минут 20. Как и почти все исторически-торговые населенные пункты, Лестер нанизан на две улицы: пешеходная High Street тянется с запада на восток, до центральной площади с часовой башней.

На юг от нее уходит Cheapside – улица с таким названием («дешевая сторона») в любом городе означает приближение к городской торговой площади. В Лестере местный 700-летний овощной и фруктовый рынок – тоже достопримечательность, и даже футбольная. Один из прилавков принадлежал семье Гари Линекера – экс-игрока «Лестера», «Барселоны» и «Тоттенхэма», а теперь – одного из самых известных телеведущих Британии.

В честь Гари, кстати, названа и улица на месте старого футбольного стадиона «Филберт Стрит». Названа не только в честь его 95 голов за местный клуб: в 2002-м Линекер спас родной клуб от банкротства, вложив в него 5 млн фунтов.

Весь остальной центр Лестера – паутина из маленьких уютных улочек. В них легко потеряться, присесть в небольшой кофейне или крошечном пабе, где со стены напротив на тебя будет смотреть уличное искусство: например, Джейми Варди.

Или стилизованная лиса с подписью «Бесстрашные» – так болельщики называли чемпионскую команду-2015/16.

Лисы – важная часть местной идентификации. Зверь и на гербе всего графства, которое исторически было местом для охоты на лис, и на логотипе футбольной команды, конечно же.

Памятники в Лестере тоже нестандартные. На самой центральной площади сплелись в клубке три спортсмена: регбист, футболист и крикетист. В 1990-е местные команды выиграли несколько мощных национальных трофеев одновременно, и властям показалось, что ничего круче уже не будет.

Впрочем, регбийный «Лестер Тайгерс» сейчас – уже 10-кратный чемпион Англии, футбольный «Лестер» – чемпион Англии-2015/16 и действующий обладатель Кубка Англии, а баскетбольный «Лестер Райдерс», который не попал на памятник, – 5-кратный чемпион страны.

В Лестере – пить. Вместе с – да-да – Ричардом III

В перечне «10 вещей, которые можно сделать в Лестере» не так много увлекательных пунктов. Здесь есть арт-галерея и местный театр, пара больших парков и, например, центр для скалолазания. На осмотр главных достопримечательностей города вам за глаза хватит пары дней. Четверть этого времени стоит потратить на посещение национального космического центра. В местном университете одна из сильнейших аэрокосмических программ в стране, а в 2005-м центр даже посещал астронавт Базз Олдрин, который вместе с Нилом Армстронгом в составе экипажа «Аполлон-11» были на поверхности луны.

Очевидно, что в Лестере гораздо приятнее и спокойнее жить, чем изучать его туристом. Неотъемлемая часть жизни любого английского города – его пабы, так что закончим этот гид кратким списком лучших мест для того чтобы выпить пару пинт.

• King Richard III, 70 Highcross St

Конечно же, нельзя обойтись без паба, названного в честь главной достопримечательности города. Тем более что расположен он прямо в 3 минутах ходьбы от музейного центра, посвященного Ричарду III.

• The Two-Tailed Lion, 22 Millstone Ln

Для любителей заведений покамернее – маленький бар на двух этажах. Здесь много крафтового пива от местных пивоварен, а один из владельцев заведения – болельщик «Лестера», да и с барменами всегда можно поговорить о матчах местной команды.

• Charnwood Brewery, 22 Jubilee Dr, Loughborough

Чуть дальше от центра Лестера, в соседнем городке Лоуборо базируется максимально аутентичная пивоварня. На логотипе, этикетках и пинтах здесь – разноцветные лисы. В честь футбольного клуба – конечно же, синяя.

• The Old Horse, 198 London Rd

Возвращаемся в город и отправляемся в паб, где пил… сам Ричард III. А точнее его олицетворение из клипа все тех же Kasabian. И пил, кстати, вместе с Леной Хиди – английской актрисой, известной по роли Серсеи Ланнистер из «Игры Престолов».

• The King’s Head, 36 King St

Самый потрепанный, и поэтому аутентичный паб города находится на милой пешеходной аллее. Внутри вас встретит живущий здесь рыжий кот, а на входе – мемориальная табличка. Такие в Англии вешают на дома, где жила знаменитость или случилось исторически важное событие.

Или, как в Лестере, где «на этом месте в 2016 году мы стали свидетелями того, как сказка становится реальностью».

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Ноябрь – это время, когда пора менять комплект шин на зимний: не так важно, находитесь ли вы при этом в Англии или России и собираетесь ли ехать на футбол. Лучше почувствовать себя на обледеневших дорогах поможет комплект Winter i*pike LV от Hankook: производитель увеличил количество шипов, чтобы улучшить сцепление с дорогой, а двухслойный каркас поможет справиться с повышенной нагрузкой на автомобиль.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst, Michael Regan; globallookpress.com/Liam McAvoy/imago sportfotodienst; charnwoodbrewery.co.uk; facebook.com/NationalSpaceCentre; Дария Конурбаева