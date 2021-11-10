Граффити Оруэлла от фанатов «Партизана», адская подтрибунка «Црвены» и стадион на крыше молла. Добро пожаловать в Белград

Трэвел-шоу «Как карта ляжет» начал евротур из Белграда. В этом городе все районы поделены между фанатами «Партизана» и «Црвены Звезды», а за ношение атрибутики можно лишиться жизни.

В этом году блогеры путешествуют по городам Лиги Европы благодаря спонсору турнира – производителю шин Hankook. С ними ваша зима не будет скользкой – подобрать комплект можно здесь.

Перед тем как говорить о выпуске, разберемся, что такое футбольный Белград.

Пять общих фактов:

• «Партизан» в 1966 году стал первой восточноевропейской командой, дошедшей до финала Кубка европейских чемпионов. Зато «Црвена Звезда» в 1991-м выиграла этот трофей, а затем добавила к нему Межконтинентальный кубок.

• У фанатов «Партизана» теплые отношения с болельщиками ЦСКА и ПАОК, тогда как фаны «Звезды» дружат с болельщиками «Спартака» и «Олимпиакоса». А вот белградский ОФК в хороших отношениях с московским «Динамо».

• 80-90 процентов сербской аудитории болеет за «Црвену Звезду» или «Партизан».

• Президент Сербии Александр Вучич с детства за «Црвену» во всех видах спорта. Фанаты «Партизана» даже видят в этом прямую связь с последними титулами «Звезды» в разных лигах.

• В 1973 году стадион «Црвены Звезды» принимал финал Кубка европейских чемпионов – «Аякс» с Йоханом Кройфом в составе обыграл «Ювентус» (1:0) с Фабио Капелло и Дино Дзоффом. В 1976-м эта же арена приняла полуфинал и финал Евро. Именно здесь Антонин Паненка забил тот самый пенальти, который принес Чехословакии титул чемпионов Европы, а всему миру – оригинальное исполнение в стиле Паненки.

Три самые футбольные локации:

Стадион на крыше торгового центра

На фоне «Партизана» и «Црвены Звезды» вы могли не заметить в сербской высшей лиге «Вождовац». А ведь он тоже из Белграда и даже основан на несколько десятилетий раньше – 1912-й против 1945-го. Но в отличие от именитых соседей «Вождовац» большую часть истории барахтался в низших лигах. В 2006-м клуб впервые занял третье место, но тут же из финансовых проблем отказался от участия в Кубке УЕФА, в следующем сезоне вылетел во вторую лигу, а затем и в лигу Белграда. Казалось, на этом история успеха завершена, но в 2013-м «Вождовац» вернулся в элиту и стабильно выступает там до сих пор.

Удивительно, но клуб спас торговый центр. Накануне столетия клуба к нему пришли девелоперы, которые захотели построить на месте стадиона молл. Арена вмещала 5780 зрителей и редко заполнялась даже наполовину. Но «Вождовац» гениально договорился с бизнесменами: они отдали территорию под строительство, но попросили застройщиков предусмотреть стадион прямо на крыше!

Теперь у клуба арена на четвертом этаже, которая вмещает 5175 зрителей и соответствует всем требованиям УЕФА. Поле находится на высоте 24 метра над землей, а самые высокие трибуны – на высоте 45 метров.

От разрешения ситуации выиграли все. Торговый центр получил дополнительное преимущество для притягивания брендов и постоянный приток клиентов – на этом же поле тренируются все детские команды академии «Вождоваца», поэтому помимо болельщиков на фудкорте и в бутиках постоянно зависают родители. Клуб же стал одним из самых финансово стабильных в сербском футболе, так как молл оказывает ему спонсорскую поддержку и не берет плату за аренду стадиона.

На груди футболистов – лого того самого ТРЦ.

Город тоже выиграл – на ровном месте в Белграде появилась еще одна достопримечательность. «После того как у нас появился такой стадион, маркетинговый отдел клуба занят целенаправленной работой с туристической аудиторией, – говорил в интервью Sport Connect маркетинг-менеджер «Вождоваца» Йован Шимич. – Например, сейчас мы работаем над тем, чтобы стадион появился в как можно большем количестве путеводителей по Белграду и Сербии в целом».

Что ж, если окажетесь в Белграде, доберитесь до района Вождовац и вы.

Адрес: Заплањска 32, ТЦ Stadion Shopping Center.

Муралы фанатов «Партизана»

Белград – неофициальная европейская столица уличного искусства. Стрит-арт в городе повсюду, но больше всего футбольных отсылок в Дорчоле, исторически «партизанском» районе города. Именно здесь после смерти Марадоны расписали стену в честь великого аргентинца.

И здесь же вы найдете черно-белые портреты, написанные движением «Гробарский трэш-романтизм» («гробари» – прозвище «Партизана» и группировки фанатов, их цвета черно-белые). Эти муралы делают фаны «Партизана» – на них изображены известные болельщики и игроки клуба, а также близкие по духу писатели, актеры и музыканты.

Например, писатель Джордж Оруэлл заслужил граффити тем, что боролся против националистов во время гражданской войны в Испании вместе с основателями «Партизана» Кочей Поповичем и Пеко Дапчевичем.

«Свобода – это право говорить людям то, чего они не хотят слышать».

Рок-музыкант Моррисси и фронтмен британской панк-группы The Clash Джо Страммер появились на белградских стенах благодаря близким по настроению стихам в своем творчестве. Страммер даже работал могильщиком на кладбище («гробари» в переводе с сербского – могильщики или гробовщики).

Продолжаем экскурсию по району.

Писатель Бранислав Петрович: «В игре «Партизана» всегда было что-то поэтическое».

Комедийный актер Мия Алексич: «Молодежь все больше поддерживает «Партизан».

Британская легенда регги и преданный фанат «Партизана» Эдди Грант тоже удостоен граффити. Однажды на сербском ТВ ему попытались подарить футболку «Црвены», но быстро выяснилось, что у него под верхней одеждой майка «Партизана».

По словам искусствоведа Лиляны Радошевич, арт-проект «Гробарский трэш-романтизм» призван изменить негативное отношение к футбольным фанатам и разрушить связанные с ними стереотипы. Будете в Белграде, обязательно зацените старания фанатов «Партизана», которые выражают любовь к клубу с помощью искусства.

Адрес: район Дорчол

Устрашающий туннель стадиона «Црвены Звезды»

Много граффити можно увидеть и возле арен «Црвены Звезды» и «Партизана», расстояние между которыми всего меньше километра. Посмотреть стоит оба сооружения, заглянуть в клубные музеи, а если есть возможность, то обязательно пройтись по туннелю стадиона «Райко Митич», который устрашает любого европейского соперника «Црвены Звезды».

В день больших матчей здесь все сделано для того, чтобы создать максимально враждебную атмосферу. Как говорится, добро пожаловать в ад.

Это не бомбоубежище, это туннель, ведущий из раздевалок на поле белградского стадиона «Црвены Звезды» 😱

Сегодня «Ливерпуль» сыграет здесь в Лиге чемпионов 🔥



Главное приложение о футболе. Качайте: https://t.co/SmUIKNsu7F pic.twitter.com/vOQq1wvDCm — Sports.ru (@sportsru) November 6, 2018

Но даже если в туннель попасть не выйдет, посещение Белграда стоит подгадать под пылающее Вечное дерби – одно из самых горячих в мире. И здесь уже даже не важно, на каком стадионе будет матч.

Адрес: Љутице Богдана 1a («Райко Митич»), Хумска 1 (Стадион «Партизана»).

***

Федя Маслов и Артем Нечаев максимально погрузились в белградскую атмосферу: сорвали джек-пот в казино, поели плескавицу, сделали духи своими руками и послушали русские песни в исполнении...собаки. А еще получили поле возле стадиона «Партизана», поиграли в футбол с местными студентами и встретили игрока академии «Црвены» из Тюмени, который оказался в клубе из-за сломанной машины.

***

Правильно подобранный шинный комплект – это буквально ваш помощник на заснеженных и обледеневших дорогах. Шины Winter i*pike X от Hankook с этим справятся: в новой схеме ошиповки шипы равномерно расположены по всей ширине беговой дорожки, чтобы обеспечить эффективное сцепление и торможение на льду.

Фото: stadionshoppingcenter.rs; fkvozdovac.rs; Stasa Bajac; calvertjournal.com; East News/Slast/easyfotostock; Gettyimages.ru/Michael Steele, Milos Miskov/Anadolu Agency